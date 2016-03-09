Seagate, yaz aylarında en hızlı SSD birimini tanıtacak

Veri transferlerini en hızlı şekilde yapmak büyük boyutta bilgi taşıyan kişiler ve şirketler için oldukça önemli. SSD'ler hız konusunda yeni bir dönem başlatsa da gelişmeye devam ediyorlar. Seagate'nin üretime hazır yeni SSD çözümü ise hız rekorlarını alt üst etmeye geliyor.
Şirket yeni modelini yaz aylarında tanıtacak. Yeni SSD'de veri aktarım hızının saniyede 10 GB'a kadar yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere şu an hız rekoru saniyede 5.6 GB veri aktarımıyla Samsung'a ait. Seagate iddia edilen oranları yakalayabilirse birincilik çıtasını önemli bir farkla yukarıya taşımış olacak.
SSD biriminin henüz hiç bir ayrıntısı paylaşılmadı, bu sebeple okuma ve yazma hızları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni ürünün ev kullanıcılarından önce veri merkezleri için geliştirildiğini de söyleyelim. Böylesine hızlı bir çözümün veri merkezlerinde kullanılması bile bir çok işlem sırasında kullanıcıların daha hızlı yanıt alabileceğini gösteriyor. Bakalım bu hamleye rakipler ne zaman cevap verecek?
http://www.engadget.com/2016/03/08/seagate-fastest-ever-ssd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne güzel söylemişsin bak "yanında birde HDD kullanmak zorundasın" diyerek. İşte bu yüzde ben ssd kullanımına anlam veremiyorum. Windows 4 saniye, oyunun loading ekranı 5 saniye erken açılacak diyerek 350 lira vermek ne kadar mantıklı? Desen ki bana ssd aldıktan sonra hdd almana gerek yok o zaman o fiyata razı olurum. (bunun için kapasitesi ve dayanıklılığı arttırılmalı tabiki) Alırım 1tb wd caviar blue 150 liraya windowsun açılmasını 4 saniye daha beklerim yani sıkıntı değil.
Verdiğin linkteki Haberde samsung seagate'i değil seagate samsung'u satın aldı diyor.
Samsung segate satın almamamışmıydı?
google.com.tr/...
hurriyet.com.tr/...
Hayatım boyunca bir kez bile HDD arızası yüzünden veri kaybı yaşamadım umarım bundan sonra da yaşamam.
Hocam fiyatların uçuk olduğu falan yok o devir bitti. Şuan piyasadaki en iyi SSD'ler Samsung marka olanlar ve 250GB 850EVO 350?. Gayet makul bir fiyat kimse kusura bakmasın eğer SSD kullanacaksanız zaten yanında harici veya dahili HDD kullanmak zorundasınız diğer türlü SSD'nin ömrü kısa olur.
Eskiden çalıştığım şirketteki HDD seninki ile aynı durumdaydı. Devre plaketini birebir aynı olan HDD ile değiştirince bozuk olan diskin verilerini kurtarabilmiştim. HDD'ler birebir aynı model ve kapasitede iseler bu yöntem çoğunlukla işe yarıyor.
Bir de hdd'ler dışında ssd'lerde acaba bu veri kurtarma işini yapabiliyorlar mı onu merak ediyorum. Yani yakında tamam ssd standart olacak. Olacakta, 5 Sene sonra cart diye ölse, önemli bilgi de olsa ne yapılabilir acaba ?
Bende eskiden çok Seagate kullandım, etrafıma da kullandırdım. Bir kere sadece başıma geldi. Bir sabah kalktım, Pc hdd yi hiç görmüyor. Türkiye garantisi bitmiş. Ama seri numarasıyla resmi sitesinde aratınca yurt dışı garantisinin devam ettiğini öğrendim. Adamların forumlarına durumu yazdım. Biraz da haklı olduğum için, tehditkar konuştum. Tüm verilerim gitti sonuçta, her yere şikayet edip, dava dahi edebileceğimi belirttim. Bana Amerika, Hollanda numaralarını falan verdiler. Amerikayı bir fill telefonla arayıp konuştum falan. Sonra bana bir mail geldi, hdd nizi şu şekilde paketleyin, kapınıza şu tarihte kargocu gelecek diye. Dedim ücret falan ? Yok her şey bizden dediler. Harbiden de öyle oldu. O gün kargocu geldi hdd yi aldı, takip numarası verdi. Takip ettim, hdd 1 günde hollanda'ya Seagate'in veri kurtarma merkezine gitti, ki normalde 1gb veriyi falan 1000$ lara falan kurtarıyorlar, dünyanın en iyi veri kurtarma merkeziymiş. 2 günde hdd tüm verileriyle çalışır halde düzeltilmiş. 1 gün sonra da kapıma kadar tekrar ulaştı. 4 Günde yani hdd hollanda yapıp, düzelip geldi ve 1 kuruş bile almadılar. Ondan sonra aslında biraz daha taktir ettim. Ama tabi ingilizce bilgim olmasaydı büyük ihtimal verileri kaybettiğime yanıp kalırdım.
Sonra bir ara Tr de Seagate ürünü göremedim, kapandı firma falan demişlerdi, bende Samsung'a döndüm. Ama kapanmamış demek ki.
Hocam konuyla hic alakasi olmayacak ama soyle haberleri kontrol ederken yorumunuza binayen ingilizcenizin oldugunu bilerek bir sarkida gecen sozleri yazzmanizi isteyecektim ricada bulunarak tabiii.Bu sitede gerekli aciklamayi yaptim sarki 1:30 da cikiyor, site: ismineydi.com/...
Shaazamdan defalarca aramama ragmen de bulamadim, affiniza siginarakta olsa yanitlarsaniz cok sevinirim dogrusu. Saygilar