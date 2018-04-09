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Seat Arona'nın dizel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı

Geçtiğimiz yılın sonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve Türkiye'de benzinli seçeneklerle satışa sunulan Seat Arona'nın dizel versiyonu bayilere giriş yaptı. İşte dizel motorlu Arona'nın fiyatı:
1 yıl
4,8b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Seat Arona'nın dizel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı
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Seat’ın pek çok kişiselleştirilmiş özelliklerle donattığı yeni SUV’u Arona ile ilgili yeni gelişmeler var. Geçtiğimiz yılın sonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen araç, Türkiye’de de benzinli motor seçeneklerine sahip olarak satışa sunulmuştu. 2018’in ikinci çeyreğinde ise dizel versiyonuyla bayilerdeki yerini aldı. Arona’nın 95 beygirlik 1.6 litre TDI otomatik versiyonu, Style ve Xcellence paketleriyle satışa sunuluyor.

Seat’ın düşük yakıt tüketimli motor seçenekleriyle öne çıkardığı yeni SUV’u Arona’nın güvenlik ekipmanları arasında ön bölge asistani, yokuş kalkış destek sistemi, yorgunluk tespit sistemi, ikincil çarpışma freni gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Style paketi özellikleri

Yeni dizel versiyonun Style paketinde, LED gündüz farları ve stop lambaları, arka park sensörü, ön bölge asistanı, 16 inç alaşım jantlar, dönüşe duyarlı ön sis farları, gövdeyle uyumlu renklerde ayrıntılar ve siyah tavan rayları standart olarak sunulan özellikler arasında bulunuyor.

 
Seat Arona'nın dizel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı

Xcellence paketi özellikleri

İkinci seçenek olan Xcellence ise daha fonksiyonel özelliklerle donatılmış. Bu pakette anahtarsız giriş ve çalıştırma (KESSY), 8 inç dokunmatik renkli ekranlı radyo, Full Link, krom tavan rayları, krom yan cam çerçevesi, çift renkli ambiyans aydınlatmaları gibi özellikler standart listesinde bulunuyor.

Seat Arona dizel fiyatları

100 km’de ortalama 4,2 litre yakıt tüketimiyle öne çıkarılan Seat Arona 1.6 TDI 95 HP DSG Style modeli, Türkiye’de 135.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Xcellence paketine sahip olmak isteyen müşterilerin ise 153.000 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.


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HighonFire 1 yıl en beğenilen
50 bin lira olması gereken araç 150 bin beyler. Bence asıl sıkıntı burda, beygirde değil.
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dr20mouse 1 yıl
Fiat 1.3 multijetle 95 beygir veriyor hemde bir alt vergi diliminde. Is yapmaz bu dizel versiyon.
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rCoder 1 yıl
Hyundai accent blue kullanıyorum 1.6 dizel otomatik 7 ileri, 136 beygir. Yakıt tütekimi de gayet makul. 95 beygir nedir ya :)
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bozok_53_45 1 yıl
yükseltilmiş ibiza 150 bin tl hoş geldin yeni güçlü türkiye
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Anxiolytic 1 yıl
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İspanya'da aynı donanımlı ve dsg'li dizel ve benzinli araçlar arasında sadece 1400 Euro fark varken, bizde aynı vergi dilimindeki iki araç arasındaki fark tam 21 bin TL. Firmalar insanlarımızdaki benzinli araçlara karşı olan önyargı sonucu dizellerin haddinden fazla talep görmesini iyi değerlendirip milleti silkeliyor resmen.
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TheLastNinja 1 yıl
P/F ürünü olmuş bu :D
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Kaiser75 1 yıl
seat sadece leon satsa yeterli
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jade 1 yıl
1.0 benzinlisi 115 bg. En dolusu 117 bin tl.
Buna ne gerek var???
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yusuf24 1 yıl
1.6 tdi motorun en yüksek güçlüsü bile zayıf kalıyor bu zamanda. Bide utanmadan 95hp ye düşürüp satıyorlar.
1.3 puntolara oyuncak olur bu.
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ilteris_ 1 yıl
ibiza bozması b suv değil mi bu araç?
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dere.beyi 1 yıl
yani siz kerizler şimdi bir alman 10 aylık asgari ücretiyle bunu alabiliyor ben 100 aylık asgari ücretimle bunu alamıyorum diye yakınmıyorsunuz
bunun yerine beygir fiyat kıyaslamasınamı giriyorsunuz :D
bukadar gerizekalıyı hiç bi arada görmemiştim :D :D :D
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golfçü_ 1 yıl
ismi arona olan hiçbir araç 150 bin hak etmez.
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ali222 1 yıl
Bu aracin 1.0 benzinlisi daha mantikli degil mi? 100-110 arasi galiba fiyat
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lojistisyen 1 yıl ali222
Bu araç yerine direk alçak versiyonu olan ibiza daha mantıklı.
1.0 motorda 26 bin lira fark var, neden?
Arona daha yüksek diye...
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