Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sebze ve meyveler genetik modifikasyona uğramadan önce nasıl görünüyordu?

Günümüzde yediğimiz sebze ve meyvelerin yıllar içerisinde genetik modifikasyona uğrayarak değişim göstermeleri bilinen bir gerçek. Peki eskiden tüm bu yiyecekler aslında nasıl görünüyordu?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,6b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Her ne kadar günümüzde "genetiğiyle oynanmış" tabiri -haklı olarak- tepkiyle karşılansa da aslında gıdalardaki bu değişim uzun yıllardır devam eden bir süreç niteliği taşıyor. Özellikle tarım ürünlerine girmeye başlayan genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) sonucu büyük çapta genetik modifikasyon yaşandı. Öyle ki şu an günümüzde yediğimiz birçok sebze ve meyve hem tat hem de görüntü itibariyle bildiklerimizden neredeyse tamamen farklıydı.
Bitkilere istenilen özellikleri kazandırmak ve zararlılara karşı direnç sağlamak için yapılan genetik değişikliklere gelin birlikte bakalım.
Karpuz
1645-1672 yılları arasında Giovanni Stanchi tarafından resmedilen tablodaki yabani karpuzun içerisinde yer alan altı adet üçgen yapı dikkat çekiyor. Günümüzdeki karpuz ise daha yoğun ve sulu bir yapıya sahip. Her ne kadar bazı çevreler Stanchi’nin resmindeki karpuzun olmadığını ya da kuruduğunu savunsalar da diri siyah çekirdekler bu fikri çürütüyor. 
Muz
Araştırmalara göre ilk muzun yaklaşık 7 bin yıl önce, bazı kaynaklara göre ise 10 bin yıl önce hasat edildiği biliniyor. Genellikle Papua Yeni Gine ve Güneydoğu Asya’da karşımıza çıkan yabani muz içerisinde sert ve büyük tohumlar yer alıyor.
Şu an yediğimiz muzda ise tohumlar oldukça küçük ve yumuşak, tatlı bir iç yapıya sahip. Üstelik günümüzdeki muzların dış kabuğu tazeliğin korunmasında önemli bir rol oynuyor.
Patlıcan
Araştırmalar ilk patlıcanların Çin’de yetiştirildiğini söylüyor. Eskiden oldukça farklı bir görünüme sahip patlıcanlarda sarı, mor ve beyaz gibi farklı renklere rastlamak mümkündü. Şu an çok daha büyük boyutlara ulaşan patlıcanlar koyu bir renge sahip. 
Havuç
İran ve Asya coğrafyasında 10. yüzyıla uzanan havuç çatallı bir köke, ince bir gövdeye ve mor, beyaz renklerde üretiliyordu. 21. yüzyılda ise kış aylarında hasat edilen havuç daha canlı renge ve kısmen anlaşılır bir lezzete sahip.
Mısır
Milattan önce 7 bin yılına dayanan mısırın görüntüsü oldukça farklıydı. Küçük tanelere sahip mısırlar oldukça ince ve patates gibi kuruydu. Günümüzde oldukça büyüyen ve iri taneli hale gelen mısırların yüzde 5'lik bölümü ise şekerden oluşuyor. Bu değişimin özellikle 15. yüzyılda mısırın Avrupa’ya göç ettiği zamanlarda yaşandığı ifade ediliyor. 
Şeftali
Milattan önce 4 bin yılında yabani şeftalinin boyu sadece 25 milimetreydi. Üstelik Bunun yüzde 36'sı çekirdek olduğu için yüzde 64'lük bölümü yenebiliyordu. Pazarda satılan modern şeftali ise tatlı ve sulu. Büyüklüğü 64 kat arttırılan şeftalinin yenilebilir alanı ise yaklaşık yüzde 90.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 3 yıl en beğenilen
Haber sanki GDO'luymuş gibi olmuş. Öyle bir şey bu ürünlerde yok. Doğal ve yapay seçilim var sadece.Yakın bir zamana kadar da genlere müdahale edemiyorduk. Daha büyük, daha sulu, daha verimli, daha dayanıklı, daha lezzetli ve besleyici olanları tercih ettiği için canlılar o türler daha kolay çoğalma imkanı buldu ve diğer türlerde azalma meydana geldi zamanla. Düşünün ki orta çağda bir çiftçisiniz. Elinizde 2 çeşit karpuz var. Birisi resimdeki gibi kabakvari bir yapıda ve daha kuru, daha tatsız, diğeri ise daha büyük, daha sulu ve daha lezzetli, çekirdekleri de daha az ama daha verimli. Hangisini tercih edersiniz? Verimli ve lezzetli olanı. Çünkü daha iyi olan üründen daha fazlasını daha az çalışma ile alacaksınız. Böyle böyle yapay-doğal seçilim oluyor.

