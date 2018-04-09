Seat Arona'nın dizel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı

Seat’ın düşük yakıt tüketimli motor seçenekleriyle öne çıkardığı yeni SUV’u Arona’nın güvenlik ekipmanları arasında ön bölge asistani, yokuş kalkış destek sistemi, yorgunluk tespit sistemi, ikincil çarpışma freni gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Style paketi özellikleri
Yeni dizel versiyonun Style paketinde, LED gündüz farları ve stop lambaları, arka park sensörü, ön bölge asistanı, 16 inç alaşım jantlar, dönüşe duyarlı ön sis farları, gövdeyle uyumlu renklerde ayrıntılar ve siyah tavan rayları standart olarak sunulan özellikler arasında bulunuyor.
Xcellence paketi özellikleri
İkinci seçenek olan Xcellence ise daha fonksiyonel özelliklerle donatılmış. Bu pakette anahtarsız giriş ve çalıştırma (KESSY), 8 inç dokunmatik renkli ekranlı radyo, Full Link, krom tavan rayları, krom yan cam çerçevesi, çift renkli ambiyans aydınlatmaları gibi özellikler standart listesinde bulunuyor.
Seat Arona dizel fiyatları
100 km’de ortalama 4,2 litre yakıt tüketimiyle öne çıkarılan Seat Arona 1.6 TDI 95 HP DSG Style modeli, Türkiye’de 135.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Xcellence paketine sahip olmak isteyen müşterilerin ise 153.000 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.
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İspanya'da aynı donanımlı ve dsg'li dizel ve benzinli araçlar arasında sadece 1400 Euro fark varken, bizde aynı vergi dilimindeki iki araç arasındaki fark tam 21 bin TL. Firmalar insanlarımızdaki benzinli araçlara karşı olan önyargı sonucu dizellerin haddinden fazla talep görmesini iyi değerlendirip milleti silkeliyor resmen.
Buna ne gerek var???
1.3 puntolara oyuncak olur bu.
bunun yerine beygir fiyat kıyaslamasınamı giriyorsunuz :D
bukadar gerizekalıyı hiç bi arada görmemiştim :D :D :D
1.0 motorda 26 bin lira fark var, neden?
Arona daha yüksek diye...
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