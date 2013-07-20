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Shadowrun Returns'ün çıkış videosu yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Shadowrun Returns'ün çıkış videosu yayında
Shadowrun Returns adıyla Kickstarter'da yeniden hayat bulan Nintendo SNES ve Sega Genesis dönemlerinin unutulmaz oyunlarından Shadowrun için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Taktiksel bir sıra tabanlı oyun olan Shadowrun Returns, bu yapıyı RPG dinamikleri ve Cyber-Punk atmosferiyle harmanlayarak oyuncuların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Oyunun çıkış yapacağı platformlar arasında Windows, OS X, Linux, Android ve iOS yer alıyor. Bu ayın 25'inde Windows ve OS X için çıkışını gerçekleştireceği belirtilen yapımın, ardından iOS, Android ve Linux için yayınlacağı belirtiliyor. Yapısı itibariyle mobil cihazlarda rahatlıkla kontrol edilebilecek bir oyun olan Shadowrun Returns'ün neler sunacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.

http://www.joystiq.com/2013/07/19/shadowrun-returns-launch-trailer-welcomes-you-to-the-sprawl/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
***Respect*** 6 yıl
Çöp.
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DewMac 6 yıl
Shadowgun diye okudum konuya girince anladım.
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