Seyahat şirketi Ctrip rezarvasyonları genişletmek için Skycanner’ı satın aldı

Kendi iç pazarını domine etmekte olup ülkesindeki seyahat işlemlerinin yüzde 70’ini elinde bulunduran Ctrip, Çin'deki turizm seviyesinin yükselmesine bağlı başarısını, bünyesinde aylık 60 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan en büyük havayolu arama motorlarından Skyscanner’ı alıp, Avrupadaki pazarını büyüterek arttırmayı hedefliyor. Sistem kullanıcılarına hava, kara ve demiryolu seyahatleri yerlerini eş zamanlı veren sonuçlar sunacak.

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Çinli turistler yabancı ülkeler için geneleksel olarak düşük maliyetli grup gezilerini kullanmakta. Ancak internet kullanımının popülerleşmesi ile beraber online rezarvasyonların artması şirketin bu hamlesinin ana etkenlerinden biri. Ctrip şirketinin ana hedefinin yabancı müşteriler mi yoksa Çinli turistlerin yurt dışı seyahat seçeneklerini kolaylaştırmak mı olduğu bilinmiyor.

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İskoçya'da bulunan ve 13 senelik şirket olan Skyscanner, büyük ölçekte seyahat firmalarını tarayarak kullanıcılara seyahat seçeneklerini karşılaştırmalı olarak vermekteydi. Bloomberg’ ün geçen ay da yayınladığı habere göre Skyscanner, şirkete alıcı aradığını açıklamıştı.