Günümüzde ise yapay gen modifikasyonu yapılabiliyor. Doğru şekilde kullanıldığında GDO ve hormon takviyesi olumlu ve iyi bir şeydir. Gidip yapıyı tamamen değiştirecek değişimler, aşırı dengesizlikler yaratırsanız bu sorundur. Kimisi tamamen ticari değişimler olurken kimisi bazı avantajları ve dezavantajları da beraberinde getiriyor. Sadece çekirdek üretme yapısıyla oynarsanız seneye o bitkiden tohum alamaz veya aldığınız tohumları çimlendiremezsiniz. Her sene tohum almak gerekir. Bu ticaridir. Daha fazla ürün verecek ve böcekleri de uzak tutacak bitki yapabilirsiniz. Bu da avantaj ve dezavantajıdır.

Hormon kullanımı kimi zaman faydalıdır. Havalar bir sıcak bir soğuk gittiğinde bitkiyi kışın yeşermemesini sağlayan hormonla desteklerseniz bitki o değişken havadan etkilenmez, havalar daha iyi olduğunda yeşerir ve canlanır, o sene yanma, kuruma gibi hava durumuna bağlı sorunları yaşamazsınız. Sağlık örgütleri, çevre örgütleri tam kolpacı. Görüntüde ordan petrol çıkarmayın derler, bir bağış(rüşvet) karşılığı seslerini keserler, başkalarını o araziye sokmayıp kendilerine yakın şirketleri o arazilere sokarlar... Geçiniz efendim...
Haber sanki GDO'luymuş gibi olmuş. Öyle bir şey bu ürünlerde yok. Doğal ve yapay seçilim var sadece.Yakın bir zamana kadar da genlere müdahale edemiyorduk. Dah...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E7109D3E 3 yıl
Bir nevi yapay seleksiyondur bu arkadaşlar anlatmış zaten.Yalnız patlıcan örneğinde ki ilk foto süs patlıcanına ait ve hala var saksı da yetişiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Babamlar memlekete gitmişti gelirken köy yoğurdu ve yumurtası getirmişler enfes bişey yeminle modern çağ yüzünden bu nimetlerden uzak yaşıyoruz.

Hormon kullanımına kesinlikle karşıyım ama bunun sorumlusu da yine insanoğlu 7 milyar nüfus var domatesin biberin patlıcanın yetişme süresi belli buna hormon vermezsen bunca insanı nasıl doyuracaksın ?

Acilen dünya nüfusunun azaltılması gerekmekte şöyle 1 milyar olsa tam kıvamında olur.İnsanlar ölmüyor ilkel çağlarda doğal seçilim diye birşey vardı doğa nüfusu ayarlıyordu ama ne zaman şu modern zıkkım geldi insan ömrü uzadı kimse ölmüyor lan !

1 çocuktan fazla yapmak yasaklanmalı 100 yıl içinde nüfus 3.5 milyara sonra ki yüzyıl ise 1 milyarın altına düşürülmelidir.Doğanın dengesini bozarsan işte böyle şeyler olur kimsenin de şikayet etmeye hakkı yok az çocuk yapın.
Bir nevi yapay seleksiyondur bu arkadaşlar anlatmış zaten.Yalnız patlıcan örneğinde ki ilk foto süs patlıcanına ait ve hala var saksı da yetişiyor.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 3 yıl
Keşke daha fazla böyle haberler yapsanız
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sdc55 2 yıl
organik ne kaldı ki meyve sebze olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
verag 2 yıl
şimdi artık o 2. fotoğraftaki gibi de değil bitti artık hiçbirşeyden tat alınmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
eskiden insanlar da büyük o yüzden insanları beslemek için de besinleri de büyük olması gerekiyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 3 yıl
ah eskiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
Tadi garip mesela misir cok tatli olmaz kendine ozgu bi tadi var sekersiz tuzsuz ama pazardan misir alitoz ici seker surubu gibi hic yiyesim gelmiyo sulu ustune tuz atip yedigimiz misiri ariyoz cok nadir denk geliyor xD
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fragriq 3 yıl gs09gs09
Farklı çeşitler var. Atdişi, şeker, patlak vb. Tanelik veya kaynamış olarak şeker mısır kullanılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi tatlı. Tatsız olan muhtemelen atdişi olandır. O hayvan yemi olarak silaj yapmak amacıyla kullanılıyor :D

GDO dan korkmayın arkadaşlar. İnsan GDO da her şey de olduğu gibi doğadan görüp taklit etmiştir. Adını hatırlayamıyorum şuan bitki kök bölgesinde yaşayan bir bakteri, kendi DNA sını bitkiye aktarabiliyor. Doğada olan bir olay yani.

