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    Anlık Bildirim

    Riot Games, Arcane 2. sezon için ilk fragmanı yayınladı

    Riot Games'in League of Legends dünyasında geçen animasyon dizisi Arcane için 2. sezon fragmanı yayınlandı. Arcane Sezon 2, Kasım 2024'te Netflix'te yayınlanacak.
    riot games arcane 2. sezon fragman netflix izle Tam Boyutta Gör
    Riot Games, LoL evreninde geçen animasyon dizisi Arcane’in 2. sezon tanıtım videosunu yayınladı. Merakla beklenen ikinci sezon için yayınlanan ilk fragmanda insana dönüşen kurt adam Warwick'in yanı sıra dizinin hikayesinin merkezinde yer alan Shimmer'ı yaratan çılgın kimyager Singed yer alıyor.

    Arcane Sezon 2 ilk bakış videosunda kan naklinin ortasında olan Singed öne çıkıyor. Karakterimiz bir cep saatini kontrol ediyor ve sonra yukarıya bakıyor, kamera onun üzerinde duran devasa bir canavarı ortaya çıkarıyor. Sonrasında ekran kararıyor. Fragman, dizinin birinci sezonunda ölen popüler bir karakter olan Vander’ın aslında League of Legends’ın deneylerle dönüştürülmüş canavarı Warwick olduğuna dair hayranların ortaya attığı teoriyi doğruluyor. Warwick, Arcane’in 2. sezonunda en önemli karakter olacak gibi görünüyor.

    Arcane 2. sezon ne zaman başlayacak?

    Hailee Steinfeld (Vi), Ella Purnell (Jinx) ve Katie Leung (Caitlyn Kiramman), Arcane Sezon 2'de karakterleri seslendiren isimler arasında ve başka yeni isimlerin de duyurulması bekleniyor. Arcane Sezon 2, Kasım 2024'te yayınlandığı platform olan Netflix'te başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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