Seagate'den büyük başarı; üretilen HDD sayısı 2 milyarı aştı

Depolama alanında trend hızla katı hal sürücülerine doğru kayıyor olsa da mekanik diskler, özellikle fiyat avantajından dolayı, popülerliğini sürdürüyor. Bu alanın öncü isimlerinden olan Seagate Technology de gerek teknoloji dünyası gerekse de firma tarihi açısından çok büyük bir kilometre taşını geride bıraktı.

1980'den bu yana sabit disk alanındaki talebe cevap veren Cupertinolu teknoloji firmasının 2009 yılı itibariyle ürettiği HDD sayısı 1 milyarı aşmıştı. Bu kilometre taşına ulaşmak ise firmanın tam 29 senesini almıştı. Ancak bu başarının üstünden geçen 4 senede Seagate, bir milyar adet daha HDD üretimi yapıp son kullanıcıyla buluşturmayı başardı. Ve sonuçta firmanın ürettiği HDD sayısı yarısı son 4 senede olmak üzere 2 milyarı aştı. Bu kilometre taşıyla birlikte Seagete, 2 milyar HDD üretimini aşan ilk üretici olmayı başardı.

Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Seagate'in tepe yöneyicisi ve başkanı Steve Luczo, inanılmaz olarak nitelendirdiği bu başarıyla ilgili şunları söyledi:

"İnanılmaz etkileyici bir başarı ve bu başarıyı kutlayan firmanın başında olmak benim en büyük gururum. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışanlarımızın firmaya kayıtsız bağlılıklarını ortaya koyan en büyük kanıt".

Pazar araştırma kuruluşlarından IDC'nin sabit sürücü ve yarıiletkenlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Rydning ise mobil cihazlar ve bulut servislerine olan talebin paralel şekilde HDD'ye olan talebi de arttırdığını; 2013'de üretilen HDD sayısının 585 milyona ulaştığını belirtirken; sürücü kapasitelerinde 2012-2016 yılları arasında ortalama yıllık %30 büyüme beklediklerini ifade etti. Teknoloji alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren Envisioneering Group firmasının araştırmadan sorumlu direktörü ise günümüzde evsel kullanımda aylık veri transferinin 1TB'a yükseldiğini, 2015 yılı itibariyle bu miktarın 20 kat artacağını söyledi.