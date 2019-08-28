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2020 Mercedes-Benz GLE Coupe ve AMG GLE 53 Coupe modelleri tanıtıldı

2020 Mercedes-Benz GLE Coupe; yenilenen tasarımı, teknolojileri ve daha lüks kabiniyle tanıtıldı. Dizel ve benzinli motorlara sahip aracın plug-in hybrid versiyonu için hazırlıklar devam ediyor.
4 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Mercedes-Benz GLE Coupe ve AMG GLE 53 Coupe modelleri tanıtıldı
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Kamuflajlı gövdesiyle son dönemde sıkça karşımıza çıkan 2020 Mercedes-Benz GLE Coupe, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle bugün tanıtıldı. Söz konusu modelle birlikte yeni Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe’nin de örtüsü kaldırıldı.

BMW X6 ile rekabet için tazelenen 2020 Mercedes-Benz GLE Coupe’nin ön tasarımına baktığımızda ızgaranın daha baskın hale getirildiğini görüyoruz. Tasarımı yenilenen LED farlar ve büyük hava girişlerine sahip ön tampon da bu alandaki değişimler arasında. Yeni GLE Coupe’nin yanına geçtiğimizde 19 -22 inç arası yeni alaşım jantları, daha yatık bir ön cama sahip olduğu ve çamurluk çizgilerinin daha belirgin hale getirildiği göze çarpıyor. Arka tarafta ise ince stoplar, büyük egzoz çıkışları ve bu bölgeyi tamamen kaplayan krom plaka dikkat çekiyor.

2020 Mercedes-Benz GLE Coupe’nin ölçülerine baktığımızda selefinden 39 mm daha uzun, 7 mm daha geniş ve 20 mm daha uzun aks mesafesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu değişimler oldukça küçük, fakat Coupe model hala standart GLE’den 60 mm daha kısa. GLE’yi yansıtan kabine baktığımızda 12.3 inçlik çift ekran yerleşimini yenilenen GLE Coupe’de de görüyoruz. Bunun yanı sıra deri spor direksiyon, spor koltuklar ve suni deriyle kaplı kokpit de özellikler arasında. Ayrıca, Mercedes’in iddiasına göre 2020 Mercedes-Benz GLE Coupe’nin selefine göre daha ferah bir kabine sahip olduğu somut bir şekilde görülebiliyor.

Kabin demişken 2020 Mercedes-Benz GLE Coupe’nin bagaj hacminden de bahsedelim. Arkada bulunan 655 litrelik alan, arka koltuklar katlandığında 1,790 litreye kadar yükseltilebiliyor. Bu da yenilenen GLE Coupe’nin selefine göre 70 litre daha fazla alana sahip olduğu anlamına geliyor. Mercedes, yenilenen GLE Coupe’nin sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip aracı olduğunu belirtiyor.

2020 Mercedes-Benz GLE Coupe motor seçenekleri 

2020 Mercedes-Benz GLE Avrupa’da iki farklı güç çıkışına sahip altı silindirli dizel motorla satılacak. GLE Coupe 350 d 4MATIC versiyonunda 268 beygir güç ve 600 Nm tork bulunurken, 400 d 4MATIC’de ise 325 beygir güç ve 700 Nm tork üreten motor kullanılacak. Her iki versiyonda da üretilen gücün yola aktarılmasını 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi sağlayacak.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe’de ise elektrik desteğine sahip 3.0 litre altı silindirli turbo motor kullanılacak. Tek başına 429 beygir güç ve 521 Nm tork üreten motora EQ Boost adı verilen elektrik motoru 21 beygir güç ve 249 Nm tork ile destek olacak. Elektrik desteğiyle birlikte Mercedes-AMG GLE 53 Coupe’nin 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye sürecek. Aracın maksimum hızı ise diğer modellerde olduğu gibi 250 km/s ile sınırlanmış olacak.

Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan 2020 Mercedes-Benz GLE Coupe ve AMG GLE 53 Coupe modellerinin fiyatı henüz belli değil.



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nikony 3 sa. en beğenilen deoks
sadece zenginlerin mi zevkleri var
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12 Angry Men 32 dk.
Ben beğendim tasarımını.
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haberelectro 2 sa.
Koniçiva X6 gör bak ne yaptı adamlar
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Spider_hip 2 sa.
Güzelmiş, hele bir egea alayım 110bine falan, sonra bunları düşünürüm. Hayaller daha egea seviyesinde :)
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BigMuffin 2 sa.
Egeaya benzetenler ne zaman gelecek konuya?
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koyunsayar 2 sa.
Çok çirkin
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nikony 3 sa. deoks
begenmek ile hayal kurmanin ne alakasi var.
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drjacob 3 sa.
muhteşem ama resimde ben bununla aynı sokaktan geçemem
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deoks 3 sa.
Cebindeki paraya bakmadan tipini beğenmeyenler gelir şimdi :D
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nikony 3 sa. deoks
sadece zenginlerin mi zevkleri var
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