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Seyahat şirketi Ctrip rezarvasyonları genişletmek için Skycanner’ı satın aldı

Dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinden olan Çinli Ctrip.com Avrupa pazarında söz sahibi olmak için Skyscanner'ı 1.7 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Seyahat şirketi Ctrip rezarvasyonları genişletmek için Skycanner’ı satın aldı
 
Kendi iç pazarını domine etmekte olup ülkesindeki seyahat işlemlerinin yüzde 70’ini elinde bulunduran Ctrip, Çin'deki turizm seviyesinin yükselmesine bağlı başarısını, bünyesinde aylık 60 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan en büyük havayolu arama motorlarından Skyscanner’ı alıp, Avrupadaki pazarını büyüterek arttırmayı hedefliyor. Sistem kullanıcılarına hava, kara ve demiryolu seyahatleri yerlerini eş zamanlı veren sonuçlar sunacak.
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Çinli turistler yabancı ülkeler için geneleksel olarak düşük maliyetli grup gezilerini kullanmakta. Ancak internet kullanımının popülerleşmesi ile beraber online rezarvasyonların artması şirketin bu hamlesinin ana etkenlerinden biri. Ctrip şirketinin ana hedefinin yabancı müşteriler mi yoksa Çinli turistlerin yurt dışı seyahat seçeneklerini kolaylaştırmak mı olduğu bilinmiyor.
İskoçya'da bulunan ve 13 senelik şirket olan Skyscanner, büyük ölçekte seyahat firmalarını tarayarak kullanıcılara seyahat seçeneklerini karşılaştırmalı olarak vermekteydi. Bloomberg’ ün geçen ay da yayınladığı habere göre Skyscanner, şirkete alıcı aradığını açıklamıştı.
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KaZAaRa 2 yıl
bende diyorum o fiyata ben de alırım :)
fiyat yanlışmış. milyar olmalı o.
theguardian.com/...
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blank42 2 yıl
Çok ucuza gitmemiş mi ?
Çok daha büyük bir değerde bekliyordum.
Düzenleme:
Haberi yapan kişi yanlış yazmış sanırım.
webrazzi'de 1.74 Milyar dolar görünüyor. webrazzi.com/...
Edinburgh, İskoçya’dan çıkan en büyük internet girişimlerinden Skyscanner artık Çinlilerin. Çin’in en büyük online seyahat şirketi Ctrip.com’a 1.4 milyar sterline (yaklaşık 1.74 milyar dolar) satılan Skyscanner, artık operasyonlarına Ctrip çatısı altında devam edecek.
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