Seagate, yaz aylarında en hızlı SSD birimini tanıtacak

Veri transferlerini en hızlı şekilde yapmak büyük boyutta bilgi taşıyan kişiler ve şirketler için oldukça önemli. SSD'ler hız konusunda yeni bir dönem başlatsa da gelişmeye devam ediyorlar. Seagate'nin üretime hazır yeni SSD çözümü ise hız rekorlarını alt üst etmeye geliyor.

Şirket yeni modelini yaz aylarında tanıtacak. Yeni SSD'de veri aktarım hızının saniyede 10 GB'a kadar yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere şu an hız rekoru saniyede 5.6 GB veri aktarımıyla Samsung'a ait. Seagate iddia edilen oranları yakalayabilirse birincilik çıtasını önemli bir farkla yukarıya taşımış olacak.

SSD biriminin henüz hiç bir ayrıntısı paylaşılmadı, bu sebeple okuma ve yazma hızları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni ürünün ev kullanıcılarından önce veri merkezleri için geliştirildiğini de söyleyelim. Böylesine hızlı bir çözümün veri merkezlerinde kullanılması bile bir çok işlem sırasında kullanıcıların daha hızlı yanıt alabileceğini gösteriyor. Bakalım bu hamleye rakipler ne zaman cevap verecek?

http://www.engadget.com/2016/03/08/seagate-fastest-ever-ssd/