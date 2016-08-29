Sebze ve meyveler genetik modifikasyona uğramadan önce nasıl görünüyordu?

Haber Editörü
Her ne kadar günümüzde "genetiğiyle oynanmış" tabiri -haklı olarak- tepkiyle karşılansa da aslında gıdalardaki bu değişim uzun yıllardır devam eden bir süreç niteliği taşıyor. Özellikle tarım ürünlerine girmeye başlayan genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) sonucu büyük çapta genetik modifikasyon yaşandı. Öyle ki şu an günümüzde yediğimiz birçok sebze ve meyve hem tat hem de görüntü itibariyle bildiklerimizden neredeyse tamamen farklıydı.
Bitkilere istenilen özellikleri kazandırmak ve zararlılara karşı direnç sağlamak için yapılan genetik değişikliklere gelin birlikte bakalım.
Karpuz
1645-1672 yılları arasında Giovanni Stanchi tarafından resmedilen tablodaki yabani karpuzun içerisinde yer alan altı adet üçgen yapı dikkat çekiyor. Günümüzdeki karpuz ise daha yoğun ve sulu bir yapıya sahip. Her ne kadar bazı çevreler Stanchi’nin resmindeki karpuzun olmadığını ya da kuruduğunu savunsalar da diri siyah çekirdekler bu fikri çürütüyor.
Muz
Araştırmalara göre ilk muzun yaklaşık 7 bin yıl önce, bazı kaynaklara göre ise 10 bin yıl önce hasat edildiği biliniyor. Genellikle Papua Yeni Gine ve Güneydoğu Asya’da karşımıza çıkan yabani muz içerisinde sert ve büyük tohumlar yer alıyor.
Şu an yediğimiz muzda ise tohumlar oldukça küçük ve yumuşak, tatlı bir iç yapıya sahip. Üstelik günümüzdeki muzların dış kabuğu tazeliğin korunmasında önemli bir rol oynuyor.
Patlıcan
Araştırmalar ilk patlıcanların Çin’de yetiştirildiğini söylüyor. Eskiden oldukça farklı bir görünüme sahip patlıcanlarda sarı, mor ve beyaz gibi farklı renklere rastlamak mümkündü. Şu an çok daha büyük boyutlara ulaşan patlıcanlar koyu bir renge sahip.
Havuç
İran ve Asya coğrafyasında 10. yüzyıla uzanan havuç çatallı bir köke, ince bir gövdeye ve mor, beyaz renklerde üretiliyordu. 21. yüzyılda ise kış aylarında hasat edilen havuç daha canlı renge ve kısmen anlaşılır bir lezzete sahip.
Mısır
Milattan önce 7 bin yılına dayanan mısırın görüntüsü oldukça farklıydı. Küçük tanelere sahip mısırlar oldukça ince ve patates gibi kuruydu. Günümüzde oldukça büyüyen ve iri taneli hale gelen mısırların yüzde 5'lik bölümü ise şekerden oluşuyor. Bu değişimin özellikle 15. yüzyılda mısırın Avrupa’ya göç ettiği zamanlarda yaşandığı ifade ediliyor.
Şeftali
Milattan önce 4 bin yılında yabani şeftalinin boyu sadece 25 milimetreydi. Üstelik Bunun yüzde 36'sı çekirdek olduğu için yüzde 64'lük bölümü yenebiliyordu. Pazarda satılan modern şeftali ise tatlı ve sulu. Büyüklüğü 64 kat arttırılan şeftalinin yenilebilir alanı ise yaklaşık yüzde 90.
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Günümüzde ise yapay gen modifikasyonu yapılabiliyor. Doğru şekilde kullanıldığında GDO ve hormon takviyesi olumlu ve iyi bir şeydir. Gidip yapıyı tamamen değiştirecek değişimler, aşırı dengesizlikler yaratırsanız bu sorundur. Kimisi tamamen ticari değişimler olurken kimisi bazı avantajları ve dezavantajları da beraberinde getiriyor. Sadece çekirdek üretme yapısıyla oynarsanız seneye o bitkiden tohum alamaz veya aldığınız tohumları çimlendiremezsiniz. Her sene tohum almak gerekir. Bu ticaridir. Daha fazla ürün verecek ve böcekleri de uzak tutacak bitki yapabilirsiniz. Bu da avantaj ve dezavantajıdır.
Hormon kullanımı kimi zaman faydalıdır. Havalar bir sıcak bir soğuk gittiğinde bitkiyi kışın yeşermemesini sağlayan hormonla desteklerseniz bitki o değişken havadan etkilenmez, havalar daha iyi olduğunda yeşerir ve canlanır, o sene yanma, kuruma gibi hava durumuna bağlı sorunları yaşamazsınız. Sağlık örgütleri, çevre örgütleri tam kolpacı. Görüntüde ordan petrol çıkarmayın derler, bir bağış(rüşvet) karşılığı seslerini keserler, başkalarını o araziye sokmayıp kendilerine yakın şirketleri o arazilere sokarlar... Geçiniz efendim...
Babamlar memlekete gitmişti gelirken köy yoğurdu ve yumurtası getirmişler enfes bişey yeminle modern çağ yüzünden bu nimetlerden uzak yaşıyoruz.
Hormon kullanımına kesinlikle karşıyım ama bunun sorumlusu da yine insanoğlu 7 milyar nüfus var domatesin biberin patlıcanın yetişme süresi belli buna hormon vermezsen bunca insanı nasıl doyuracaksın ?
Acilen dünya nüfusunun azaltılması gerekmekte şöyle 1 milyar olsa tam kıvamında olur.İnsanlar ölmüyor ilkel çağlarda doğal seçilim diye birşey vardı doğa nüfusu ayarlıyordu ama ne zaman şu modern zıkkım geldi insan ömrü uzadı kimse ölmüyor lan !
1 çocuktan fazla yapmak yasaklanmalı 100 yıl içinde nüfus 3.5 milyara sonra ki yüzyıl ise 1 milyarın altına düşürülmelidir.Doğanın dengesini bozarsan işte böyle şeyler olur kimsenin de şikayet etmeye hakkı yok az çocuk yapın.