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Selfie çubukları artık Disneyland'a da giremeyecek

3 yıl
3,9b
1
19
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Selfie çubukları artık Disneyland'a da giremeyecek
 
Hem dünyada hem de ülkemizde son günlerin en popüler aparatı kuşkusuz Selfie çubukları. Özellikle geniş açılı fotoğraflar yakalamak, daha fazla kişiyi Selfie fotoğrafına sığdırmak için bir çok kişi tarafından kullanılan bu çubuklar güvenlik tehlikesi yaratacağı gerekçesiyle bir çok bölgede yasaklanmaya başladı.
Dışarıdan bakınca zararsız olarak görünen bu çubuklar stadyum, konser alanı gibi bir çok kişinin bulunduğu ortamlarda birer suç aletine dönüşebilir. Daha önce selfie çubukları New York müzelerinde, İngiltere'de yer alan stadyumlarda ve bazı konser etkinliklerinde yasaklanarak bazı adımlar atılmıştı.
Bu kez ise Disney benzer bir karara imza attı. Bu karara göre 30 Hazirandan itibaren binlerce turistin ziyaret ettiği Disleyland, DisneyQuest gibi alanlara Selfie çubuğu ile girilemeyecek. Girişte aparatlarını teslim eden ziyaretçiler çıkmak istediklerinde ise selfie çubuklarını geri alabilecekler. Bu uygulamanın gün geçtikçe bir çok yerde yaygınlaşması bekleniyor.

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Pi 3 yıl en beğenilen
En ayar oldugum icatlardan birisi. Neymis kendimizi genis acidan cekmek icin cubuk takacaz telefona
Su selfi zaten ayri bir sacmalik.
Yanıtla +15
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savinelli 3 yıl
bırakın bu çubuk işlerini. yanınızda selfie arkadaşı taşıyın her gittiğiniz yerde şak şak çeksin fotolarınızı :) ya da birinden rica edin. her halükarda elinde saçma sapan birşey taşımaktan iyidir. biz yağmurlu hava da şemsiye taşıyacağıma ıslanırım diyen bir milletiz. nasıl bu çubuk türkiye de popüler oldu anlamış değilim.
bırakın bu çubuk işlerini. yanınızda selfie arkadaşı taşıyın her gittiğiniz yerde şak şak çeksin fotolarınızı :) ya da birinden rica edin. her halükarda elinde ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
SAğda solda parkta görüyorum kamiller ellerinde çubukla geziyorlar. Ulan ne kekolar varmışda haberimiz yokmuş
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OverClocK1ng 3 yıl
Yukarıda yorum yazmış ve selfie çubuğunu kötüleyen, beğenmeyen ve gereksiz bulan bir sürü kişiye şaşıyorum. O nasıl bir sığ düşüncedir.
Benim motosikletim var ve gezmeyi çok seviyorum. Çoğu zaman da yalnız geziyorum. Gezdiğim yerlerde harika manzaralar oluyor ve arkamda bu manzara varken resmim çekilsin istiyorum. Ama telefonu elime alıp kendimi çekince yüzüm çok yakın çıkıyor ve arkamdaki manzara çıkmıyor.
Sizin söylediğinize göre, boş gezip çalışmayan, işi gücü olmayan ve benim gittiğim her yere motosikletimin arkasında gelecek birini bulacakmışım da. Benim gittiğim yerlere benim resmimi çekmek için o da gelecekmiş. 15 liralık selfie çubuğu yerine arkamızda adam taşıyacakmışım. Ohh ne âlâ. Tabi adam aç durur mu. Yemeğini de mecburen biz ısmarlayacağız. Motorda ağırlık yaparak bana fazladan yaktırdığı benzin de cabası.
Selfie çubuğu candır. Hiç kimsenin olmadığı Allah'ın dağında, harika fotoğraflarınızı çeker.
Yeniliğe açık olan kabul eder. Açık olmayanlar ise karalar..
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James_Sunderland 3 yıl
Çok başarılı olmasa da video Stabilezer (el titremelerini azaltıyor) olarakta kullanılabiliyor, birde böyle düşünün arkadaşlar...
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Public_Enemy 3 yıl
Kim kimi selfie çubuğu ile dövmüş de bu kadar gürültü çıkıyor anlayamadım.
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Umutcan 3 yıl
Özentilik + Ego gereksiniminden doğmuş bir ürün. O yüzden oldum olası itici gelmiştir.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
"Hem dünyada hem de ülkemizde son günlerin en popüler aparatı kuşkusuz Selfie çubukları."
"aparatlarından biri" olarak değiştirilmesi gerek bu kısmın. Kesinlikle yanlış bir ifade.
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doctor_bey 3 yıl
Selfie çubuğu ne abi, isminde hayır yok zaten
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2K 3 yıl
Selfie çekmek bana çok salakça geliyor ve eskiden kendi resmini çekilenler ile dalga geçilirdi şimdi bir kaç ünlü yaptı diye bir anda moda oldu, gerçekten insanları kontrol etmenin, etkilemenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor bu durum bize. Geçenlerde tatile gittim Fethiyeye adamlar güzel bir manzara eşliğinde tekneyle yol alıyorlar ve teknenin yarısı kendisini çekmek için telefonu tutmuş yukarı mal gibi duruyor. Bu çubuklarda ilk çıktığı zaman Dünyanın en gereksiz icatları arasındaydı ama şimdi tabi patlama yaptı, ne kadar tehlikeli bilmiyorum ama bu düşüncelerimden dolayı girmemesi haberine sevindim.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Samsung alanlar selfie meraklısı oluyor.
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magicrea 3 yıl
Daha ben disneyland a girememişim elalemin selfi çubuğuynan girip girmemesini mi tartışıcam.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
SAğda solda parkta görüyorum kamiller ellerinde çubukla geziyorlar. Ulan ne kekolar varmışda haberimiz yokmuş
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savinelli 3 yıl
bırakın bu çubuk işlerini. yanınızda selfie arkadaşı taşıyın her gittiğiniz yerde şak şak çeksin fotolarınızı :) ya da birinden rica edin. her halükarda elinde saçma sapan birşey taşımaktan iyidir. biz yağmurlu hava da şemsiye taşıyacağıma ıslanırım diyen bir milletiz. nasıl bu çubuk türkiye de popüler oldu anlamış değilim.
1 Yanıt Yanıtla +11
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talsuv61 3 yıl savinelli
savinelli

bırakın bu çubuk işlerini. yanınızda selfie arkadaşı taşıyın her gittiğiniz yerde şak şak çeksin fotolarınızı :) ya da birinden rica edin. her halükarda elinde saçma sapan birşey taşımaktan iyidir. biz yağmurlu hava da şemsiye taşıyacağıma ıslanırım diyen bir milletiz. nasıl bu çubuk türkiye de popüler oldu anlamış değilim.

Aynen oldum olası, kendi resmini çeken insanlar garibime gitmiştir.Böyle durumlarda resmini çekecek bi arkadaşı yok ki kendisi çekiyor diye düşünürüm.
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St Batuhan 3 yıl
Bunlar hep Samsung'un işi, Apple a karşı attığı adımlardan bir tanesi daha :D :D
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Pi 3 yıl en beğenilen
En ayar oldugum icatlardan birisi. Neymis kendimizi genis acidan cekmek icin cubuk takacaz telefona
Su selfi zaten ayri bir sacmalik.
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