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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, yaz aylarında en hızlı SSD birimini tanıtacak

Yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip SSD çözümleri artık depolama alanı konusunda da cömertleşerek HDD'lerin yerini almaya başladı. Önemli üreticilerden Seagate ise bu yaz en hızlı SSD'Yi duyuracak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3b
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19
HDD / SSD
Oğuz Avcı
Editör
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Veri transferlerini en hızlı şekilde yapmak büyük boyutta bilgi taşıyan kişiler ve şirketler için oldukça önemli. SSD'ler hız konusunda yeni bir dönem başlatsa da gelişmeye devam ediyorlar. Seagate'nin üretime hazır yeni SSD çözümü ise hız rekorlarını alt üst etmeye geliyor.

Şirket yeni modelini yaz aylarında tanıtacak. Yeni SSD'de veri aktarım hızının saniyede 10 GB'a kadar yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere şu an hız rekoru saniyede 5.6 GB veri aktarımıyla Samsung'a ait. Seagate iddia edilen oranları yakalayabilirse birincilik çıtasını önemli bir farkla yukarıya taşımış olacak.
SSD biriminin henüz hiç bir ayrıntısı paylaşılmadı, bu sebeple okuma ve yazma hızları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni ürünün ev kullanıcılarından önce veri merkezleri için geliştirildiğini de söyleyelim. Böylesine hızlı bir çözümün veri merkezlerinde kullanılması bile bir çok işlem sırasında kullanıcıların daha hızlı yanıt alabileceğini gösteriyor. Bakalım bu hamleye rakipler ne zaman cevap verecek?

http://www.engadget.com/2016/03/08/seagate-fastest-ever-ssd/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
samsung bu konuda çok iyi ama rekabet eden bir firma gelmesi doğru olur....
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extra34 3 yıl
Bu şekilde kapışmaları normal. Ssdler son kullanıcıdan önce kurumsal anlamda çok daha önemli. 1000 tane son kullanıcı 1 tane kurumsal müşteri etmiyor bile.
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LuNCoR 3 yıl
Virinom
LuNCoRisterse saniyede 1tb okuma yazma hızı olsun. Bu uçuk fiyatlar olduğu sürece yeni ssd çıkmış, çıkmamış beni ilgilendirmiyor. Gerçi genelde aynı ürünü 3 aşağı 5 yukarı oynayarak piyasaya sürüyorlar bu şekilde fiyatta kırılmıyor. Kısacası harddisklerin yerini bu şekilde almalarının imkanı yok.
Hocam fiyatların uçuk olduğu falan yok o devir bitti. Şuan piyasadaki en iyi SSDler Samsung marka olanlar ve 250GB 850EVO 350?. Gayet makul bir fiyat kimse kusura bakmasın eğer SSD kullanacaksanız zaten yanında harici veya dahili HDD kullanmak zorundasınız diğer türlü SSDnin ömrü kısa olur.

Ne güzel söylemişsin bak "yanında birde HDD kullanmak zorundasın" diyerek. İşte bu yüzde ben ssd kullanımına anlam veremiyorum. Windows 4 saniye, oyunun loading ekranı 5 saniye erken açılacak diyerek 350 lira vermek ne kadar mantıklı? Desen ki bana ssd aldıktan sonra hdd almana gerek yok o zaman o fiyata razı olurum. (bunun için kapasitesi ve dayanıklılığı arttırılmalı tabiki) Alırım 1tb wd caviar blue 150 liraya windowsun açılmasını 4 saniye daha beklerim yani sıkıntı değil.
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cyberfalcon 3 yıl
idombayci
Samsung segate satın almamamışmıydı?https://www.google.com.tr/search?q=samsung+seagate+sat%C4%B1n+ald%C4%B1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=UGbgVuThD4SzswHJpLyYAQhttp://www.hurriyet.com.tr/seagate-dev-disk-ureticisini-satin-aldi-19520214

Verdiğin linkteki Haberde samsung seagate'i değil seagate samsung'u satın aldı diyor.
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idombayci 3 yıl

Samsung segate satın almamamışmıydı?
google.com.tr/...
hurriyet.com.tr/...
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Virinom 3 yıl
1ses1
Tüketici olarak ve en az 8 adet hdd sini kullanan ve 8 taneden 7 sinin bozulduğu ve verilerimin gittiği bir firmadır. Şahsen ben Seagate almam. Azım yandı bir kere.Benim için güven eksikliği var.

Hayatım boyunca bir kez bile HDD arızası yüzünden veri kaybı yaşamadım umarım bundan sonra da yaşamam.
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Virinom 3 yıl
LuNCoR
isterse saniyede 1tb okuma yazma hızı olsun. Bu uçuk fiyatlar olduğu sürece yeni ssd çıkmış, çıkmamış beni ilgilendirmiyor. Gerçi genelde aynı ürünü 3 aşağı 5 yukarı oynayarak piyasaya sürüyorlar bu şekilde fiyatta kırılmıyor. Kısacası harddisklerin yerini bu şekilde almalarının imkanı yok.

