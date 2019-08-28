Seat Tarraco'ya plug-in hybrid seçeneği ve yeni donanım paketi geliyor

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Seat’ın en büyük SUV modeli Tarraco’ya yeni plug-in hybrid motor ve FR adında yeni bir donanım seçeneği eklendi. Seat Tarraco FR PHEV adıyla satılacak yeni versiyonun ilk gösterimi Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yapılacak.

Yeni plug-in hybrid motoru ve FR donanım seçeneğini bir araya getiren Seat Tarraco FR PHEV, 2020 yılından itibaren Avrupa yollarında olacak. Ayırca, bu iki seçeneği birbirinden bağımsız olarak tercih etmek de mümkün olacak. Yani plug-in hybrid motor başka bir donanım seçeneğiyle, FR donanım seçeneği de başka bir motorla kombine edilebilecek.

Seat Tarraco’nun plug-in hybrid sistemi 147 beygirlik 1.4 litre TSI ünite, 85 kW elektrik motoru ve 13 kWh kapasiteli lityum iyon bataryadan oluşacak. Toplamda 245 beygir güç ve 400 Nm tork üretecek plug-in hybrid sistem, Seat Tarraco’nun 0-100 km/s hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlamasını ve maksimum 220 km/s hıza ulaşmasını sağlayacak. WLTP ölçümlerine göre 50 km saf elektrikli sürüş menziline sahip olacak aracın CO2 emisyon değerleri de 50g/km’ye kadar düşecek.

Seat Tarraco’ya eklenen FR isimli yeni donanım seçeneği SUV modele daha sportif bir görünüm kazandıracak. Daha geniş çamurluklar, daha büyük arka spoyler, özel ızgara ve tampon tasarımı, 19 inçlik (20 inç opsiyonel) yeni alaşım jantlar ve Fura Grey gövde rengi dikkat çeken detaylar arasında. Ayrıca arkadaki kırmızı şerit de stop lambalarına dahil edilmiş. Kabinde ise 9.2 inç ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, FR imzalı spor direksiyon, alüminyum pedallar ve suni deri spor koltuklar bulunuyor.

Müşteriler Seat Tarraco’nun FR donanım seçeneğinde ayrıca trailer assist ve Seat’ın yeni Parking Heater sistemini tercih edebiliyor. Bu sistem, soğuk havalarda motorun ve kabinin daha hızlı ısınmasını sağlıyor.