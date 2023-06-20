WhatsApp'ta rahatsız eden aramalar son buluyor: İşte yeni özellik

WhatsApp’ta bilinmeyen numaradan mesajların yanı sıra aramaların gelmesi durumuyla da sıklıkla karşılaşılıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması artık istenmeyen aramaları otomatik olarak sessize alacak yeni özellik içeriyor. Yeni gizlilik kontrolü seçeneğine ayarlardan ulaşılabilecek.
WhatsApp bilinmeyen numaradan aramaları sessize alacak
WhatsApp, ayrıca gizlilik bölümüne yeni kontrol seçenekleri de ekledi. WhatsApp’ta sizinle kimin iletişime geçeceği, kişisel bilgileriniz, hesap koruma, iki adımlı kimlik doğrulama gibi farklı gizlilik kontrollerinden geçeceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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