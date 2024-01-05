Riot Games, Arcane 2. sezon için ilk fragmanı yayınladı

Arcane Sezon 2 ilk bakış videosunda kan naklinin ortasında olan Singed öne çıkıyor. Karakterimiz bir cep saatini kontrol ediyor ve sonra yukarıya bakıyor, kamera onun üzerinde duran devasa bir canavarı ortaya çıkarıyor. Sonrasında ekran kararıyor. Fragman, dizinin birinci sezonunda ölen popüler bir karakter olan Vander’ın aslında League of Legends’ın deneylerle dönüştürülmüş canavarı Warwick olduğuna dair hayranların ortaya attığı teoriyi doğruluyor. Warwick, Arcane’in 2. sezonunda en önemli karakter olacak gibi görünüyor.
Arcane 2. sezon ne zaman başlayacak?
Hailee Steinfeld (Vi), Ella Purnell (Jinx) ve Katie Leung (Caitlyn Kiramman), Arcane Sezon 2'de karakterleri seslendiren isimler arasında ve başka yeni isimlerin de duyurulması bekleniyor. Arcane Sezon 2, Kasım 2024'te yayınlandığı platform olan Netflix'te başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.