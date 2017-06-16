Sermaye Piyasası Kurulu 17 forex sitesinin kapatılmasını istiyor

SPK’nın bülteninde yer verdiği açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca Kurul, BTK’ya başvurarak hukuki süreci başlatmış durumda. Bahsi geçen internet sitelerine şu an için erişim mümkün olsa da BTK’nın kısa bir süre içinde SPK’nın talebini onaylaması ve siteleri Türkiye’den erişime kapatması bekleniyor.
Yeni Düzenleme Yatırımcıları Yurtdışına Yönlendirdi
SPK, şubat ayında kaldıraçlı işlemlere yönelik yeni bir düzenleme getirmiş ve kaldıraçlı işlemlerde 1'e 100 olarak uygulanan oran 1'e 10 olarak değiştirmişti. Bu düzenlemenin ardından uzmanlar, yatırımcıların yurtdışında izinsiz faaliyet gösteren kurumlar aracılığıyla kaldıraçlı işlemler yapacağını düşündüklerini dile getirmişti. Bu durumun da önüne geçmek isteyen yetkililer, yurtdışında Türkiye’deki kişilere aracılık eden forex sitelerinin erişime engellenebilmesinin önünü açmıştı.
SPK’nın erişim engeli getirilmesini istediği 17 site ise şunlar:
fxpro.co.uk
fxpro.com
fbsturkey.com
fbs.com
trfbs.com
forexmoment.com
klasfx.com
lqdfx.com
exness.com
exness.eu
icmarkets.com
amarkets.info
lcg.com
fxopen.com
fxopenturkey.com
liteforex.com
destekmarkets.com
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=22&submenuheader=null Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zarar ettim. Günlük trade ile ilgilenecek fazla zamanım olmadığı için uzun vadeli trend işlemlerim vardı.
Zararda olsalar bile trend döndüğü veya düzeltmeye gittiği zaman kar a geçiyorlardı. SPK ani kararı ile
işlemlerim otomatik olarak kapatıldığı için zarar ettim. Oyun oynanırken kuralları değiştirdiler.
FX bıraktım şimdilık bankadan al sat yapıyorum kafam rahat. Sadece Bankanın al-sat komisyonları can sıkıyor
biraz.