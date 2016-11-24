ATAK helikopteri UMTAS füzesiyle güçleniyor





Milli taarruz helikopteri ATAK, UMTAS (Uzun Menzilli Anti-tank Füze Sistemi) füzesi ile güçleniyor. Daha önce TSK tarafından Cobra helikopterlerinden atılan UMTAS füzeleri ile çeşitli paylaşımlar yapılmıştı. Şimdi Roketsan imzalı bu yeni füze ile ATAK helikopteri de daha donanımlı bir hale geldi. Testleri başarıyla süren füzeler, ATAK helikopterinin küresel ölçekte pazarlanması adına da kritik önem taşıyor.

Hali hazırda TSK envanterine giren ve kullanılmaya başlayan milli taarruz helikopteri, L-UMTAS füzeleri ile donatılacak. Kızılötesi arayıcı başlık ve lazer başlık opsiyopnları ile kullanılabilen UMTAS füzeleri, havadan karaya ve karadan karaya kullanım özelliklerine sahip.

8 kilometre azami, 500 metre asgari atış menziline sahip olan UMTAS, at-unut ve at-güncelle özellikleri ile modern imkanlar sunuyor. Reaktif korumalı zırhlara karşı etkili harp başlığı ile tüm zırhlı tehditlere karşı etkili olabilen ekipman, sadece 37.5kg ağırlığı ile üst düzey verimlilik sunuyor.

2014 yılından bu yana ATAK helikopterleri sınırlı sayıyla TSK envanterinde yer alıyor ve özellikle Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgesindeki zorlu doğa koşullarında teröre karşı başarılı işlere imza atıyor. An itibariyle TSK envanterinde 20’ye yakın ATAK helikopteri mevcut ve aktif olarak görev yapıyor. Çok yakında bu sayının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

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