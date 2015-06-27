Selfie çubukları artık Disneyland'a da giremeyecek

Hem dünyada hem de ülkemizde son günlerin en popüler aparatı kuşkusuz Selfie çubukları. Özellikle geniş açılı fotoğraflar yakalamak, daha fazla kişiyi Selfie fotoğrafına sığdırmak için bir çok kişi tarafından kullanılan bu çubuklar güvenlik tehlikesi yaratacağı gerekçesiyle bir çok bölgede yasaklanmaya başladı.
Dışarıdan bakınca zararsız olarak görünen bu çubuklar stadyum, konser alanı gibi bir çok kişinin bulunduğu ortamlarda birer suç aletine dönüşebilir. Daha önce selfie çubukları New York müzelerinde, İngiltere'de yer alan stadyumlarda ve bazı konser etkinliklerinde yasaklanarak bazı adımlar atılmıştı.
Bu kez ise Disney benzer bir karara imza attı. Bu karara göre 30 Hazirandan itibaren binlerce turistin ziyaret ettiği Disleyland, DisneyQuest gibi alanlara Selfie çubuğu ile girilemeyecek. Girişte aparatlarını teslim eden ziyaretçiler çıkmak istediklerinde ise selfie çubuklarını geri alabilecekler. Bu uygulamanın gün geçtikçe bir çok yerde yaygınlaşması bekleniyor.
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Benim motosikletim var ve gezmeyi çok seviyorum. Çoğu zaman da yalnız geziyorum. Gezdiğim yerlerde harika manzaralar oluyor ve arkamda bu manzara varken resmim çekilsin istiyorum. Ama telefonu elime alıp kendimi çekince yüzüm çok yakın çıkıyor ve arkamdaki manzara çıkmıyor.
Sizin söylediğinize göre, boş gezip çalışmayan, işi gücü olmayan ve benim gittiğim her yere motosikletimin arkasında gelecek birini bulacakmışım da. Benim gittiğim yerlere benim resmimi çekmek için o da gelecekmiş. 15 liralık selfie çubuğu yerine arkamızda adam taşıyacakmışım. Ohh ne âlâ. Tabi adam aç durur mu. Yemeğini de mecburen biz ısmarlayacağız. Motorda ağırlık yaparak bana fazladan yaktırdığı benzin de cabası.
Selfie çubuğu candır. Hiç kimsenin olmadığı Allah'ın dağında, harika fotoğraflarınızı çeker.
Yeniliğe açık olan kabul eder. Açık olmayanlar ise karalar..
"aparatlarından biri" olarak değiştirilmesi gerek bu kısmın. Kesinlikle yanlış bir ifade.
Aynen oldum olası, kendi resmini çeken insanlar garibime gitmiştir.Böyle durumlarda resmini çekecek bi arkadaşı yok ki kendisi çekiyor diye düşünürüm.
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