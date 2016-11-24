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ATAK helikopteri UMTAS füzesiyle güçleniyor

ATAK helikopterine UMTAS füzeleri entegre edilmeye ve odakta testlere başlandı. Milli taarruz helikopterine tanksavar nitelikte yetenekler kazandıracak olan gelişmenin detayları yazımızda!
2 yıl
3,5b
1
11
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli taarruz helikopteri ATAK, UMTAS (Uzun Menzilli Anti-tank Füze Sistemi) füzesi ile güçleniyor. Daha önce TSK tarafından Cobra helikopterlerinden atılan UMTAS füzeleri ile çeşitli paylaşımlar yapılmıştı. Şimdi Roketsan imzalı bu yeni füze ile ATAK helikopteri de daha donanımlı bir hale geldi. Testleri başarıyla süren füzeler, ATAK helikopterinin küresel ölçekte pazarlanması adına da kritik önem taşıyor.

Hali hazırda TSK envanterine giren ve kullanılmaya başlayan milli taarruz helikopteri, L-UMTAS füzeleri ile donatılacak. Kızılötesi arayıcı başlık ve lazer başlık opsiyopnları ile kullanılabilen UMTAS füzeleri, havadan karaya ve karadan karaya kullanım özelliklerine sahip.

8 kilometre azami, 500 metre asgari atış menziline sahip olan UMTAS, at-unut ve at-güncelle özellikleri ile modern imkanlar sunuyor. Reaktif korumalı zırhlara karşı etkili harp başlığı ile tüm zırhlı tehditlere karşı etkili olabilen ekipman, sadece 37.5kg ağırlığı ile üst düzey verimlilik sunuyor.

2014 yılından bu yana ATAK helikopterleri sınırlı sayıyla TSK envanterinde yer alıyor ve özellikle Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgesindeki zorlu doğa koşullarında teröre karşı başarılı işlere imza atıyor. An itibariyle TSK envanterinde 20’ye yakın ATAK helikopteri mevcut ve aktif olarak görev yapıyor. Çok yakında bu sayının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Atak helikopteri görsellerinden oluşan galerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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casperfriendly 2 yıl en beğenilen
Böyle savaş vesair şeylere ilgi duymam ama helikopterin tasarımı çok şık.
1 Yanıt Yanıtla +12
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aRiSe* 2 yıl REV0
REV0
casperfriendly
Böyle savaş vesair şeylere ilgi duymam ama helikopterin tasarımı çok şık.

Italyan tasarimi


İtalyan tasarımı olabilir
Aşağıda ki videodan da bakabilirsiniz %40 civarı ciddi farklar var
REV0casperfriendlyBöyle savaş vesair şeylere ilgi duymam ama helikopterin tasarımı çok şık.Italyan tasarim...
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Yanıtla +7
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REV0 2 yıl casperfriendly
casperfriendly
Böyle savaş vesair şeylere ilgi duymam ama helikopterin tasarımı çok şık.

Italyan tasarimi
2 Yanıt Yanıtla +4
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turgut_07 2 yıl
Gelişmeler Sevindirici
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kadirirdem 2 yıl
gelişmeler sevindirici
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gentoure 2 yıl
Bu helikopterlerin kralı Apache'dir. Ama Amerika Apache'yi sadece senato onayıyla başka ülkere satıyor.
Görsellere bakın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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turgut_07 2 yıl
Gelişmeler Sevindirici
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REV0 2 yıl
Icten bahseden yok, dis tasarimi begenmis arkadas ben de ona hitaben italyan tasarimi dedim.
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ciroer 2 yıl
Ya hep gaz haberler tamam çok güzel harika..Lan saat gece 3 de 1971 model rus ucagı geldi bizim özel kuvvetleri vurdu adamlara atacak bir tane füzemiz yok.Ülke beyinsizlerin algısıyla kendini süper güç sanıp önüne gelene atar yapar hale geldi.Bu durumda iken bile hala Lozan tartışılıyor.
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strong mind strong body 2 yıl
Müttefiklere bile güvenilmeyecek Ortadoğu savaşında yerli çivi üretmek bile mükemmel haber % kaçı milli olursa olsun.
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casperfriendly 2 yıl en beğenilen
Böyle savaş vesair şeylere ilgi duymam ama helikopterin tasarımı çok şık.
1 Yanıt Yanıtla +12
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REV0 2 yıl casperfriendly
casperfriendly
Böyle savaş vesair şeylere ilgi duymam ama helikopterin tasarımı çok şık.

Italyan tasarimi
2 Yanıt Yanıtla +4
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