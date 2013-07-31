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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shadowrun Returns'ün mobil versiyonları bir kaç hafta gecikmeli gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Shadowrun Returns'ün mobil versiyonları bir kaç hafta gecikmeli gelecek
Kickstarter'da yeniden hayat bularak masaüstü ve mobil platformlar için geliştirilmeye başlanan Shadowrun Returns, geçtiğimiz hafta Windows ve OS X için yayınlanmıştı.

Shadowrun Returns, ilerleyen dönemlerde Android, iOS ve Linux için de yayınlanacak. Ancak, söz konusu platformlar için henüz kesin bir çıkış tarihi belirlenmiş değil. Gelen yeni haberler ise, oyunun mobil versiyonlarının bir kaç hafta gecikmeli olarak geleceği yönünde.

Gecikmenin nedeni ise, geliştiricinin mobil cihazlarda mümkün olan en iyi Shadowrun Returns deneyimini sunmak istemesi. Bu erteleme Shadowrun'ı yenilenmiş haliyle mobil cihazlarında denemek isteyen oyuncuları hayal kırıklığına uğratsa da, bu durum sorunsuz bir oyun deneyimin beklemeye değer olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 

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