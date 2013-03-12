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Seagate'den büyük başarı; üretilen HDD sayısı 2 milyarı aştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Shady
Haber Editörü
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Seagate'den büyük başarı; üretilen HDD sayısı 2 milyarı aştı
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Depolama alanında trend hızla katı hal sürücülerine doğru kayıyor olsa da mekanik diskler, özellikle fiyat avantajından dolayı, popülerliğini sürdürüyor. Bu alanın öncü isimlerinden olan Seagate Technology de gerek teknoloji dünyası gerekse de firma tarihi açısından çok büyük bir kilometre taşını geride bıraktı.

1980'den bu yana sabit disk alanındaki talebe cevap veren Cupertinolu teknoloji firmasının 2009 yılı itibariyle ürettiği HDD sayısı 1 milyarı aşmıştı. Bu kilometre taşına ulaşmak ise firmanın tam 29 senesini almıştı. Ancak bu başarının üstünden geçen 4 senede Seagate, bir milyar adet daha HDD üretimi yapıp son kullanıcıyla buluşturmayı başardı. Ve sonuçta firmanın ürettiği HDD sayısı yarısı son 4 senede olmak üzere 2 milyarı aştı. Bu kilometre taşıyla birlikte Seagete, 2 milyar HDD üretimini aşan ilk üretici olmayı başardı.

Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Seagate'in tepe yöneyicisi ve başkanı Steve Luczo, inanılmaz olarak nitelendirdiği bu başarıyla ilgili şunları söyledi:

"İnanılmaz etkileyici bir başarı ve bu başarıyı kutlayan firmanın başında olmak benim en büyük gururum. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışanlarımızın firmaya kayıtsız bağlılıklarını ortaya koyan en büyük kanıt".

Pazar araştırma kuruluşlarından IDC'nin sabit sürücü ve yarıiletkenlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Rydning ise mobil cihazlar ve bulut servislerine olan talebin paralel şekilde HDD'ye olan talebi de arttırdığını; 2013'de üretilen HDD sayısının 585 milyona ulaştığını belirtirken; sürücü kapasitelerinde 2012-2016 yılları arasında ortalama yıllık %30 büyüme beklediklerini ifade etti. Teknoloji alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren Envisioneering Group firmasının araştırmadan sorumlu direktörü ise günümüzde evsel kullanımda aylık veri transferinin 1TB'a yükseldiğini, 2015 yılı itibariyle bu miktarın 20 kat artacağını söyledi.


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pohuman 6 yıl en beğenilen
Ürettiğini 2 milyar HDD'ninde en az 1 milyarı kafa atmayı başarıyor.. Bu da inanılmaz bir başarı..
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EXcom_Zkko 6 yıl
Samsung harddisk bölümünü kendilerine sattığını göz önünde bulundurursak, bu hızın sebebi az çok ortaya çıkmış olur.
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1 Avatar
ReCoMaX 4 yıl
oha
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Baran18 5 yıl
2010 yilinda ogrenciyken staj paramla almistim 500 gb seagate hala taş gibi calisiyor.
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tiger cage 5 yıl
hdd konusunda samsung u tek geçerim oda yok artık
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yilmaz976 5 yıl
Şu Tb diskler Tb başına 80 TL - 100 TL fiyat aralığına gelsin o zaman.
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Inque 5 yıl
Senelerdir HDD teknolojisine yatırım yapmadilar. Ivir zivir gozboyama ile insanlari kandirdilar.

SSD normalde 10 sene once cikip gunumuzde yerini Baska bir teknolojiye birakmaliydi.
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sis651 5 yıl
Seagete'i iyi bilirdim. Yeni dizüstümdeki Seagate SSHD disk ST1000LM014 üç ay sonra ötüp kapanmaya başladı. 3 ayda 70 tane End to End hatası verince Kingston HyperX 3K taktım dizüstüne, Seagate'i de dosya deposu olarak kullanıyorum. Ancak sadece bilgisayar açılıp kapanırken birkaç dakika çalıştığı için aylardır bir daha hata vermedi... Bir daha Seagate'e yaklaşmam herhalde bundan sonra.
Beş senelik Casper bilgisayardaki WD diskin toplamda 3 hatası falan vardı.
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WOADISH 6 yıl
Aferin seagate'e :)
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zıplayanpırasa 6 yıl
WD 500 gb hddmi 2metre yükseklikten düşürdüm kutusu falan acıldı dagıldı hala çalışıyor
Forever WD
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Srcn81 6 yıl
hayırlı olsun.
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1.1.1.1 6 yıl
Laptopumda 3 senedir şu 7200rpm olan diskinden takılı son zamanlarda iyice performansını kaybetmeye başladı.
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2ekmek1sut 6 yıl
3sene kadar donanim isiyle ugrastim cok satildigindanmidir bilmem hdd arizasi yuzunden gelen 10pc den 7 sinde samsung marka genelde 80gb olan hdd ler bad sektor yuzunden arizaya geliyor.birde 320gb seagate marka hdd vardi 7200 olan.1.5 sene sonra bad sektor yuzunden servise gitti sifirini gondetdiler 3ay kadar kullandim oda arizalandi onuda gonderdikten sonra yenisini gonderdiler sonra pc yi sattim.bildigim kadariyla 7sene once uretilen hdd ler her urunde oldugu gibi inanilmaz saglamdi.hatta ve hatta 5.25 inclik 250mb lik seagate marka ide hdd var bende hala tikir tikir calisiyor.simdiki urunler cok dandik kullan at tarzi.hala daha calisan pentium 1 pentium 3 anakartlar bit pazarinda mevcut.ama simdi 500liralik bir anakart dahi alsaniz en fazla sene gider.

