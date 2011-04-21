Seagate'in net kârı son çeyrekte ciddi oranda düştü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung ile stratejik bir işbirliğine giden ve Güney Koreli firmanın sabit disk operasyonunu 1.37 milyar dolara satın alacağını açıklayan Seagate, 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında ciddi bir değişikliğin gözlenmediği Seagate cephesinde, 49 milyon adetlik sabit disk satışı gerçekleştirildi.
Yapılan satışa bağlı olarak 2.7 milyar dolarlık gelir elde eden firmada hissederları üzen gelişme ise net kârın ciddi bir kayıp ile 93 milyon dolara gerilediği belirtildi ki bu %557'lik bir kayıp anlamına geliyor. 2011 mali yılının ilk 9 ayında 8.1 milyar dolar (bir yıl önce 8.7 milyar dolardı) elde eden firmanın net kârı ise 1.2 milyar dolardan 392 milyon dolara geriledi.
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sistem diski için geçen sene 1tb wd cv black almıştım ama bi daha wd kesinlikle almam.
erişim süresi haricinde bi halta yaramaz.
okuma yazma hızları berbattı ayrıca felaket ses ve titreşim yapıyordu
sana kapasite lazım değil diye böyle düşünüyorsun.Ben 15tb diskle cebelleşiyorum evde.Disklerin gelişimine en yakından şahitlik eden biriyim.2buçuk yıl kadar önce seagate 500gb diski 150tl ye aldım.Şimdi 2tb samsung disk 170lira.Gb başına düşen ücret çok azaldı Boş dvd seviyesine gelmek üzere. İçinde film saklayan biri için 50mb hız yeterli oluyor.Otomobil ile kamyonu karşılaştırmak gibi oldu seninki.
Bir bilgisayar için 64gb SSD olsa yeterli.Günde 1tk'ye alınabilir :D E bi zahmet her yıl donanım değişeceklerine yüksek hızlı bir ssd alırsa insanlar bu sorunu çözebilirler.Benim sata port sayım arşiv disklerine gittiği için raid yapamıyorum yoksa satmayı düşündüğüm 1tb diskleri raidlicem :D
Kusura bakmayın ama yorumunuz çok boş, nerden biliyorsunuz telefonu siz mi kullandınız?? Kore veya çin üretimi ben anlamam. Sonuçta üzerinde samsung yazıyor mu? Yazıyor. Ben ona bakarım. Sayısız kere garantiye gidip geldikten sonra, banene ucuzluğundan. Ben o telefonu kullanamadıktan sonra diğer telefonlardan ucuz olsa ne olcak. Fonksiyonu olsa ne olcak. Nokia 1600 kullanıyorum. Telefonu 3. kattan asfalt zemine düşürdüm. Bide parçalarının üzerinden kamyonet geçti. İndim aşağı parçalarıı topladım çalıştırdım ve hala kullanıyorum. Saydığınız o kadar şeyi taşeron olarak ürettirebilir. Bunda ne var? Üretmek problem değil. Şunu hala anlamıyorsunuz. İnsanlar garantiye düşmeyecek cihazlar satın almak istiyor. Garantide başının ağırmasını istemiyor. Durmadan bozulan bir ürünü ndn satın alayım ki? Teknik servisnde çalışanlarıyla arkadaş olmak istiyorsanız alırsınız orası ayrı.
Çok şanslısınız o zaman.
Sizinki kore sanırım, alıyolar telefonu sağa sola atıyolar kullanmayı bilmiyolar, samsungun suçu ne anlamış değilim? Dozerde alıcak olsam samsung alırdım. Kim olursa olsun istesede istemesede samsungun ürününü kullanmak zorunda, telefon kullanırken illaki içinde işlemcisi veya bellek, veya nandflash yada ekranı, yada bataryası samsunga aitdir. Nokia hariç tabi, nokia kalasmatik cihazlar ürettiği için sorun yok, Apple'nin iphonelerinin dahi işlemcilerini samsung üretiyor, Kullandığınız monitörler olabilir, tvler olabilir, dvd playerler olabilir, CD/DVD okuyucu / yazıcı olabilir, dozer olabilir, kamyonet olabilir, harfiyat taşıyıcı olabilir, ekran kartı bellekleri olabilir, harddisk cachesi (ön bellek) olabilir, Sistem belleğiniz olabilir, flash belleğinizin içindeki nand flash olabilir, SSD'niz olabilir, HDD'niz olabilir, Sarj makinanız olabilir, Kameranız, hafıza kartınız olabilir, hoperlörünüz olabilir, ev sinema sisteminiz olabilir, cep telefonunuz olabilir, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buz dolabı, aspiratör, ütü, süpürge v.b çanak anteniniz olabilir, klimayı saymıştım sanırım, ve aklıma şuan gelmiyen yüzlerce ürün.
Sizinki kore sanırım, alıyolar telefonu sağa sola atıyolar kullanmayı bilmiyolar, samsungun suçu ne anlamış değilim? Dozerde alıcak olsam samsung alırdım. Kim olursa olsun istesede istemesede samsungun ürününü kullanmak zorunda, telefon kullanırken illaki içinde işlemcisi veya bellek, veya nandflash yada ekranı, yada bataryası samsunga aitdir. Nokia hariç tabi, nokia kalasmatik cihazlar ürettiği için sorun yok, Apple'nin iphonelerinin dahi işlemcilerini samsung üretiyor, Kullandığınız monitörler olabilir, tvler olabilir, dvd playerler olabilir, CD/DVD okuyucu / yazıcı olabilir, dozer olabilir, kamyonet olabilir, harfiyat taşıyıcı olabilir, ekran kartı bellekleri olabilir, harddisk cachesi (ön bellek) olabilir, Sistem belleğiniz olabilir, flash belleğinizin içindeki nand flash olabilir, SSD'niz olabilir, HDD'niz olabilir, Sarj makinanız olabilir, Kameranız, hafıza kartınız olabilir, hoperlörünüz olabilir, ev sinema sisteminiz olabilir, cep telefonunuz olabilir, çanak anteniniz olabilir, klimayı saymıştım sanırım, ve aklıma şuan gelmiyen yüzlerce ürün.
E250 Çinde üretilenler (Baskılı devre arkasındaki imei etiketinde (batarya altınd) yazar. Evet çinde üretilenler bozuluyor haklısınız ama 160TL'ye rakip telefon varmı aynı fonksiyonlarda? hatta 149TL'ye? Ben şahsen F250 MUSIC EDITION kullandım, kore üretimiydi yaklaşık 320TL civarına almıştım ve gayet sağlamdı, S5620 kullanıyorum şuan, memnunum. 5800'ın kalasmatiğinin yanında iphone kalır. :)