Seagate'ten 4TB depolama kapasitesi sunan harici depolama sürücüsü

Depolama sürücüleri alanında pazarın lider isimlerinden biri olan Seagate, 4TB depolama kapasitesi sunan harici depolama birimini duyurdu. GoFlex Desk serisi altında sunulan yeni depolama ünitesi, 3.5-inç boyutunda sabit disk içeriyor ve USB 3.0 arabirimini kullanıyor.

Kendi sınıfında son kullanıcılar için hazırlanan en yüksek kapasiteli harici depolama sürücüleriden biri olan yeni çözüm, beraberinde gelen özel yazılım sayesinde düzenli olarak otomatik yedek alabiliyor. USB 3.0 kullanımı için beraberinde adaptör ile geliyor.

Seagate, 4TB depolama kapasitesi sunan yeni GoFlex Desk harici depolama sürücüsünün USB 3.0 versiyonunu 250$ sseviyesinden sunarken, aynı sürücünün Mac dostu versiyonu olan FireWire 800 ve USB 2.0 destekli ikinci seçeneğini ise daha sonra satışa çıkartacak.