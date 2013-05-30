Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini merak eden kullanıcıların imdadına yetişen servislerden biri olan Shazam, Windows Phone 8 için yeniden tasarlandı.





Windows Phone 8 için Xbox Music ve Nokia Music entegrasyonlarını beraberinde getiren Shazam, bu sayede kullanıcılarının bu servisler üzerinden diledikleri şarkıları satın almalarına imkan veriyor. Xbox Music ve Nokia Music entegrasyonlarının yanı sıra uygulama, çevredeki kullanıcıların hangi şarkıları diledikleri hakkında bilgi veren "yerel etiketler" özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, uygulama canlı kutucuk desteği sayesinde kullanıcıların Shazam'ı ana ekrana eklemelerine de olanak sağlıyor.





Diğer uygulama marketlerinde olduğu gibi ücretli ve ücretsiz versiyonları Windows Phone Store üzerinde yer alan Shazam'a aşağıdaki market linklerinden erişebilirsiniz.

http://www.shazam.com/music/web/wp7.html