Güney Kore, 2035'te benzinli ve dizel araç satışını yasaklamayı değerlendiriyor

Tam Boyutta Gör Bakanlık, içten yanmalı motorlu (ICE) araçların satışına sınırlama getirilmesinin, ülkenin 2035 için belirlediği ulusal sera gazı azaltma hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayabileceğini belirtiyor. Bu hedefler, Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin kendi oluşturdukları ve beş yılda bir güncellenmesi gereken ulusal katkı beyanları doğrultusunda şekilleniyor. Kasım 2025’te yapılacak olan bir sonraki BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde birçok ülke yeni hedeflerini duyurmaya hazırlanıyor.

Güney Kore’de ulaştırma sektöründeki emisyon azaltımı bugüne kadar sınırlı düzeyde kaldı. 2018–2024 döneminde sadece yüzde 1,2’lik bir düşüş sağlanırken, yollarda halihazırda yaklaşık 850 bin sıfır emisyonlu araç bulunuyor. Bu nedenle hükümet, yeni ICE araç satışına yasak getirme fikrinin yanı sıra vergi teşvikleri gibi ek destekleri de masaya yatırıyor.

Korea JoongAng Daily’nin haberine göre, Çevre Bakanlığı 2035 yılına kadar ulaşılabilecek dört farklı senaryo sundu. Bu senaryolar, sera gazı emisyonlarında yüzde 48, 53, 61 ve 65 oranında düşüş öngörüyor. Yüzde 48’lik düşüş için ulaştırma kaynaklı emisyonların 2018’deki 98,8 milyon tondan 44,3 milyon tona düşmesi gerekirken, yüzde 65’lik hedef 32,6 milyon tona gerilemeyi gerektiriyor.

Sıfır emisyonlu araçların payı bu senaryolarda kritik bir rol oynuyor. Yüzde 48’lik azaltım için tüm araçların yüzde 30’unun, yüzde 65’lik azaltım için ise en az yüzde 35’inin sıfır emisyonlu olması gerekiyor.

Sera Gazı Envanteri ve Araştırma Merkezi Başkanı Choi Min-ji, “Yüzde 61 ve 65’lik senaryolarda, yeni satılan araçların büyük çoğunluğunun sıfır emisyonlu olması şart. Bu nedenle AB’de olduğu gibi yeni araç satışına yönelik düzenlemelerin incelenmesi gerekebilir” dedi.

Bu gelişme, AB’nin 2035’te yürürlüğe girecek ICE yasağına yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Alman otomobil üreticileri, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek söz konusu yasağın geri çekilmesini ve 2035’e kadar elektrikli araç satış kotalarının gevşetilmesini talep etmişti.

