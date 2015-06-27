Selfie çubukları artık Disneyland'a da giremeyecek

Hem dünyada hem de ülkemizde son günlerin en popüler aparatı kuşkusuz Selfie çubukları. Özellikle geniş açılı fotoğraflar yakalamak, daha fazla kişiyi Selfie fotoğrafına sığdırmak için bir çok kişi tarafından kullanılan bu çubuklar güvenlik tehlikesi yaratacağı gerekçesiyle bir çok bölgede yasaklanmaya başladı.

Dışarıdan bakınca zararsız olarak görünen bu çubuklar stadyum, konser alanı gibi bir çok kişinin bulunduğu ortamlarda birer suç aletine dönüşebilir. Daha önce selfie çubukları New York müzelerinde, İngiltere'de yer alan stadyumlarda ve bazı konser etkinliklerinde yasaklanarak bazı adımlar atılmıştı.

Bu kez ise Disney benzer bir karara imza attı. Bu karara göre 30 Hazirandan itibaren binlerce turistin ziyaret ettiği Disleyland, DisneyQuest gibi alanlara Selfie çubuğu ile girilemeyecek. Girişte aparatlarını teslim eden ziyaretçiler çıkmak istediklerinde ise selfie çubuklarını geri alabilecekler. Bu uygulamanın gün geçtikçe bir çok yerde yaygınlaşması bekleniyor.