Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanılabilecek

Bir telefonda iki WhatsApp kullanma imkanı veren özellik bir süredir test ediliyor. WhatsApp, beklenen özelliği sonunda kullanıcılara açıyor. Aynı telefonda 2 WhatsApp hesabı kullanmaya izin veren seçenek, beta test kullanıcılarının erişimine açıldı.

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Android için en son WhatsApp beta güncellemesi (2.23.17.8), birden fazla hesap ekleme seçeneğini getiriyor. Yeni menü, farklı hesaplar arasında geçişi de kolaylaştırıyor. Konuşmalar ve bildirimler her hesap için ayrı tutuluyor. Yeni eklenen hesaplar, kullanıcı çıkış yapmayı seçene kadar cihazda açık durmaya devam ediyor.

Bir telefonda iki WhatsApp kullanma 📲

Tam Boyutta Gör WhatsApp çoklu hesap özelliği sayesinde bir telefona iki WhatsApp yüklemek gerekmiyor. Aynı telefonda iki WhatsApp nasıl kullanılır? adım adım görelim:

WhatsApp’ı açın. Ayarlar’a dokunun. Üstte profil resminin yanında ok simgesine dokunun. Hesap ekle seçeneğine dokunun.

WhatsApp’ın yeni özelliği, iş görüşmeleriyle kişisel sohbetleri için ayrı hesap kullanan kişiler için oldukça faydalı. Tek cihazda birden fazla hesabı yönetmeyi basitleştiriyor. Kullanıcılar, her cihazda ayrı WhatsApp hesabı ayarlamak yerine, birincil cihazlarındaki tek bir uygulamadan çeşitli hesaplara erişebiliyor ve hesaplar arası geçiş yapabiliyor.

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Aynı telefonda 2 WhatsApp nasıl kullanılır?