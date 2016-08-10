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Seagate’ten sunuculara özel 60TB SSD çözümü

Sununuculara yönelik olarak son yıllarda çok daha yüksek SSD kapasiteleri görmeye başladık. Farklı teknolojiler kullanılarak, SSD sürücülerin kapasite çıtası yukarılara çekiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
16
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Son kullanıcı tarafında 4TB kapasiteli SSD ürünlerini yeni yeni görmeye başlarken, kurumsal tarafta ise farklı teknolojiler kullanarak çok daha yüksek kapasitelere ulaşılabiliyor. Geçen yıl Samsung’un 16TB kapasiteli sunucu SSD modelini görmüştük. Seagate ise, veri kapasitesini 60TB sınırına çıkarıyor.

Seri bağlanmış SCSI yani SAS türündeki bu yeni sunucu SSD prototipi, 3.5 inçlik sürücü kutusu içerisine 60TB kapasite sığdırmayı başarıyor. Firma bunun için, yaklaşık 1000 adet Micron 3D TLC NAND bellek modülü kullanmış. Ayrıca yeni geliştirilen ONFi yongası ile, kontrolcülerin rakip çözümlerden çok daha fazla NAND kanalı izleyebilmesini sağlamış.

Ayrıca Bkz. "Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri"

Yeni 60TB kapasiteli SAS SSD prototipi, çift portlu 12GB/s SAS arabirimi kullanırken, yazma hızlarında 1000MB/s, okuma hızlarında da 1500MB/s seviyesine çıkabiliyor. Rastgele okuma performansı 150K IOPS olurken, en yüksek düzeyde 15 Watt enerji tüketiyor. Bu ürün, en erken gelecek yıl sonlarına doğru piyasada olacak.

Seagate’nin diğer ürünü ise PCIe 3 x16 üzerinden 10GB/s okuma hızlarına ulaşabilen Nytro XP7200 SSD serisi oldu. Firma, 4 adet Nytro XM1440 M.2 SSD modülünü tek bir genişleme kartı üzerine yerleştirmiş, ortak bir ısı dağıtıcı kullanmış. RAID-0 veya benzeri bir konfigürasyon ile birleştirilen modüller, port üzerindeki 4 ayrı x4 hatlarını kullanarak yukarıdaki hızlara ulaşıyor. PCI2e portu x8 olursa, bu kez modüllerden ikisi kapatılıyor ve kapasite yarıya düşüyor.

3.6GB/s yazma hızlarına sahip olan sürücünün rastgele okuma performansı 940K, yazma performansı da 160K olarak gerçekleşiyor. 26W ortalama tüketim değeri sunan sürücü, 3.8TB ve 7.7TB şeklinde iki seçeneğe sahip olacak. Eylül ayında örneklemenin başlaması beklenirken, hacimli üretime ise yıl sonunda geçilecek. 

 

http://www.anandtech.com/show/10555/seagate-introduces-10gbs-pcie-ssd-and-60tb-sas-ssd Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
CDN,storage,cloud sistemlerinde gayet kullanılabilir.Raid yapılandırması ile mümkün mertebe depolama/güvenlik ve hız elde edilebilir.Lakin ülkemizde kritik sistemler dışında tercih edileceğini sanmıyorum enterprise disklere bile neredeyse bir sunucu fiyatı çekiliyor.
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kojiro 3 yıl
1 TB 1 TL olana kadar almıyoruz beyler.
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jizzy quatily 3 yıl
bu cümleler nasıl bir haberin giriş cümleleri olabilir ? anlam çıkmıyor lan jdsagkdaslk özne yok özne
Sununuculara yönelik olarak son yıllarda çok daha yüksek kapasiteler görmeye başladı. Kurumsal tarafta farklı teknolojiler kullanarak çok daha yüksek kapasitelere ulaşılabiliyor.
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Audi383848 3 yıl
Gereksiz.Sunucumuz mu var?
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BARKU 3 yıl
ssd diye geldim raid muhabbeti okudum çıkıyorum
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Cr10ns35 3 yıl
Daha 1 tb alamıyoruz biz.
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DubSteq 3 yıl
Bu haberde SSD'den bahsediliyorken neden hdd dahilinde yorumlar geliyor anlayamadım. SSD raid yapmak ömrünü kısaltmaz. HDD ise hareketli bir depolama birimi olduğundan bozulması daha kolay ve olasıdır. Lakin bu demek değildir ki raid yapmak hddyi çabuk bozar.
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MonsterMMORPG 3 yıl DubSteq
DubSteq

Bu haberde SSD'den bahsediliyorken neden hdd dahilinde yorumlar geliyor anlayamadım. SSD raid yapmak ömrünü kısaltmaz. HDD ise hareketli bir depolama birimi olduğundan bozulması daha kolay ve olasıdır. Lakin bu demek değildir ki raid yapmak hddyi çabuk bozar.



kısaltmaz? ben senelerdir raid 0 ssd kullanıyorum

şu ana kadar hatırladığım 6 defa SSD diskim bozuldu

hepsinde yurt dışı RMA yaptım

en son rma sonucu gelen ürünleri sattığım konu : forum.donanimhaber.com/...
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Dovahkiin 3 yıl
16 nere 60 nere. Çitayı baya yükseltmişler.
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gbzlim 3 yıl
"Adamlar yapmis aga" diyesim geldi
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MonsterMMORPG 3 yıl
acaba güvenlik ne durumda?


daha dün raid 1 disklerimden bir tanesi henüz 2 sene olmadan pert oldu

ürün st3000dm001

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