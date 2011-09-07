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Seagate'ten 4TB depolama kapasitesi sunan harici depolama sürücüsü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama sürücüleri alanında pazarın lider isimlerinden biri olan Seagate, 4TB depolama kapasitesi sunan harici depolama birimini duyurdu. GoFlex Desk serisi altında sunulan yeni depolama ünitesi, 3.5-inç boyutunda sabit disk içeriyor ve USB 3.0 arabirimini kullanıyor.
Kendi sınıfında son kullanıcılar için hazırlanan en yüksek kapasiteli harici depolama sürücüleriden biri olan yeni çözüm, beraberinde gelen özel yazılım sayesinde düzenli olarak otomatik yedek alabiliyor. USB 3.0 kullanımı için beraberinde adaptör ile geliyor.
Seagate, 4TB depolama kapasitesi sunan yeni GoFlex Desk harici depolama sürücüsünün USB 3.0 versiyonunu 250$ sseviyesinden sunarken,  aynı sürücünün Mac dostu versiyonu olan FireWire 800 ve USB 2.0 destekli ikinci seçeneğini ise daha sonra satışa çıkartacak.

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byi 8 yıl
@burak_5866 maalesef mekanik disklerinde böyle dezavantajı var :()
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ghost recon advanced 8 yıl
maşalalh 4 tb larıd gördük yakında 5-6 gb larda çıkar tam arşivlik kullanıcıları için
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burak_5866 8 yıl
yaw arkadaş o değilde bozuldum mu içindekiler gidiyor adam ona üzülüyor benim 2 tb boşa gittim nasıl üzülüyorum tüm emeklerim boşa gitti.
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vernoncougar 8 yıl
yakısır
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orçotüsi5 8 yıl
Acaba bu hard disk 2 tane raid yapılmış 2 TB kapasiteli harddismi?
yoksa Seagate hardisk kapasitesini 4 terabyte`a mı çıkarmış?
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mistifa 8 yıl
4 TB güzel, yalnız bunun muhtemelen bir de prizi ve adaptörü vardır :( İnşallah lightpeak/thunderbolt arabirimi bilgisayarlarda standartlaşır da Promise'in Mac için çıkardığı harici disklere benzer çözümler ucuzlar ve yaygınlaşır.
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umutarslan.com 8 yıl
paranın para zamanında esatalı harici disk aldık ama teknoloji arada kaynadı gitti.biraz kıl bi olaydı ama 3yıl önce ben usb3 hızında harici disk kullanıyordum :) inşallah sabit diskler gerçekten hızlanır.
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aspirin_00 8 yıl
bana bundan 8 tane lazım :D 4 yedek 4 asıl :D:D sanırım 3.7 tb dır kapasitesi
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byi 8 yıl
Arabirim usb 3.0 olması çok iyi olmuş zira büyük boyutlu dosya kopyalamalarında zamandan tasarruf sağlar


Fiyatı biraz tuzlu gibi
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