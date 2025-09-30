Elektrikli Porsche Cayenne, kavisli OLED ekranla gelecek

Kavisli "Flow Display" ile gelecek
Cayenne Electric, Porsche’nin “geleceğin iç mekanı” adını verdiği yeni tasarımıyla geliyor. Bu yaklaşım ileride markanın diğer modellerine de yansıyacak. Ön panelin merkezinde “Flow Display” adı verilen kavisli OLED ekran yer alıyor. Yine de bütün kontroller dokunmatik ekranda yer almıyor; sıcaklık, fan hızı ve ses gibi temel işlevler için hala fiziksel düğmeler korunuyor.
Porsche, yeni Cayenne Electric'in 13 iç mekan renk kombinasyonu, dört iç mekan paketi, beş vurgu paketi, genişletilmiş ortam aydınlatması ve beş farklı dijital tema seçeneği ile her zamankinden daha fazla kişiselleştirme sunduğunu söylüyor. Bunlara ek olarak, sürücünün tercihlerine göre aydınlatma, iklimlendirme, ses ve koltukları koordine eden yeni “Mood Modes” (Ruh Hali Modları) özelliği de geliyor.
Opsiyon listesinde ise Porsche tarihindeki en büyük cam tavan dikkat çekiyor. Bu tavanın ön kısmı açılabiliyor ve farklı şeffaflık ayarları (şeffaf, yarı saydam, mat) yapılabiliyor. Kol dayamalarına ve kapı içlerine entegre edilmiş yüzey ısıtma da dikkat çeken yeniliklerden biri. Arka koltuklar elektrikli ayarlanabiliyor ve yolcuların konforu ya da bagaj hacmi önceliklendirilerek düzenlenebiliyor.
Kameralara yakalanan kamuflajlı prototipler, Cayenne Electric’in hem klasik SUV hem de coupe-SUV formunda piyasaya çıkacağını gösteriyor. Tasarımda mevcut Cayenne’in hatları korunurken, Macan EV’den alınan detaylar ve daha aerodinamik bir çizgi dikkat çekiyor.
Yeni Cayenne Electric, Porsche Active Ride Suspension süspansiyon sistemiyle gelecek ve 3.500 kg’a kadar çekiş kapasitesi sunacak. Bu da orta boy içten yanmalı kamyonetlerle aynı seviye.
Aracın resmi tanıtımı bu yılın sonunda gerçekleştirilecek. O zamana kadar Porsche'nin adım adım daha fazla detay paylaşması bekleniyor.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...