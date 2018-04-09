Seat Arona'nın dizel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı

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Seat’ın pek çok kişiselleştirilmiş özelliklerle donattığı yeni SUV’u Arona ile ilgili yeni gelişmeler var. Geçtiğimiz yılın sonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen araç, Türkiye’de de benzinli motor seçeneklerine sahip olarak satışa sunulmuştu. 2018’in ikinci çeyreğinde ise dizel versiyonuyla bayilerdeki yerini aldı. Arona’nın 95 beygirlik 1.6 litre TDI otomatik versiyonu, Style ve Xcellence paketleriyle satışa sunuluyor.

Seat’ın düşük yakıt tüketimli motor seçenekleriyle öne çıkardığı yeni SUV’u Arona’nın güvenlik ekipmanları arasında ön bölge asistani, yokuş kalkış destek sistemi, yorgunluk tespit sistemi, ikincil çarpışma freni gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Style paketi özellikleri

Yeni dizel versiyonun Style paketinde, LED gündüz farları ve stop lambaları, arka park sensörü, ön bölge asistanı, 16 inç alaşım jantlar, dönüşe duyarlı ön sis farları, gövdeyle uyumlu renklerde ayrıntılar ve siyah tavan rayları standart olarak sunulan özellikler arasında bulunuyor.

Xcellence paketi özellikleri

İkinci seçenek olan Xcellence ise daha fonksiyonel özelliklerle donatılmış. Bu pakette anahtarsız giriş ve çalıştırma (KESSY), 8 inç dokunmatik renkli ekranlı radyo, Full Link, krom tavan rayları, krom yan cam çerçevesi, çift renkli ambiyans aydınlatmaları gibi özellikler standart listesinde bulunuyor.

Seat Arona dizel fiyatları

100 km’de ortalama 4,2 litre yakıt tüketimiyle öne çıkarılan Seat Arona 1.6 TDI 95 HP DSG Style modeli, Türkiye’de 135.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Xcellence paketine sahip olmak isteyen müşterilerin ise 153.000 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.