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Sennheiser'dan oyunculara özel iki yeni kafa üstü kulaklık: G4ME ZERO ve ONE

5 yıl
2,5b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sennheiser'dan oyunculara özel iki yeni kafa üstü kulaklık: G4ME ZERO ve ONE
Ses teknolojileri konusunda çalışma gösteren Almanya merkezli Sennheiser firması, ürün gamına oyunculara özel olarak hazırladığı G4ME ZERO ve G4ME ONE model isimli yeni kulaklıkları eklediğini duyurdu.
Oyuncuların seveceği bir tasarım ve kafa üstü kullanım yapısıyla hazırlanan Sennheiser G4ME ZERO ve G4ME ONE, birbirlerinden ufak görsel ve teknik detay ile ayrılıyorlar. Bu doğrultuda G4ME ZERO teknik olarak 50 Ohm empedans değerine, 10 Hz - 26,000 Hz frekans tepki aralığına, 108 dB ses basınç seviyesine, 3 metre kablo uzunluğuna ve 312 gram ağırlığa sahipken, G4ME ONE ise teknik olarak 50 Ohm empedans değerine, 15 Hz - 28,000 HZ frekans tepki aralığına, 116 dB ses basınç seviyesine, 3 metre kablo uzunluğuna ve 300 gram ağırlığa sahip. Oyun içi sesli konuşma işlemleri için 50 Hz - 16,000 Hz frekans tepki aralığına sahip mikrofon ile donatılan kulaklıklar, geniş kulak bölümleri ve tercih edilen malzeme kalitesiyle de uzun kullanımlar sonucu dahi sorun çıkartmıyorlar. Ayrıca üstlerinde ses kontrol tekerleği yer alan G4ME ZERO ve G4ME ONE modellerinden G4ME ZERO, ekstra olarak gürültü önleme sistemi barındırıyor ve kolay taşımak amacıyla katlanabiliyor.
Sennheiser tarafından hazırlanan oyuncu kulaklıklarından G4ME ZERO 249 Euro, G4ME ONE ise 229 Euro fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden elde edilebiliyor.
(S1) / (S2)

http://www.slashgear.com/sennheiser-g4me-zero-and-one-bring-gaming-headphones-on-a-dual-tip-20306102/ Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl en beğenilen brk-bjk
brk-bjk
Sennheiser değil de ASUS'un oyuncu kulaklıkları çok kaliteli ve şık duruyor bence bu fiyata ASUS bakılmalı

Duruyor demekle olmaz ama bu iş, kulakliktan beklenen ses kalitesiyse tabikide asus yerine sennheiser alinir, bu tartişilmaz bile
brk-bjkSennheiser değil de ASUS'un oyuncu kulaklıkları çok kaliteli ve şık duruyor bence bu fiyata ASUS bakılmalıDuruyor deme...
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brk-bjk 5 yıl
Sennheiser değil de ASUS'un oyuncu kulaklıkları çok kaliteli ve şık duruyor bence bu fiyata ASUS bakılmalı
1 Yanıt Yanıtla
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Guhong01 5 yıl brk-bjk
brk-bjk
Sennheiser değil de ASUS'un oyuncu kulaklıkları çok kaliteli ve şık duruyor bence bu fiyata ASUS bakılmalı

Duruyor demekle olmaz ama bu iş, kulakliktan beklenen ses kalitesiyse tabikide asus yerine sennheiser alinir, bu tartişilmaz bile
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Morphinz 5 yıl
Almanya için iyi fiyat fakat türkiye pazarında cep yakıyor.. 550 lira hangi oyuncu kaybetmiş biz sana verelim?
Ürünlerini çok sevmeme rağmen aşırı pahalısın sennheiser!
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
benim kulağımı terletiyor rahat edemiyorum bu kafa üstü kulaklıklarla
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Guhong01 5 yıl
Ona okadar para verene kadar z5500 alırım gümbür gümbür oyun oynarım.
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12 Angry Men 5 yıl
Arkadaşlar ben kafa üstü kulaklık takamıyorum, saçımın ortasında kulaklığın kafalık yerinin izi kalıyor diye mecbur kulak içi kullanıyorum, bu durumdan şikayetçi olan varmı benden başka :D
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Nokia Specialist 5 yıl
Fiyatları da cep yakıyor maşallah
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