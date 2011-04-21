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Seagate'in net kârı son çeyrekte ciddi oranda düştü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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42
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ile stratejik bir işbirliğine giden ve Güney Koreli firmanın sabit disk operasyonunu 1.37 milyar dolara satın alacağını açıklayan Seagate, 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında ciddi bir değişikliğin gözlenmediği Seagate cephesinde, 49 milyon adetlik sabit disk satışı gerçekleştirildi.

Yapılan satışa bağlı olarak 2.7 milyar dolarlık gelir elde eden firmada hissederları üzen gelişme ise net kârın ciddi bir kayıp ile 93 milyon dolara gerilediği belirtildi ki bu %557'lik bir kayıp anlamına geliyor. 2011 mali yılının ilk 9 ayında 8.1 milyar dolar (bir yıl önce 8.7 milyar dolardı) elde eden firmanın net kârı ise 1.2 milyar dolardan 392 milyon dolara geriledi.


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esTFyz 8 yıl
Şimdi arkadaşlar açıkcası şu yazıanlara ters bir yorum yapacağım fakat şahsi olarak değil yaşadıklarım açısından artık bende Western Digital diyorum ama 3 ay öncesine kadar hiçde öyle değildi.. bundan 4 yıl önce mi ne 160 GB'lık harici HDD aldım WD ve bir yere düşmede bozuldu bu bir, ikinci bir 320 GB'lık almıştım 4 ay kadar süre kullanmadım bir taktık ses seda yok. Bundan sonra Seagate kullanmaya karar verdim ve uyguladım harici olarakta sabit olarakta Seagate kullanıyorum, şu anda sistemde mevcut 3 adet 1.5 TB Seagate sabit HDD ve harici 1 TB ile 500 GB iki adet Seagate ürünüm var. Hatta bu 3.5" 1 TB Taşınabilir HDD 1.5 MT yukarıdan aşşağı düşmek suretiyle sert bir şekilde yere çarptı kutusu hafif çatladı içi gözüktü falan fakat çalışmaya hala devam ediyor 2008 yılından beri :) yani aslında bunlar tamamen tasadüf olabilr, Asus iyi markadır ama gider sana fabrika çıkışlı hatalı anakartı gelir senin için Asus kötü olur işte böyle incelememek lazım aslında, ama benimde son dönemde düşüncem artık bundan sonra Sabit ve Harici olarak HDD seçimim Western Digital... (Kullandığım Corsair SSD hakkında hiç yorum yapmıyorum o zaten bambaşka bir dünya onun yeri ve konusu burası değil :)
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
şu anda kullandığım disklerimin hepsi samsung vede çok memnunum.(103sj+103uj+204uı)

sistem diski için geçen sene 1tb wd cv black almıştım ama bi daha wd kesinlikle almam.

erişim süresi haricinde bi halta yaramaz.

okuma yazma hızları berbattı ayrıca felaket ses ve titreşim yapıyordu
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Nightmare70 8 yıl
Valla uzunca bir zaman seagate kullandım ama traktör onun yanında sessiz kalırdı okumuza hızı ise yerin dibinde şuan wd'e geçtim sessiz okuma yazma hızı süper daha ne olsun bundan sonra hep wd alcam :))
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alpa07 8 yıl
inceden tık tık
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umutarslan.com 8 yıl
i3e
10 yılda işlemci-ram v.s. çok büyük gelişmeler gösterirken hard diskler yerinde saydı. millet ssdlere yığınla yatırım yapıyor,samsungta bunlardan biri, seagateteki elemanlar daha düşünmüyorlarmış. yok 1tb disk ürettik, yok 3tb disk ürettik. yemişim tblerinizi. ocz hddleri hızda 7-8e katlayan ssdler üretmeye başladı. siz tblerinizle oynayın, 5400rpmde.

