Tam Boyutta Gör Riot Games, LoL evreninde geçen animasyon dizisi Arcane’in 2. sezon tanıtım videosunu yayınladı. Merakla beklenen ikinci sezon için yayınlanan ilk fragmanda insana dönüşen kurt adam Warwick'in yanı sıra dizinin hikayesinin merkezinde yer alan Shimmer'ı yaratan çılgın kimyager Singed yer alıyor.

2024'te çıkacak diziler: Harika yabancı diziler geliyor! 2 gün önce eklendi

Arcane Sezon 2 ilk bakış videosunda kan naklinin ortasında olan Singed öne çıkıyor. Karakterimiz bir cep saatini kontrol ediyor ve sonra yukarıya bakıyor, kamera onun üzerinde duran devasa bir canavarı ortaya çıkarıyor. Sonrasında ekran kararıyor. Fragman, dizinin birinci sezonunda ölen popüler bir karakter olan Vander’ın aslında League of Legends’ın deneylerle dönüştürülmüş canavarı Warwick olduğuna dair hayranların ortaya attığı teoriyi doğruluyor. Warwick, Arcane’in 2. sezonunda en önemli karakter olacak gibi görünüyor.

Arcane 2. sezon ne zaman başlayacak?

Hailee Steinfeld (Vi), Ella Purnell (Jinx) ve Katie Leung (Caitlyn Kiramman), Arcane Sezon 2'de karakterleri seslendiren isimler arasında ve başka yeni isimlerin de duyurulması bekleniyor. Arcane Sezon 2, Kasım 2024'te yayınlandığı platform olan Netflix'te başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Riot Games, Arcane 2. sezon için ilk fragmanı yayınladı