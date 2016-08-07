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Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri

Toshiba, büyük yatırımlar yaptığı BiCS flash bellek teknolojisini temel alan yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Yeni entegre BG serisi, bu teknoloji üzerinde şekilleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri

Son kullanıcıya ulaşan çıkarılabilir SSD ürünlerinin yanında, entegre olarak tasarlanan SSD sürücüler de büyük ilgi görüyor. İnce dizüstüler veya entegre sistemler için ideal olan bu konsepte, Toshiba da yeni bir seriyle katkı yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda, Toshiba’nın düz TLC NAND bellek kullandığı alt seviyeye yönelik SSD ürünlerini görmüştük BG adındaki yeni seride de TLC bellekler kullanılıyor ancak önemli bir fark var zira 3 boyutlu olarak tasarlanmış. Toshiba’nın bu teknolojisi BiCS Flash adını taşıyor.

BiCS Flash

2007 yılından bu yana Toshiba ve SanDisk, bit maliyeti ölçeklendirilebilir - BiCS flash tabanlı NAND bellekler üzerinde çalışmalar yapıyor. BiCS NAND bellekler 3 boyutlu olarak geliştiriliyor ve 3-bitlik TLC NAND mimarisini temel alıyor. Hali hazırda BiCS NAND bellekler 48 katmanlı ve 256Gb kapasiteli olarak üretilebiliyor.  

Daha küçük bir alana daha yoğun veri kaydedilmesini sağlayan BiCS NAND bellekler, tüketici ve kurumsal SSD modellerinden mobil cihazlar ve hafıza kartlarına kadar geniş bir alana hitap ediyor.

Yapısında U şekilli NAND dizileri kullanan BiCS NAND bellekler bu sayede rakip 3D NAND mimarisine göre daha verimli bir dizilim ve kullanılan yonga boyutlarının da daha küçük olması gibi avantajlar elde ediyor. Kısaca BiCS NAND bellekler 3D NAND alanında önemli avantajlar sunuyor. Bunlardan en önemlisi daha küçük alana daha fazla depolama kapasitesi sıkıştırabilmek.

Firmanın BG serisi, 16 mm x 20 mm ölçülerinde lehimli paketler içerisinde satışa sunulacak. Kontrolcünün de yer aldığı paketler, geleneksel çözümlere göre daha az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor. Böylece üreticilere daha fazla alan bırakılmış oluyor.

Host Memory Buffer (HMB)

BG serisinde Host Memory Buffer (HMB) adında yeni bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknolojide, depolama modüllerinin yönetimi için sistemdeki mevcut DRAM bellek kullanılıyor. Böylece entegre bellek barındırma maliyetinden de kaçınılmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar"

NVMe PCIe Gen3 x2 tipindeki sürücü 128GB,256GB ve 512GB kapasite seçeneklerine sahip. Tak-çıkar tarzında sürücü isteyenler için, M.2 2230 modülü üzerine entegre edilmiş BG SSD sürücüler de satışa sunulacak. BG SSD ailesinin en erken gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/toshiba-new-bg-sereis-ssds-with-3-bit-per-cell-(tlc)-bics-flash.html Yorum Yaz
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lterlemez 3 yıl
Arkadaşlar, benim anlatmak istediğimi kimse anlamıyor mu? Lütfen farklı takipçiler de yorum yapsın.
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lterlemez 3 yıl
Son kullanıcıyı SATA ara yüzünden kurtarmadıkları sürece bu ürünlerin benim için hiçbir anlamı yok, sıradan (SATA olan) SSD için resmen para tuzağıdır. Bu sıradan SSD aynı hızlara ulaşabilecek iken SATA ile kandırılıyoruz resmen...
2 Yanıt Yanıtla
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ozkn_s 3 yıl lterlemez
Biraz açabilirmisin konuyu
Sata arayüzü derken neyi kastediyorsun
Performanstaki sıkıntı nedir
Sata yerine ne olmalıydı
Teşekkürler
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thunderstruck7 3 yıl lterlemez
lterlemez
Son kullanıcıyı SATA ara yüzünden kurtarmadıkları sürece bu ürünlerin benim için hiçbir anlamı yok, sıradan (SATA olan) SSD için resmen para tuzağıdır. Bu sıradan SSD aynı hızlara ulaşabilecek iken SATA ile kandırılıyoruz resmen...

6Gbit neyine yetmiyor? SSD espirisi zaten erişim süreleri, bununda arayüzle alakası yok. Şu an en büyük problem yazma ömrü ve maliyet. Bunun içinde adamlar en doğru hareket olan üretim teknolojisine yoğunlaşıyor. Sektör zaten arz talep yönünde şekilleniyor, boş yorum yapmayın. Bu devirde hala HDD kullananlar var.
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JoeyBane 3 yıl
Tamam da sistemden niye ram yiyosun. Render alanlar icin dezavantaj olacaktir. 512mb veya 1gb ram yer bu simdi.
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acbold 3 yıl JoeyBane
JoeyBane

Tamam da sistemden niye ram yiyosun. Render alanlar icin dezavantaj olacaktir. 512mb veya 1gb ram yer bu simdi.

Firmanın BG serisi, 16 mm x 20 mm ölçülerinde lehimli paketler içerisinde satışa sunulacak. Kontrolcünün de yer aldığı paketler, geleneksel çözümlere göre daha az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor. Böylece üreticilere daha fazla alan bırakılmış oluyor.


Bu ürünler üst seviye ürünler olmayacaktır. En azından bu seri için söyleyebiliriz. Kurumsal olarak bir düşünce olsa 512 GB ile sınırlı tutulmazdı. Giriş - orta arası özelleştirilmiş başka bir kategori olarak düşünebiliriz. Büyük ihtimal ultrabook vb ürünlerde daha çok göreceğiz.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
güxel ! :)
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