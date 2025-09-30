Elektrikli Porsche Cayenne, kavisli OLED ekranla gelecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Porsche, uzun süredir gündemde olan tamamen elektrikli Cayenne modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu model, mevcut benzinli ve plug-in hibrit seçeneklerden bağımsız, yeni bir versiyon olacak. Aracın tamamı yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak olsa da, marka şimdiden iç mekan tasarımını gösterdi. İç mekan adeta devasa bir OLED vitrinini andırıyor.

Kavisli "Flow Display" ile gelecek

Cayenne Electric, Porsche’nin “geleceğin iç mekanı” adını verdiği yeni tasarımıyla geliyor. Bu yaklaşım ileride markanın diğer modellerine de yansıyacak. Ön panelin merkezinde “Flow Display” adı verilen kavisli OLED ekran yer alıyor. Yine de bütün kontroller dokunmatik ekranda yer almıyor; sıcaklık, fan hızı ve ses gibi temel işlevler için hala fiziksel düğmeler korunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu kavisli ekranın yanında 14,25 inçlik OLED dijital gösterge paneli, opsiyonel 87 inçlik artırılmış gerçeklik head-up display ve yolcu tarafında 14,9 inçlik bir ekran bulunuyor. Teknoloji tarafında, yedi kullanıcıya kadar paylaşılabilen Porsche Dijital Anahtar özelliği ve yapay zeka destekli yeni bir sesli asistan yer alıyor.

Porsche, yeni Cayenne Electric'in 13 iç mekan renk kombinasyonu, dört iç mekan paketi, beş vurgu paketi, genişletilmiş ortam aydınlatması ve beş farklı dijital tema seçeneği ile her zamankinden daha fazla kişiselleştirme sunduğunu söylüyor. Bunlara ek olarak, sürücünün tercihlerine göre aydınlatma, iklimlendirme, ses ve koltukları koordine eden yeni “Mood Modes” (Ruh Hali Modları) özelliği de geliyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda Magnesium Grey, Lavender ve Sage Grey gibi yeni deri seçenekleri sunuluyor. Ayrıca Porsche’nin geçmişine gönderme yapan Pepita desenli kumaşla kaplı, vegan dostu Race-Tex döşeme seçeneği de mevcut.

Opsiyon listesinde ise Porsche tarihindeki en büyük cam tavan dikkat çekiyor. Bu tavanın ön kısmı açılabiliyor ve farklı şeffaflık ayarları (şeffaf, yarı saydam, mat) yapılabiliyor. Kol dayamalarına ve kapı içlerine entegre edilmiş yüzey ısıtma da dikkat çeken yeniliklerden biri. Arka koltuklar elektrikli ayarlanabiliyor ve yolcuların konforu ya da bagaj hacmi önceliklendirilerek düzenlenebiliyor.

Kameralara yakalanan kamuflajlı prototipler, Cayenne Electric’in hem klasik SUV hem de coupe-SUV formunda piyasaya çıkacağını gösteriyor. Tasarımda mevcut Cayenne’in hatları korunurken, Macan EV’den alınan detaylar ve daha aerodinamik bir çizgi dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Otomobilin altyapısını geliştirilmiş Premium Platform Electric (PPE) oluşturuyor. En güçlü versiyonun günümüzün Cayenne Turbo S E-Hybrid'inin 730 beygir gücünü geride bırakarak 1.000 beygirden fazla güç üretmesi bekleniyor. 113 kWh batarya paketiyle gelecek olan yeni Cayenne, 595 km'den fazla menzil sunacak. Ayrıca 400 kW hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğine sahip olacak.

Yeni Cayenne Electric, Porsche Active Ride Suspension süspansiyon sistemiyle gelecek ve 3.500 kg’a kadar çekiş kapasitesi sunacak. Bu da orta boy içten yanmalı kamyonetlerle aynı seviye.

Aracın resmi tanıtımı bu yılın sonunda gerçekleştirilecek. O zamana kadar Porsche’nin adım adım daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

