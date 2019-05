Sennheiser'dan oyunculara özel iki yeni kafa üstü kulaklık: G4ME ZERO ve ONE

Ses teknolojileri konusunda çalışma gösteren Almanya merkezli Sennheiser firması, ürün gamına oyunculara özel olarak hazırladığı G4ME ZERO ve G4ME ONE model isimli yeni kulaklıkları eklediğini duyurdu.

Oyuncuların seveceği bir tasarım ve kafa üstü kullanım yapısıyla hazırlanan Sennheiser G4ME ZERO ve G4ME ONE, birbirlerinden ufak görsel ve teknik detay ile ayrılıyorlar. Bu doğrultuda G4ME ZERO teknik olarak 50 Ohm empedans değerine, 10 Hz - 26,000 Hz frekans tepki aralığına, 108 dB ses basınç seviyesine, 3 metre kablo uzunluğuna ve 312 gram ağırlığa sahipken, G4ME ONE ise teknik olarak 50 Ohm empedans değerine, 15 Hz - 28,000 HZ frekans tepki aralığına, 116 dB ses basınç seviyesine, 3 metre kablo uzunluğuna ve 300 gram ağırlığa sahip. Oyun içi sesli konuşma işlemleri için 50 Hz - 16,000 Hz frekans tepki aralığına sahip mikrofon ile donatılan kulaklıklar, geniş kulak bölümleri ve tercih edilen malzeme kalitesiyle de uzun kullanımlar sonucu dahi sorun çıkartmıyorlar. Ayrıca üstlerinde ses kontrol tekerleği yer alan G4ME ZERO ve G4ME ONE modellerinden G4ME ZERO, ekstra olarak gürültü önleme sistemi barındırıyor ve kolay taşımak amacıyla katlanabiliyor.

Sennheiser tarafından hazırlanan oyuncu kulaklıklarından G4ME ZERO 249 Euro, G4ME ONE ise 229 Euro fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden elde edilebiliyor.

