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    WhatsApp'ta rahatsız eden aramalar son buluyor: İşte yeni özellik

    WhatsApp, yeni güncellemeyle bilinmeyen numaradan gelen aramaları sessize alacak. Peki, yeni WhatsApp özelliği nasıl kullanılacak?                               
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    WhatsApp’ta bilinmeyen numaradan mesajların yanı sıra aramaların gelmesi durumuyla da sıklıkla karşılaşılıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması artık istenmeyen aramaları otomatik olarak sessize alacak yeni özellik içeriyor. Yeni gizlilik kontrolü seçeneğine ayarlardan ulaşılabilecek.

    WhatsApp bilinmeyen numaradan aramaları sessize alacak

    whatsapp bilinmeyen aramaları sessize alma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta tanımadığınız kişilerden gelen aramaları otomatik olarak sessize almak için, Ayarlar - Gizlilik - Aramalar’a gidip “Bilinmeyen aramaları sessize al” seçeneğinin açılması gerekiyor. WhatsApp, kayıtlı olmayan numaradan arama geldiğinde otomatik olarak susturacak ancak arama geldiğine ilişkin bildirim gönderecek, arama listesinde de gösterecek.

    WhatsApp, ayrıca gizlilik bölümüne yeni kontrol seçenekleri de ekledi. WhatsApp’ta sizinle kimin iletişime geçeceği, kişisel bilgileriniz, hesap koruma, iki adımlı kimlik doğrulama gibi farklı gizlilik kontrollerinden geçeceksiniz.

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