sana kapasite lazım değil diye böyle düşünüyorsun.Ben 15tb diskle cebelleşiyorum evde.Disklerin gelişimine en yakından şahitlik eden biriyim.2buçuk yıl kadar önce seagate 500gb diski 150tl ye aldım.Şimdi 2tb samsung disk 170lira.Gb başına düşen ücret çok azaldı Boş dvd seviyesine gelmek üzere. İçinde film saklayan biri için 50mb hız yeterli oluyor.Otomobil ile kamyonu karşılaştırmak gibi oldu seninki.
Bir bilgisayar için 64gb SSD olsa yeterli.Günde 1tk'ye alınabilir :D E bi zahmet her yıl donanım değişeceklerine yüksek hızlı bir ssd alırsa insanlar bu sorunu çözebilirler.Benim sata port sayım arşiv disklerine gittiği için raid yapamıyorum yoksa satmayı düşündüğüm 1tb diskleri raidlicem :D
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Batuist 8 yıl
samsung akıllılık yapmış baktıki dönen plakların geleceği yok geleceği ssdlerde gördü satıyor dönen plak bölümünü.. nede olsa dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi geleceğin en büyük ssd disk üreticisi olarak kendini görebiliyorsa hddlere artık yatırım yapmanın anlamı yok.. hazır para ediyorken satmak bence çok akıllıca ama tabi samsung bir firma için.. kendi belleklerinizi üretebiliyorsanız mantıklı olurdu olmuşta....
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timramon 8 yıl
diemcizone
cdkral
timramonOna bakarsanız E250 kullanıpta telefonu garantiye düşmeyen yok. Hatta tandıklarımın çoğu E250 telefonlarını çöpe attılar.
İlk çıktıktan birkaç ay sonra E250 aldım telefon hala sağlam ve kardeşim kullanıyor. Samsung gerçekten iyi bir marka.
Sizinki kore sanırım, alıyolar telefonu sağa sola atıyolar kullanmayı bilmiyolar, samsungun suçu ne anlamış değilim? Dozerde alıcak olsam samsung alırdım. Kim olursa olsun istesede istemesede samsungun ürününü kullanmak zorunda, telefon kullanırken illaki içinde işlemcisi veya bellek, veya nandflash yada ekranı, yada bataryası samsunga aitdir. Nokia hariç tabi, nokia kalasmatik cihazlar ürettiği için sorun yok, Applenin iphonelerinin dahi işlemcilerini samsung üretiyor, Kullandığınız monitörler olabilir, tvler olabilir, dvd playerler olabilir, CD/DVD okuyucu / yazıcı olabilir, dozer olabilir, kamyonet olabilir, harfiyat taşıyıcı olabilir, ekran kartı bellekleri olabilir, harddisk cachesi (ön bellek) olabilir, Sistem belleğiniz olabilir, flash belleğinizin içindeki nand flash olabilir, SSDniz olabilir, HDDniz olabilir, Sarj makinanız olabilir, Kameranız, hafıza kartınız olabilir, hoperlörünüz olabilir, ev sinema sisteminiz olabilir, cep telefonunuz olabilir, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buz dolabı, aspiratör, ütü, süpürge v.b çanak anteniniz olabilir, klimayı saymıştım sanırım, ve aklıma şuan gelmiyen yüzlerce ürün.

Kusura bakmayın ama yorumunuz çok boş, nerden biliyorsunuz telefonu siz mi kullandınız?? Kore veya çin üretimi ben anlamam. Sonuçta üzerinde samsung yazıyor mu? Yazıyor. Ben ona bakarım. Sayısız kere garantiye gidip geldikten sonra, banene ucuzluğundan. Ben o telefonu kullanamadıktan sonra diğer telefonlardan ucuz olsa ne olcak. Fonksiyonu olsa ne olcak. Nokia 1600 kullanıyorum. Telefonu 3. kattan asfalt zemine düşürdüm. Bide parçalarının üzerinden kamyonet geçti. İndim aşağı parçalarıı topladım çalıştırdım ve hala kullanıyorum. Saydığınız o kadar şeyi taşeron olarak ürettirebilir. Bunda ne var? Üretmek problem değil. Şunu hala anlamıyorsunuz. İnsanlar garantiye düşmeyecek cihazlar satın almak istiyor. Garantide başının ağırmasını istemiyor. Durmadan bozulan bir ürünü ndn satın alayım ki? Teknik servisnde çalışanlarıyla arkadaş olmak istiyorsanız alırsınız orası ayrı.
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CeFurkan 8 yıl
ssd ye geçmesi şart
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timramon 8 yıl
cdkral
timramonOna bakarsanız E250 kullanıpta telefonu garantiye düşmeyen yok. Hatta tandıklarımın çoğu E250 telefonlarını çöpe attılar.
İlk çıktıktan birkaç ay sonra E250 aldım telefon hala sağlam ve kardeşim kullanıyor. Samsung gerçekten iyi bir marka.

Çok şanslısınız o zaman.
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PhoenixTR' 8 yıl
Seagateye birşeyler oluyor bu sıralar da bakalım nolacak
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diemcizone 8 yıl
cdkral
timramonOna bakarsanız E250 kullanıpta telefonu garantiye düşmeyen yok. Hatta tandıklarımın çoğu E250 telefonlarını çöpe attılar.
İlk çıktıktan birkaç ay sonra E250 aldım telefon hala sağlam ve kardeşim kullanıyor. Samsung gerçekten iyi bir marka.

