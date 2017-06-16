Sermaye Piyasası Kurulu 17 forex sitesinin kapatılmasını istiyor

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu haftaki basın bülteninde yer alan açıklamaya göre yurtdışı merkezli 17 forex sitesine erişim engeli geliyor. Sermaye Piyasası Kanunu’na 690 sayılı KHK ile eklenen hükme göre Türkiye’de yerleşmiş kişilere herhangi bir izin almadan yurtdışında kaldıraçlı işlem yapma hizmeti sunan internet sitelerine erişim engeli gelebiliyor. SPK’nin başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından getirilen erişim engeli uygulaması için SPK hukuki süreç başlattı.

SPK’nın bülteninde yer verdiği açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca Kurul, BTK’ya başvurarak hukuki süreci başlatmış durumda. Bahsi geçen internet sitelerine şu an için erişim mümkün olsa da BTK’nın kısa bir süre içinde SPK’nın talebini onaylaması ve siteleri Türkiye’den erişime kapatması bekleniyor.

Yeni Düzenleme Yatırımcıları Yurtdışına Yönlendirdi

SPK, şubat ayında kaldıraçlı işlemlere yönelik yeni bir düzenleme getirmiş ve kaldıraçlı işlemlerde 1'e 100 olarak uygulanan oran 1'e 10 olarak değiştirmişti. Bu düzenlemenin ardından uzmanlar, yatırımcıların yurtdışında izinsiz faaliyet gösteren kurumlar aracılığıyla kaldıraçlı işlemler yapacağını düşündüklerini dile getirmişti. Bu durumun da önüne geçmek isteyen yetkililer, yurtdışında Türkiye’deki kişilere aracılık eden forex sitelerinin erişime engellenebilmesinin önünü açmıştı.

SPK’nın erişim engeli getirilmesini istediği 17 site ise şunlar:

fxpro.co.uk

fxpro.com

fbsturkey.com

fbs.com

trfbs.com

forexmoment.com

klasfx.com

lqdfx.com

exness.com

exness.eu

icmarkets.com

amarkets.info

lcg.com

fxopen.com

fxopenturkey.com

liteforex.com

destekmarkets.com



http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=22&submenuheader=null