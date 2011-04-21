Seagate'in net kârı son çeyrekte ciddi oranda düştü

Samsung ile stratejik bir işbirliğine giden ve Güney Koreli firmanın sabit disk operasyonunu 1.37 milyar dolara satın alacağını açıklayan Seagate, 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında ciddi bir değişikliğin gözlenmediği Seagate cephesinde, 49 milyon adetlik sabit disk satışı gerçekleştirildi.

Yapılan satışa bağlı olarak 2.7 milyar dolarlık gelir elde eden firmada hissederları üzen gelişme ise net kârın ciddi bir kayıp ile 93 milyon dolara gerilediği belirtildi ki bu %557'lik bir kayıp anlamına geliyor. 2011 mali yılının ilk 9 ayında 8.1 milyar dolar (bir yıl önce 8.7 milyar dolardı) elde eden firmanın net kârı ise 1.2 milyar dolardan 392 milyon dolara geriledi.