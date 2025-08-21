Giriş
    Çin'den Avrupa'ya kapıya teslim elektrikli araç satışı başladı

    China EV Marketplace, Avrupalı müşteriler için yeni kapıdan kapıya teslimat hizmetini başlatarak Çin’den elektrikli araç satın almayı çok daha kolay hale getirdi.

    Çin'den Avrupa'ya kapıya teslim elektrikli araç satışı başladı
    China EV Marketplace adlı platform, Avrupa’daki müşteriler için yeni bir kapıdan kapıya teslimat hizmeti başlattığını duyurdu. Bu sayede Avrupalı tüketiciler, Çin’den Avrupa'da kullanım için homologasyonu tamamlanmış elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları doğrudan satın alıp evlerine teslim alabilecek.

    Daha önce müşterilerin gümrük işlemlerini kendilerinin yapması ve aracı limandan teslim alması gerekiyordu. Yeni hizmet ile uluslararası araç ithalatıyla ilgili karmaşıklıkların ve zorlukların ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.

    China EV Marketplace, Çinli elektrikli araçlarda dünya genelindeki en büyük e-ticaret platformu konumunda. Yılın ilk altı ayında 7 bin araç satışı gerçekleştiren şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66’lık bir artış kaydetti. Ancak bu artışın büyük bölümünü, Avrupa Birliği’nde yüzde 35’e varan ek tarifelere tabi olmayan şarj edilebilir hibrit satışları oluşturdu.

    Daha önce paylaşılan gerilere göre, Çinli otomobil üreticilerinin mayıs ayında Avrupa’daki pazar payı ikiye katlandı. Rapora göre, geçen ay Avrupa’da 65.808 adet Çin menşeli araç tescil edildi ve bu rakam bölgedeki toplam satışların yüzde 5,9’unu oluşturdu. Bu oran, 2024’ün aynı ayında kaydedilen yüzde 2,9’luk payın iki katından fazla.

    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 21 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

