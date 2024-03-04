En çevreci otomobiller belirlendi: Zirvede sürpriz bir isim var

Tam Boyutta Gör En yeşil ve çevreci otomobillerin sıralandığı GreenerCars'ın 2024 yılı listesi yayınlandı. Sürpriz bir biçimde ilk sırada yer alan araç tamamen elektrikli bir otomobil değil.

Enerji Verimli Ekonomi için Amerikan Konseyi (ACEEE) tarafından yayınlanan listedeki araçlar, yakıt ve elektrik tüketimleri, egzos emisyonları, otomobilin üretimi ve geri dönüşümü gibi çeşitli parametreler hesaplanarak belirleniyor.

Bütün bu parametreler hesaplandıktan sonra GreenerCars 2024'ün birincisi 71 puanla Toyota Prius Prime SE oldu vee bu başarıyı üçüncü kez elde etti. Listenin ilk 5 aracından 4'ü tamamen elektrikli olsa da ilk sırada yer alan Toyota Prius Prime SE, fişli hibrit bir otomobil olarak tamamen elektrikli modelleri geride bırakmayı başardı.

En yeşil otomobiller sıralaması

Sıra Model Güç aktarımı Yeşil skoru Fiyat Tahmini yıllık yakıt masrafı 1 Toyota Prius Prime SE Fişli hibrit 71 $32,975 $529 2 Lexus RZ 300e Elektrikli 67 $55,150 $651 3 Mini Cooper SE Elektrikli 67 $30,900 $747 4 Nissan Leaf Elektrikli 66 $28,140 $741 5 Toyota bZ4X Elektrikli 66 $43,070 $689 6 Toyota RAV4 Prime Fişli hibrit 64 $43,690 $741 7 Hyundai Elantra Blue Benzinli hibrit 64 $26,250 $864 8 Hyundai Kona Electric Elektrikli 63 $34,050 $695 9 Toyota Camry LE Benzinli hibrit 63 $28,855 $907 10 Kia EV6 Elektrikli 63 $43,975 $689 11 Toyota Corolla Benzinli hibrit 62 $23,500 $944 12 Hyundai Ioniq 5 Elektrikli 62 $41,650 $737

ACEEE'nin Washington Post'a ulaşımdan sorumlu kıdemli araştırma görevlisi Peter Huether Prius'un başarısıyla ilgili şunları söyledi: "Önemli olan gövdenin şekli, içindeki teknoloji ve toplam ağırlık. Ve bütün Prius modelleri çok verimli."

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Prius, verimli ve aerodinamik olmasının yanında hibrit olması sebebiyle küçük bir batarya ve dolayısıyla nispeten hafif gövdesiyle elektrikli araçları geçmeyi başardı. Büyük ağır bataryalar, her ne kadar sürüş sırasında çok düşük emisyona sahip olsa da, batarya üretimi dolayısıyla önemli derecede karbon emisyonuna sebep oluyor. Dolayısıyla listede nispeten küçük bataryalı araçlar üst sırada yer alıyor.

Lexus RZ 300e, 67 puan ve tahmini yıllık 651 dolar yakıt maliyetiyle ikinci oldu. MINI Cooper SE, 67 puanla üçüncü, Nissan Leaf ve Toyota bZ4X de dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

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