Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güney Kore, 2035'te benzinli ve dizel araç satışını yasaklamayı değerlendiriyor

    Güney Kore Çevre Bakanlığı, 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklama olasılığını değerlendiriyor. Böyle bir adım, ülkeyi AB gibi diğer bölgelerle aynı çizgiye getirebilir.

    Güney Kore, 2035'te içten yanmalı araç satışına son verebilir Tam Boyutta Gör
    Bakanlık, içten yanmalı motorlu (ICE) araçların satışına sınırlama getirilmesinin, ülkenin 2035 için belirlediği ulusal sera gazı azaltma hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayabileceğini belirtiyor. Bu hedefler, Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin kendi oluşturdukları ve beş yılda bir güncellenmesi gereken ulusal katkı beyanları doğrultusunda şekilleniyor. Kasım 2025’te yapılacak olan bir sonraki BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde birçok ülke yeni hedeflerini duyurmaya hazırlanıyor.

    Güney Kore’de ulaştırma sektöründeki emisyon azaltımı bugüne kadar sınırlı düzeyde kaldı. 2018–2024 döneminde sadece yüzde 1,2’lik bir düşüş sağlanırken, yollarda halihazırda yaklaşık 850 bin sıfır emisyonlu araç bulunuyor. Bu nedenle hükümet, yeni ICE araç satışına yasak getirme fikrinin yanı sıra vergi teşvikleri gibi ek destekleri de masaya yatırıyor.

    Korea JoongAng Daily’nin haberine göre, Çevre Bakanlığı 2035 yılına kadar ulaşılabilecek dört farklı senaryo sundu. Bu senaryolar, sera gazı emisyonlarında yüzde 48, 53, 61 ve 65 oranında düşüş öngörüyor. Yüzde 48’lik düşüş için ulaştırma kaynaklı emisyonların 2018’deki 98,8 milyon tondan 44,3 milyon tona düşmesi gerekirken, yüzde 65’lik hedef 32,6 milyon tona gerilemeyi gerektiriyor.

    Sıfır emisyonlu araçların payı bu senaryolarda kritik bir rol oynuyor. Yüzde 48’lik azaltım için tüm araçların yüzde 30’unun, yüzde 65’lik azaltım için ise en az yüzde 35’inin sıfır emisyonlu olması gerekiyor.

    Sera Gazı Envanteri ve Araştırma Merkezi Başkanı Choi Min-ji, “Yüzde 61 ve 65’lik senaryolarda, yeni satılan araçların büyük çoğunluğunun sıfır emisyonlu olması şart. Bu nedenle AB’de olduğu gibi yeni araç satışına yönelik düzenlemelerin incelenmesi gerekebilir” dedi.

    Bu gelişme, AB’nin 2035’te yürürlüğe girecek ICE yasağına yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Alman otomobil üreticileri, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek söz konusu yasağın geri çekilmesini ve 2035’e kadar elektrikli araç satış kotalarının gevşetilmesini talep etmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    puzzle çözme programı eurorepar yorumları epilepsi hastası memur olabilir mi bahçeşehir atatürk anadolu lisesi yorumları hıçkıra hıçkıra ağlatan şarkılar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum