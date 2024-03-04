En çevreci otomobiller belirlendi: Zirvede sürpriz bir isim var

Enerji Verimli Ekonomi için Amerikan Konseyi (ACEEE) tarafından yayınlanan listedeki araçlar, yakıt ve elektrik tüketimleri, egzos emisyonları, otomobilin üretimi ve geri dönüşümü gibi çeşitli parametreler hesaplanarak belirleniyor.
Bütün bu parametreler hesaplandıktan sonra GreenerCars 2024'ün birincisi 71 puanla Toyota Prius Prime SE oldu vee bu başarıyı üçüncü kez elde etti. Listenin ilk 5 aracından 4'ü tamamen elektrikli olsa da ilk sırada yer alan Toyota Prius Prime SE, fişli hibrit bir otomobil olarak tamamen elektrikli modelleri geride bırakmayı başardı.
En yeşil otomobiller sıralaması
|Sıra
|Model
|Güç aktarımı
|Yeşil skoru
|Fiyat
|Tahmini yıllık yakıt masrafı
|1
|Toyota Prius Prime SE
|Fişli hibrit
|71
|$32,975
|$529
|2
|Lexus RZ 300e
|Elektrikli
|67
|$55,150
|$651
|3
|Mini Cooper SE
|Elektrikli
|67
|$30,900
|$747
|4
|Nissan Leaf
|Elektrikli
|66
|$28,140
|$741
|5
|Toyota bZ4X
|Elektrikli
|66
|$43,070
|$689
|6
|Toyota RAV4 Prime
|Fişli hibrit
|64
|$43,690
|$741
|7
|Hyundai Elantra Blue
|Benzinli hibrit
|64
|$26,250
|$864
|8
|Hyundai Kona Electric
|Elektrikli
|63
|$34,050
|$695
|9
|Toyota Camry LE
|Benzinli hibrit
|63
|$28,855
|$907
|10
|Kia EV6
|Elektrikli
|63
|$43,975
|$689
|11
|Toyota Corolla
|Benzinli hibrit
|62
|$23,500
|$944
|12
|Hyundai Ioniq 5
|Elektrikli
|62
|$41,650
|$737
ACEEE'nin Washington Post'a ulaşımdan sorumlu kıdemli araştırma görevlisi Peter Huether Prius'un başarısıyla ilgili şunları söyledi: "Önemli olan gövdenin şekli, içindeki teknoloji ve toplam ağırlık. Ve bütün Prius modelleri çok verimli."
Prius, verimli ve aerodinamik olmasının yanında hibrit olması sebebiyle küçük bir batarya ve dolayısıyla nispeten hafif gövdesiyle elektrikli araçları geçmeyi başardı. Büyük ağır bataryalar, her ne kadar sürüş sırasında çok düşük emisyona sahip olsa da, batarya üretimi dolayısıyla önemli derecede karbon emisyonuna sebep oluyor. Dolayısıyla listede nispeten küçük bataryalı araçlar üst sırada yer alıyor.
Lexus RZ 300e, 67 puan ve tahmini yıllık 651 dolar yakıt maliyetiyle ikinci oldu. MINI Cooper SE, 67 puanla üçüncü, Nissan Leaf ve Toyota bZ4X de dördüncü ve beşinci sırayı aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.