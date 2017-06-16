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Sermaye Piyasası Kurulu 17 forex sitesinin kapatılmasını istiyor

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Türkiye’deki kişilerin kaldıraçlı işlem yapabildiği, yurtdışı merkezli 17 isteye erişim engeli getirilmesi için hukuki süreci başlattı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Sermaye Piyasası Kurulu 17 forex sitesinin kapatılmasını istiyor
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu haftaki basın bülteninde yer alan açıklamaya göre yurtdışı merkezli 17 forex sitesine erişim engeli geliyor. Sermaye Piyasası Kanunu’na 690 sayılı KHK ile eklenen hükme göre Türkiye’de yerleşmiş kişilere herhangi bir izin almadan yurtdışında kaldıraçlı işlem yapma hizmeti sunan internet sitelerine erişim engeli gelebiliyor. SPK’nin başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından getirilen erişim engeli uygulaması için SPK hukuki süreç başlattı.

 

SPK’nın bülteninde yer verdiği açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca Kurul, BTK’ya başvurarak hukuki süreci başlatmış durumda. Bahsi geçen internet sitelerine şu an için erişim mümkün olsa da BTK’nın kısa bir süre içinde SPK’nın talebini onaylaması ve siteleri Türkiye’den erişime kapatması bekleniyor.

 

Yeni Düzenleme Yatırımcıları Yurtdışına Yönlendirdi 

SPK, şubat ayında kaldıraçlı işlemlere yönelik yeni bir düzenleme getirmiş ve kaldıraçlı işlemlerde 1'e 100 olarak uygulanan oran 1'e 10 olarak değiştirmişti. Bu düzenlemenin ardından uzmanlar, yatırımcıların yurtdışında izinsiz faaliyet gösteren kurumlar aracılığıyla kaldıraçlı işlemler yapacağını düşündüklerini dile getirmişti. Bu durumun da önüne geçmek isteyen yetkililer, yurtdışında Türkiye’deki kişilere aracılık eden forex sitelerinin erişime engellenebilmesinin önünü açmıştı.

 

SPK’nın erişim engeli getirilmesini istediği 17 site ise şunlar:

 

fxpro.co.uk
fxpro.com
fbsturkey.com
fbs.com
trfbs.com
forexmoment.com
klasfx.com
lqdfx.com
exness.com
exness.eu
icmarkets.com
amarkets.info
lcg.com
fxopen.com
fxopenturkey.com
liteforex.com
destekmarkets.com


http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=22&submenuheader=null Yorum Yaz
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expertadvisor 1 yıl
FX'ten kar edebilen varmı???

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casper333 1 yıl
Millet yanlış işlemden zarar görüyor. Bense tam tersi SPK nın ansızın aldığı karar yüzünden
zarar ettim. Günlük trade ile ilgilenecek fazla zamanım olmadığı için uzun vadeli trend işlemlerim vardı.
Zararda olsalar bile trend döndüğü veya düzeltmeye gittiği zaman kar a geçiyorlardı. SPK ani kararı ile
işlemlerim otomatik olarak kapatıldığı için zarar ettim. Oyun oynanırken kuralları değiştirdiler.
FX bıraktım şimdilık bankadan al sat yapıyorum kafam rahat. Sadece Bankanın al-sat komisyonları can sıkıyor
biraz.
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jerry smith 1 yıl
İnsan biraz açır ya halkına sözde millet için yapıyorlar . Buysa millet için ben istemiyorum yaptıkları her şey benim cebimden para çukkalamak için. Bu santralide ülkeyi yönettikleri gibi yönetirlerse millet için radyasyon projelerinide gerçekleştirmiş olacaklar.
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srkntatli 1 yıl jerry smith
Kafan mı güzel kardeş? Sermaye piyasası kurulu halkı korumak için bu tür önlemleri alıyor ve hukuki süreci aktif ediyor. eleştireceksin diye saçmalama sınırlarını aşıyorsun.
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argat44 1 yıl
Spk nın kararından sonra binlerce yatırımcı yurt dışı firmalarla çalışmaya başladı. Haliyle de yerel firmalar hıç gibi ortada kaldı. İnsanların tercihlerine müdahale etmekten çekinmeyen sayın devlet baba. Demokrasiden hızla uzaklaşırken bu konuda da kimseyi şaşırtmadı. Tüketiciyi ve yatırımcıyı koruma adı altında vatandaşı ciddi şekilde baskı altına alma çabasından başka birşey değil. Zaten paramız yok. Elimize geçen cüzi bir miktarıda müsade edin de dilediğimiz şekilde harcayalım / batıralım.
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Kerim5100 1 yıl
Belli oldu... Türk firmaları fahiş yüzdelerle bu işe girecek :D
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