Sizinki kore sanırım, alıyolar telefonu sağa sola atıyolar kullanmayı bilmiyolar, samsungun suçu ne anlamış değilim? Dozerde alıcak olsam samsung alırdım. Kim olursa olsun istesede istemesede samsungun ürününü kullanmak zorunda, telefon kullanırken illaki içinde işlemcisi veya bellek, veya nandflash yada ekranı, yada bataryası samsunga aitdir. Nokia hariç tabi, nokia kalasmatik cihazlar ürettiği için sorun yok, Apple'nin iphonelerinin dahi işlemcilerini samsung üretiyor, Kullandığınız monitörler olabilir, tvler olabilir, dvd playerler olabilir, CD/DVD okuyucu / yazıcı olabilir, dozer olabilir, kamyonet olabilir, harfiyat taşıyıcı olabilir, ekran kartı bellekleri olabilir, harddisk cachesi (ön bellek) olabilir, Sistem belleğiniz olabilir, flash belleğinizin içindeki nand flash olabilir, SSD'niz olabilir, HDD'niz olabilir, Sarj makinanız olabilir, Kameranız, hafıza kartınız olabilir, hoperlörünüz olabilir, ev sinema sisteminiz olabilir, cep telefonunuz olabilir, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buz dolabı, aspiratör, ütü, süpürge v.b çanak anteniniz olabilir, klimayı saymıştım sanırım, ve aklıma şuan gelmiyen yüzlerce ürün.
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diemcizone 8 yıl
cdkral
timramonOna bakarsanız E250 kullanıpta telefonu garantiye düşmeyen yok. Hatta tandıklarımın çoğu E250 telefonlarını çöpe attılar.
İlk çıktıktan birkaç ay sonra E250 aldım telefon hala sağlam ve kardeşim kullanıyor. Samsung gerçekten iyi bir marka.

Sizinki kore sanırım, alıyolar telefonu sağa sola atıyolar kullanmayı bilmiyolar, samsungun suçu ne anlamış değilim? Dozerde alıcak olsam samsung alırdım. Kim olursa olsun istesede istemesede samsungun ürününü kullanmak zorunda, telefon kullanırken illaki içinde işlemcisi veya bellek, veya nandflash yada ekranı, yada bataryası samsunga aitdir. Nokia hariç tabi, nokia kalasmatik cihazlar ürettiği için sorun yok, Apple'nin iphonelerinin dahi işlemcilerini samsung üretiyor, Kullandığınız monitörler olabilir, tvler olabilir, dvd playerler olabilir, CD/DVD okuyucu / yazıcı olabilir, dozer olabilir, kamyonet olabilir, harfiyat taşıyıcı olabilir, ekran kartı bellekleri olabilir, harddisk cachesi (ön bellek) olabilir, Sistem belleğiniz olabilir, flash belleğinizin içindeki nand flash olabilir, SSD'niz olabilir, HDD'niz olabilir, Sarj makinanız olabilir, Kameranız, hafıza kartınız olabilir, hoperlörünüz olabilir, ev sinema sisteminiz olabilir, cep telefonunuz olabilir, çanak anteniniz olabilir, klimayı saymıştım sanırım, ve aklıma şuan gelmiyen yüzlerce ürün.
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diemcizone 8 yıl
timramon
Ona bakarsanız E250 kullanıpta telefonu garantiye düşmeyen yok. Hatta tandıklarımın çoğu E250 telefonlarını çöpe attılar. Bir arkadaşım yeni telefon aldı samsung telefon bir hafta sonra donmayaa kitlenmeye başladı. Garantiye verdi birşeyi yok dediler. 3 ay doğru düzgün telefonu kullanamadı. Konumuzun bununla alakalı. Biz burada kalitesizlikten dolayısıyla garantiye çok düşüyor demişik. Siz 189tl ye telefondan bahsetmişiniz. Telefon alcak olsak zaten buraya yorum yapmaz gider araştırırız. İnsanlar güler yüzlüde olsa garantiyle muhattap olmak istemiyorlar. Garantiye düşecek bir cihaz almak istemiyorlar. Anlayabildim mi?

E250 Çinde üretilenler (Baskılı devre arkasındaki imei etiketinde (batarya altınd) yazar. Evet çinde üretilenler bozuluyor haklısınız ama 160TL'ye rakip telefon varmı aynı fonksiyonlarda? hatta 149TL'ye? Ben şahsen F250 MUSIC EDITION kullandım, kore üretimiydi yaklaşık 320TL civarına almıştım ve gayet sağlamdı, S5620 kullanıyorum şuan, memnunum. 5800'ın kalasmatiğinin yanında iphone kalır. :)
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