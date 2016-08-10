Seagate’ten sunuculara özel 60TB SSD çözümü

Son kullanıcı tarafında 4TB kapasiteli SSD ürünlerini yeni yeni görmeye başlarken, kurumsal tarafta ise farklı teknolojiler kullanarak çok daha yüksek kapasitelere ulaşılabiliyor. Geçen yıl Samsung’un 16TB kapasiteli sunucu SSD modelini görmüştük. Seagate ise, veri kapasitesini 60TB sınırına çıkarıyor.

Seri bağlanmış SCSI yani SAS türündeki bu yeni sunucu SSD prototipi, 3.5 inçlik sürücü kutusu içerisine 60TB kapasite sığdırmayı başarıyor. Firma bunun için, yaklaşık 1000 adet Micron 3D TLC NAND bellek modülü kullanmış. Ayrıca yeni geliştirilen ONFi yongası ile, kontrolcülerin rakip çözümlerden çok daha fazla NAND kanalı izleyebilmesini sağlamış.

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Yeni 60TB kapasiteli SAS SSD prototipi, çift portlu 12GB/s SAS arabirimi kullanırken, yazma hızlarında 1000MB/s, okuma hızlarında da 1500MB/s seviyesine çıkabiliyor. Rastgele okuma performansı 150K IOPS olurken, en yüksek düzeyde 15 Watt enerji tüketiyor. Bu ürün, en erken gelecek yıl sonlarına doğru piyasada olacak.

Seagate’nin diğer ürünü ise PCIe 3 x16 üzerinden 10GB/s okuma hızlarına ulaşabilen Nytro XP7200 SSD serisi oldu. Firma, 4 adet Nytro XM1440 M.2 SSD modülünü tek bir genişleme kartı üzerine yerleştirmiş, ortak bir ısı dağıtıcı kullanmış. RAID-0 veya benzeri bir konfigürasyon ile birleştirilen modüller, port üzerindeki 4 ayrı x4 hatlarını kullanarak yukarıdaki hızlara ulaşıyor. PCI2e portu x8 olursa, bu kez modüllerden ikisi kapatılıyor ve kapasite yarıya düşüyor.

3.6GB/s yazma hızlarına sahip olan sürücünün rastgele okuma performansı 940K, yazma performansı da 160K olarak gerçekleşiyor. 26W ortalama tüketim değeri sunan sürücü, 3.8TB ve 7.7TB şeklinde iki seçeneğe sahip olacak. Eylül ayında örneklemenin başlaması beklenirken, hacimli üretime ise yıl sonunda geçilecek.