Hocam fiyatların uçuk olduğu falan yok o devir bitti. Şuan piyasadaki en iyi SSD'ler Samsung marka olanlar ve 250GB 850EVO 350?. Gayet makul bir fiyat kimse kusura bakmasın eğer SSD kullanacaksanız zaten yanında harici veya dahili HDD kullanmak zorundasınız diğer türlü SSD'nin ömrü kısa olur.
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LuNCoR 3 yıl
isterse saniyede 1tb okuma yazma hızı olsun. Bu uçuk fiyatlar olduğu sürece yeni ssd çıkmış, çıkmamış beni ilgilendirmiyor. Gerçi genelde aynı ürünü 3 aşağı 5 yukarı oynayarak piyasaya sürüyorlar bu şekilde fiyatta kırılmıyor. Kısacası harddisklerin yerini bu şekilde almalarının imkanı yok.
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underlater 3 yıl
Spiderhip
Hazirana kadar Samsung onu da yapar bence :) O değil de bizim daha almak için zorlandığımız ufak boyutlu 500mb/s li harddiskler sanki neredeyse demode oldu yahu. Durun biz daha 500mb/s lere geçseydik. Sürekli daha hızlısı çıkıyor ama fiyatlar düşmüyor.
1ses1 Tüketici olarak ve en az 8 adet hdd sini kullanan ve 8 taneden 7 sinin bozulduğu ve verilerimin gittiği bir firmadır. Şahsen ben Seagate almam. Azım yandı bir kere. Benim için güven eksikliği var.
Bende eskiden çok Seagate kullandım, etrafıma da kullandırdım. Bir kere sadece başıma geldi. Bir sabah kalktım, Pc hdd yi hiç görmüyor. Türkiye garantisi bitmiş. Ama seri numarasıyla resmi sitesinde aratınca yurt dışı garantisinin devam ettiğini öğrendim. Adamların forumlarına durumu yazdım. Biraz da haklı olduğum için, tehditkar konuştum. Tüm verilerim gitti sonuçta, her yere şikayet edip, dava dahi edebileceğimi belirttim. Bana Amerika, Hollanda numaralarını falan verdiler. Amerikayı bir fill telefonla arayıp konuştum falan. Sonra bana bir mail geldi, hdd nizi şu şekilde paketleyin, kapınıza şu tarihte kargocu gelecek diye. Dedim ücret falan ? Yok her şey bizden dediler. Harbiden de öyle oldu. O gün kargocu geldi hdd yi aldı, takip numarası verdi. Takip ettim, hdd 1 günde hollandaya Seagatein veri kurtarma merkezine gitti, ki normalde 1gb veriyi falan 1000$ lara falan kurtarıyorlar, dünyanın en iyi veri kurtarma merkeziymiş. 2 günde hdd tüm verileriyle çalışır halde düzeltilmiş. 1 gün sonra da kapıma kadar tekrar ulaştı. 4 Günde yani hdd hollanda yapıp, düzelip geldi ve 1 kuruş bile almadılar. Ondan sonra aslında biraz daha taktir ettim. Ama tabi ingilizce bilgim olmasaydı büyük ihtimal verileri kaybettiğime yanıp kalırdım. Sonra bir ara Tr de Seagate ürünü göremedim, kapandı firma falan demişlerdi, bende Samsunga döndüm. Ama kapanmamış demek ki.

Eskiden çalıştığım şirketteki HDD seninki ile aynı durumdaydı. Devre plaketini birebir aynı olan HDD ile değiştirince bozuk olan diskin verilerini kurtarabilmiştim. HDD'ler birebir aynı model ve kapasitede iseler bu yöntem çoğunlukla işe yarıyor.
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Spiderhip 3 yıl underlater
Vaov çok enteresan bir bilgi. Muhakkak aklımda bulunsun, hani es kaza garanti dışı bir hdd'ye bir şey olursa, çok önemli bir bilgi de varsa denerim.

Bir de hdd'ler dışında ssd'lerde acaba bu veri kurtarma işini yapabiliyorlar mı onu merak ediyorum. Yani yakında tamam ssd standart olacak. Olacakta, 5 Sene sonra cart diye ölse, önemli bilgi de olsa ne yapılabilir acaba ?
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Spiderhip 3 yıl
Hazirana kadar Samsung onu da yapar bence :) O değil de bizim daha almak için zorlandığımız ufak boyutlu 500mb/s li harddiskler sanki neredeyse demode oldu yahu. Durun biz daha 500mb/s lere geçseydik. Sürekli daha hızlısı çıkıyor ama fiyatlar düşmüyor.

1ses1

Tüketici olarak ve en az 8 adet hdd sini kullanan ve 8 taneden 7 sinin bozulduğu ve verilerimin gittiği bir firmadır. Şahsen ben Seagate almam. Azım yandı bir kere.

