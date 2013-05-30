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Shazam, Windows Phone 8 için yeniden tasarlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini merak eden kullanıcıların imdadına yetişen servislerden biri olan Shazam, Windows Phone 8 için yeniden tasarlandı.

Windows Phone 8 için Xbox Music ve Nokia Music entegrasyonlarını beraberinde getiren Shazam, bu sayede kullanıcılarının bu servisler üzerinden diledikleri şarkıları satın almalarına imkan veriyor. Xbox Music ve Nokia Music entegrasyonlarının yanı sıra uygulama, çevredeki kullanıcıların hangi şarkıları diledikleri hakkında bilgi veren "yerel etiketler" özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, uygulama canlı kutucuk desteği sayesinde kullanıcıların Shazam'ı ana ekrana eklemelerine de olanak sağlıyor. 

Diğer uygulama marketlerinde olduğu gibi ücretli ve ücretsiz versiyonları Windows Phone Store üzerinde yer alan Shazam'a aşağıdaki market linklerinden erişebilirsiniz. 

http://www.shazam.com/music/web/wp7.html Yorum Yaz
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parberk9999 6 yıl
Daha iyi olmuş
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justinxnitsuj 6 yıl
wp8'in kendi uygulamasından daha mı iyi sizce performansı? Daha bulamadığı bir şarkı göremedim gibi de. Tek tuşla erişim kolaylığını saymıyorum:)
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Recharged 6 yıl
iOS ve Android'de kullandım.İkisinde de başarılı olduğunu söyleyebilirim.Windows 8'de de farklı değildir diye düşünüyorum.Sade bir tasarıma ve basit bir kullanıma sahip.
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aenescan1994 6 yıl
Paralı olanın artısı nedir
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MAVİT 6 yıl aenescan1994
aenescan1994

Paralı olanın artısı nedir

Daha iyi performans, sınırlandırılmamış kullanım ve daha detaylı bilgi gibi normal bir kullanımda pek de fark edilmeyecek farklılıklar var.
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Justinian 6 yıl
Guzelmis
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gh0st01010 6 yıl
denedim, gerçekten başarılı...
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umut_baris 6 yıl
Güzelmiş. Param olursa bir deneyeceğim bakalım nasılmış bu windows phone 8
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