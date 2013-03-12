Seagate'den büyük başarı; üretilen HDD sayısı 2 milyarı aştı

Depolama alanında trend hızla katı hal sürücülerine doğru kayıyor olsa da mekanik diskler, özellikle fiyat avantajından dolayı, popülerliğini sürdürüyor. Bu alanın öncü isimlerinden olan Seagate Technology de gerek teknoloji dünyası gerekse de firma tarihi açısından çok büyük bir kilometre taşını geride bıraktı.
1980'den bu yana sabit disk alanındaki talebe cevap veren Cupertinolu teknoloji firmasının 2009 yılı itibariyle ürettiği HDD sayısı 1 milyarı aşmıştı. Bu kilometre taşına ulaşmak ise firmanın tam 29 senesini almıştı. Ancak bu başarının üstünden geçen 4 senede Seagate, bir milyar adet daha HDD üretimi yapıp son kullanıcıyla buluşturmayı başardı. Ve sonuçta firmanın ürettiği HDD sayısı yarısı son 4 senede olmak üzere 2 milyarı aştı. Bu kilometre taşıyla birlikte Seagete, 2 milyar HDD üretimini aşan ilk üretici olmayı başardı.
Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Seagate'in tepe yöneyicisi ve başkanı Steve Luczo, inanılmaz olarak nitelendirdiği bu başarıyla ilgili şunları söyledi:
"İnanılmaz etkileyici bir başarı ve bu başarıyı kutlayan firmanın başında olmak benim en büyük gururum. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışanlarımızın firmaya kayıtsız bağlılıklarını ortaya koyan en büyük kanıt".
Pazar araştırma kuruluşlarından IDC'nin sabit sürücü ve yarıiletkenlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Rydning ise mobil cihazlar ve bulut servislerine olan talebin paralel şekilde HDD'ye olan talebi de arttırdığını; 2013'de üretilen HDD sayısının 585 milyona ulaştığını belirtirken; sürücü kapasitelerinde 2012-2016 yılları arasında ortalama yıllık %30 büyüme beklediklerini ifade etti. Teknoloji alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren Envisioneering Group firmasının araştırmadan sorumlu direktörü ise günümüzde evsel kullanımda aylık veri transferinin 1TB'a yükseldiğini, 2015 yılı itibariyle bu miktarın 20 kat artacağını söyledi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SSD normalde 10 sene once cikip gunumuzde yerini Baska bir teknolojiye birakmaliydi.
Beş senelik Casper bilgisayardaki WD diskin toplamda 3 hatası falan vardı.
Forever WD
bana sorarsaniz sebebi belli.bir islemci uretilirken o seri ornegin 45 nanometre olarak uretilir.tum chipsetler entegreler islemciler transistorlerden olusur.siz o transistorleri ne kadar cok kuculturseniz icinden gecen akimda okadar cok azalir bir okadarrda hassaslasir.
malesef durum boyle.parcalar kuculdukce bir okadarda hassaslasiyor
TEK PLAKALI FEVKALADE DİSKLER:
masaüstü: WD5003AZEX.
dizüstü: ST500LM000 hibrit disk ya da WD5000LPVT.
tek plakalı disk seçmek disk ve disk sorunları gündemini takip etmek gerekir.
Western Digital 2 tane hard disk kullandım. 1TB caviar black 32MB önbellekli . Hard Disk'te bilmediğim bir nedenden dolayı bad sectorler oluştu. Hard disk üç plakalıydı. plakalardan birisinde çok sayıda bad sector vardı. 1 aydan fazla uğraşarak bilgilerin % 70-80'lik bir kısmını kurtarmıştım. Garantiye gönderdim, bana 1 TB WD Caviar Black 64 MB önbellekli hard disk göndermişlerdi. Ürün sıfırdı. Gelen ürünü İnternetten sattım.Samsung 1 TB Hard Disk satın almıştım. o dönemde Samsung 103SJ'ler (Samsung 1TB Spinpoing F3) yeni girmişti Türkiye'ye.
Sattığım kişi, satıştan 1 yada 2 ay sonra benden ürünün faturasının Scannerdan tarayararak mailime göndermemi istemişti. Ürün ile ilgili sıkıntısından dolayı.
1 TB Seagete USB Fraagent Pro Hard Disk'i 2-3 sene kadar kullanmıştım. Her hangi bir sorun çıkartmamıştı ama Samsung lara göre çok fazla ısınıyordu. Birgün Kutusundan Hard Disk'i çıkartmak istedim fakat kutuyu kırmadan çıkartamadım. İçerisinden Seagate'nin yüz karası modeli olan 1 TB 7200.11 (Sorunlu seri) SATA Hard Disk çıktı. 2-3 Sene bana sorun çıkartmadan nasıl çalıştı bilmiyorum yoğun olarak çalışmama rağmen. Şuanda USB 3.0 Docking Station'da nadiren (Senede 1 veya 2 kere) önemli bilgilerimin 2nci yedeğini bu modele alarak kullanıyorum.
Geçen hafta arkadaşıma bilgisayar toplattırdım. PC için 3,5 " 1 TB Seagate Barracuda Serisi Hard Disk seçtim. Okuma yazma hızı oldukça iyi. Umarım uzun dönemde sorun çıkartmaz. Seagate beni bu zamana kadar hiç üzmedi. Fakat Samsunglara göre sesli çalışıyor ve fazla ısınıyor. Keşke Samsung Hard Disk bölümünü Seagate'ye satmasaydı.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2318 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd ve