GDO nun ileri aşaması Gen susturma yöntemi. İstenmeyen özellikte ki geni direk etkisiz hale getirilebiliyor nokta atışı ile. Bitkiler de çoktan kullanılmaya başlandı ve GDO olarak geçmiyor. Bunun ötesinde bu yöntemin geliştirilmesi ile ileri de GENETİK hastalıklar ve sorunlardan arı insanlar görebileceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 3 yıl
Vay be güzel bilgiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SIRADANUS 3 yıl
Son zamanlarda GDO konusunda ciddi bir aklama operasyonu yapılmakta. Doğal seleksiyonla hayatta kalmış veya yapay seleksiyon ile üretilmiş bitkilerle, insan sağlığına zararlı maddeler üretecek şekilde üretilmiş bitkiler aynı kefeye konmaya başlandı. Allah aşkına pestisit üreten bir bitkiye nasıl olur da zararsız denilebilir? Bitkinin dışına sıkılan böcek ilacı ile, her hücresinin ürettiği, ne yapsan içinden atamayacağın böcek ilacı nasıl aynı kefeye konulabilir? Doğadaki her protein bizim için yenilebilir değildir. Kimi direk zehirleyici özellikler taşırken (pesitisitler gibi) kimi de ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bazıları uzun dönemde leakage syndrome tarzı sendromlara, otoimmün hastalıklara ve dolayısıyla devamında çok kötü sağlık sorunlarına sebep olabilir. İsteyen yesin buna itirazım yok, ancak ben ne yediğimi bilmek ve dolayısıyla buna uygun etiketleme ve denetleme sistemine sahip olmak istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 3 yıl
"donanımhaber" sitesinde bu buzzfeed tarzı saçma içeriklerin işi ne acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slmngngr 3 yıl
köydeki şeftaliler aklıma geldi de
ceviz büyüklüğünde, içi de dışı kadar kırmızı ve çok tatlı olan şeftali nerdeee
tezgahlarda satılan tanesi yarım kilo, elma kadar sert, çiğ patates yiyormuşsun gibi hisli şeftali nerde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fragriq 3 yıl
Mendel der geçerim. Orta okul da öğretiliyor temel bazda. Böyle haber mi ? yapılır. Magazin sayfası haberi gibi olmuş. Bilmiyorsanız da ziraat mühendisi, biyolog vb bir kişiye sorup, danışıp öyle yapsaydınız.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11562 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilim, genetik ve
6 etiket daha gdo genetik modifikasyon Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 3 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 3 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 3 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 3 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 3 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası 3 yıl HTC One A9s geliyor 3 yıl Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak 3 yıl Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın 3 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın teknik özellikleri sızdırıldı 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor 3 yıl iPhone 7, 7 Eylül’de tanıtılıyor! 3 yıl Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti 3 yıl Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor 3 yıl Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü 3 yıl Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı 3 yıl Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi 3 yıl Google Fiber rüyası sona mı eriyor? 3 yıl İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sebze ve meyveler genetik modifikasyona uğramadan önce nasıl görünüyordu? Sonraki Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu 3 yıl Samsung Galaxy A serisi yeni yıla hazırlanıyor 3 yıl Snapchat büyümesine devam ediyor 3 yıl Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti 3 yıl Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler 3 yıl Herkes kod yazmayı öğrenebilir "özel röportaj" 3 yıl Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf 3 yıl MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor 3 yıl Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı 3 yıl Belçikalı öğretmenden muhteşem Pokemon Go uyarlaması 3 yıl iPhone 6 SE'ye ait olduğu iddia edilen test sonuçları yayınlandı 3 yıl Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri 3 yıl Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak 3 yıl Singapur sokakları ilk sürücüsüz taksilere ev sahipliği yapıyor 3 yıl Opera’nın senkronizasyon servisine siber saldırı 3 yıl Archos’dan yeni Helium akıllı telefonlar 3 yıl Intel’den 3D NAND SSD ürünleri 3 yıl Uber'deki düşüş devam ediyor: Zarar 1.27 milyar dolar 3 yıl Microsoft HoloLens'i denedik "İlk izlenim" inceleme 3 yıl Hollywood'un devleri sanal gerçeklik için bir araya geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim