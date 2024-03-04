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    En çevreci otomobiller belirlendi: Zirvede sürpriz bir isim var

    En yeşil ve çevreci otomobillerin sıralandığı GreenerCars'ın 2024 yılı listesi yayınlandı. Sürpriz bir biçimde ilk sırada yer alan araç tamamen elektrikli bir otomobil değil.
    En çevreci otomobiller belirlendi: Zirvede sürpriz bir isim var Tam Boyutta Gör
    En yeşil ve çevreci otomobillerin sıralandığı GreenerCars'ın 2024 yılı listesi yayınlandı. Sürpriz bir biçimde ilk sırada yer alan araç tamamen elektrikli bir otomobil değil.

    Enerji Verimli Ekonomi için Amerikan Konseyi (ACEEE) tarafından yayınlanan listedeki araçlar, yakıt ve elektrik tüketimleri, egzos emisyonları, otomobilin üretimi ve geri dönüşümü gibi çeşitli parametreler hesaplanarak belirleniyor.

    Bütün bu parametreler hesaplandıktan sonra GreenerCars 2024'ün birincisi 71 puanla Toyota Prius Prime SE oldu vee bu başarıyı üçüncü kez elde etti. Listenin ilk 5 aracından 4'ü tamamen elektrikli olsa da ilk sırada yer alan Toyota Prius Prime SE, fişli hibrit bir otomobil olarak tamamen elektrikli modelleri geride bırakmayı başardı.

    En yeşil otomobiller sıralaması

    Sıra Model Güç aktarımı Yeşil skoru Fiyat Tahmini yıllık yakıt masrafı
    1 Toyota Prius Prime SE Fişli hibrit 71 $32,975 $529
    2 Lexus RZ 300e Elektrikli 67 $55,150 $651
    3 Mini Cooper SE Elektrikli 67 $30,900 $747
    4 Nissan Leaf Elektrikli 66 $28,140 $741
    5 Toyota bZ4X Elektrikli 66 $43,070 $689
    6 Toyota RAV4 Prime Fişli hibrit 64 $43,690 $741
    7 Hyundai Elantra Blue Benzinli hibrit 64 $26,250 $864
    8 Hyundai Kona Electric Elektrikli 63 $34,050 $695
    9 Toyota Camry LE Benzinli hibrit 63 $28,855 $907
    10 Kia EV6 Elektrikli 63 $43,975 $689
    11 Toyota Corolla Benzinli hibrit 62 $23,500 $944
    12 Hyundai Ioniq 5 Elektrikli 62 $41,650 $737

     ACEEE'nin Washington Post'a ulaşımdan sorumlu kıdemli araştırma görevlisi Peter Huether Prius'un başarısıyla ilgili şunları söyledi: "Önemli olan gövdenin şekli, içindeki teknoloji ve toplam ağırlık. Ve bütün Prius modelleri çok verimli."

    Prius, verimli ve aerodinamik olmasının yanında hibrit olması sebebiyle küçük bir batarya ve dolayısıyla nispeten hafif gövdesiyle elektrikli araçları geçmeyi başardı. Büyük ağır bataryalar, her ne kadar sürüş sırasında çok düşük emisyona sahip olsa da, batarya üretimi dolayısıyla önemli derecede karbon emisyonuna sebep oluyor. Dolayısıyla listede nispeten küçük bataryalı araçlar üst sırada yer alıyor.

    Lexus RZ 300e, 67 puan ve tahmini yıllık 651 dolar yakıt maliyetiyle ikinci oldu. MINI Cooper SE, 67 puanla üçüncü, Nissan Leaf ve Toyota bZ4X de dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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