Benim için güven eksikliği var.



Bende eskiden çok Seagate kullandım, etrafıma da kullandırdım. Bir kere sadece başıma geldi. Bir sabah kalktım, Pc hdd yi hiç görmüyor. Türkiye garantisi bitmiş. Ama seri numarasıyla resmi sitesinde aratınca yurt dışı garantisinin devam ettiğini öğrendim. Adamların forumlarına durumu yazdım. Biraz da haklı olduğum için, tehditkar konuştum. Tüm verilerim gitti sonuçta, her yere şikayet edip, dava dahi edebileceğimi belirttim. Bana Amerika, Hollanda numaralarını falan verdiler. Amerikayı bir fill telefonla arayıp konuştum falan. Sonra bana bir mail geldi, hdd nizi şu şekilde paketleyin, kapınıza şu tarihte kargocu gelecek diye. Dedim ücret falan ? Yok her şey bizden dediler. Harbiden de öyle oldu. O gün kargocu geldi hdd yi aldı, takip numarası verdi. Takip ettim, hdd 1 günde hollanda'ya Seagate'in veri kurtarma merkezine gitti, ki normalde 1gb veriyi falan 1000$ lara falan kurtarıyorlar, dünyanın en iyi veri kurtarma merkeziymiş. 2 günde hdd tüm verileriyle çalışır halde düzeltilmiş. 1 gün sonra da kapıma kadar tekrar ulaştı. 4 Günde yani hdd hollanda yapıp, düzelip geldi ve 1 kuruş bile almadılar. Ondan sonra aslında biraz daha taktir ettim. Ama tabi ingilizce bilgim olmasaydı büyük ihtimal verileri kaybettiğime yanıp kalırdım.

Sonra bir ara Tr de Seagate ürünü göremedim, kapandı firma falan demişlerdi, bende Samsung'a döndüm. Ama kapanmamış demek ki.
1 Yanıt Yanıtla +2
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hipnozum 3 yıl Spiderhip
Spiderhip
Hazirana kadar Samsung onu da yapar bence :) O değil de bizim daha almak için zorlandığımız ufak boyutlu 500mb/s li harddiskler sanki neredeyse demode oldu yahu. Durun biz daha 500mb/s lere geçseydik. Sürekli daha hızlısı çıkıyor ama fiyatlar düşmüyor.

1ses1

Tüketici olarak ve en az 8 adet hdd sini kullanan ve 8 taneden 7 sinin bozulduğu ve verilerimin gittiği bir firmadır. Şahsen ben Seagate almam. Azım yandı bir kere.

Benim için güven eksikliği var.



Bende eskiden çok Seagate kullandım, etrafıma da kullandırdım. Bir kere sadece başıma geldi. Bir sabah kalktım, Pc hdd yi hiç görmüyor. Türkiye garantisi bitmiş. Ama seri numarasıyla resmi sitesinde aratınca yurt dışı garantisinin devam ettiğini öğrendim. Adamların forumlarına durumu yazdım. Biraz da haklı olduğum için, tehditkar konuştum. Tüm verilerim gitti sonuçta, her yere şikayet edip, dava dahi edebileceğimi belirttim. Bana Amerika, Hollanda numaralarını falan verdiler. Amerikayı bir fill telefonla arayıp konuştum falan. Sonra bana bir mail geldi, hdd nizi şu şekilde paketleyin, kapınıza şu tarihte kargocu gelecek diye. Dedim ücret falan ? Yok her şey bizden dediler. Harbiden de öyle oldu. O gün kargocu geldi hdd yi aldı, takip numarası verdi. Takip ettim, hdd 1 günde hollanda'ya Seagate'in veri kurtarma merkezine gitti, ki normalde 1gb veriyi falan 1000$ lara falan kurtarıyorlar, dünyanın en iyi veri kurtarma merkeziymiş. 2 günde hdd tüm verileriyle çalışır halde düzeltilmiş. 1 gün sonra da kapıma kadar tekrar ulaştı. 4 Günde yani hdd hollanda yapıp, düzelip geldi ve 1 kuruş bile almadılar. Ondan sonra aslında biraz daha taktir ettim. Ama tabi ingilizce bilgim olmasaydı büyük ihtimal verileri kaybettiğime yanıp kalırdım.

Sonra bir ara Tr de Seagate ürünü göremedim, kapandı firma falan demişlerdi, bende Samsung'a döndüm. Ama kapanmamış demek ki.

Hocam konuyla hic alakasi olmayacak ama soyle haberleri kontrol ederken yorumunuza binayen ingilizcenizin oldugunu bilerek bir sarkida gecen sozleri yazzmanizi isteyecektim ricada bulunarak tabiii.Bu sitede gerekli aciklamayi yaptim sarki 1:30
da cikiyor, site: ismineydi.com/...

Shaazamdan defalarca aramama ragmen de bulamadim, affiniza siginarakta olsa yanitlarsaniz cok sevinirim dogrusu. Saygilar
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