bana sorarsaniz sebebi belli.bir islemci uretilirken o seri ornegin 45 nanometre olarak uretilir.tum chipsetler entegreler islemciler transistorlerden olusur.siz o transistorleri ne kadar cok kuculturseniz icinden gecen akimda okadar cok azalir bir okadarrda hassaslasir.
malesef durum boyle.parcalar kuculdukce bir okadarda hassaslasiyor
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red.devil 6 yıl
benim 10 yillik 120 gb seagate hala sorunsuz kullaniyorum.
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karayulun 6 yıl
buradaki temel sorun, taşınabilir disk alırken hazır disk almaktan geçer. alırsın ancak içinde ne olduğunu bilmezsin. bu nedenle her zevke göre kutular ve oturtmalı yuvalar var. bunlar özgürce seçimlerdir. bir disk seçilir ve o kutu vb araçla birleştirilir. ve de en önemlisi 2'den fazla kayıt plakalı disk almaktan kaçınmaktır.
TEK PLAKALI FEVKALADE DİSKLER:
masaüstü: WD5003AZEX.
dizüstü: ST500LM000 hibrit disk ya da WD5000LPVT.
tek plakalı disk seçmek disk ve disk sorunları gündemini takip etmek gerekir.
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Şekilsiniz ya 6 yıl
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V4LKyR 6 yıl
29 senede 1 milyar HDD üretmiş. (1980-2009) Sonraki 4 senede 1 milyar daha üretmiş. (2009-2013) Birim zaman başına 7,25 kat daha fazla çalışmışlar demek ki.
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ahmet20006 6 yıl
Hard Disk konusunda samsung'dan sonra bana en az sıkıntı çıkartan marka seagate olmuştur. 320 GB IDE 7200.10 yada 7200.9 serisiydi. 4 seneden fazla 24/7 çalışan sistemde her hangi bir sorun çıkartmadan çalışmıştı. Çalıştığı sistemin anakartı bozulmuştu ama hard disk'e bir şey olmamıştı. yaklaşık 2 sene önce ikinci el olarak satmıştım.

Western Digital 2 tane hard disk kullandım. 1TB caviar black 32MB önbellekli . Hard Disk'te bilmediğim bir nedenden dolayı bad sectorler oluştu. Hard disk üç plakalıydı. plakalardan birisinde çok sayıda bad sector vardı. 1 aydan fazla uğraşarak bilgilerin % 70-80'lik bir kısmını kurtarmıştım. Garantiye gönderdim, bana 1 TB WD Caviar Black 64 MB önbellekli hard disk göndermişlerdi. Ürün sıfırdı. Gelen ürünü İnternetten sattım.Samsung 1 TB Hard Disk satın almıştım. o dönemde Samsung 103SJ'ler (Samsung 1TB Spinpoing F3) yeni girmişti Türkiye'ye.

Sattığım kişi, satıştan 1 yada 2 ay sonra benden ürünün faturasının Scannerdan tarayararak mailime göndermemi istemişti. Ürün ile ilgili sıkıntısından dolayı.


1 TB Seagete USB Fraagent Pro Hard Disk'i 2-3 sene kadar kullanmıştım. Her hangi bir sorun çıkartmamıştı ama Samsung lara göre çok fazla ısınıyordu. Birgün Kutusundan Hard Disk'i çıkartmak istedim fakat kutuyu kırmadan çıkartamadım. İçerisinden Seagate'nin yüz karası modeli olan 1 TB 7200.11 (Sorunlu seri) SATA Hard Disk çıktı. 2-3 Sene bana sorun çıkartmadan nasıl çalıştı bilmiyorum yoğun olarak çalışmama rağmen. Şuanda USB 3.0 Docking Station'da nadiren (Senede 1 veya 2 kere) önemli bilgilerimin 2nci yedeğini bu modele alarak kullanıyorum.

Geçen hafta arkadaşıma bilgisayar toplattırdım. PC için 3,5 " 1 TB Seagate Barracuda Serisi Hard Disk seçtim. Okuma yazma hızı oldukça iyi. Umarım uzun dönemde sorun çıkartmaz. Seagate beni bu zamana kadar hiç üzmedi. Fakat Samsunglara göre sesli çalışıyor ve fazla ısınıyor. Keşke Samsung Hard Disk bölümünü Seagate'ye satmasaydı.
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