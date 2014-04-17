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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shazam teknolojisi iOS 8'e entegre edilebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Shazam teknolojisi iOS 8'e entegre edilebilir

2 Haziran tarihinde başlayacak olan WWDC 2014 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 8 işletim sistemi ile ilgili pek çok önemli iddia gündeme gelmişti. Son sızıntılarda yine sistemde önemli bir yeniliğe işaret ediyor.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre iOS 8 işletim sisteminde belli bir kısmını cihaza dinlettiğiniz parçanın ne ve kime ait olduğunu bulabilen yeni bir teknoloji yer alacak. Mobil cihazlarda popüler olan bu teknoloji Shazam, SoundHound gibi platformlar tarafından sağlanıyordu.

Apple ise Shazam ile işbirliği yaparak hızlı parça tanıma teknolojisini iOS 8 sistemine entegre edecek. Apple'ın Shazam ile işbirliği yaptığı belirtilirken, verilen kararda dijital müzik endüstrisindeki düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.

iOS cihazı kullanıcıları yeni teknoloji ile hatırlayamadıkları bir melodiyi mikrofona dinleterek kısa süre içerisinde hangi parçaya ait olduğunu bulabilecek. Sonrasında ise iTunes mağazasından parçayı satın alabilecek. Apple dijital satışların bu sayede az da olsa artmasını bekliyor. Zira Shazam uygulaması iTunes'a büyük müşteri trafiği kazandırmıştı.

Shazam teknolojisi iOS 8'de yerleşik olarak yer alacağı için herhangi bir uygulama indirme gereği olmayacak. Teknolojiye Siri üzerinden de erişilebileceği belirtiliyor. Shazam ve Apple ise konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.  

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-17/apple-said-to-prepare-song-id-feature-for-iphone-software.html Yorum Yaz
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Halil_Kok 5 yıl en beğenilen
Olan bir şeyi yeniden yapmak yerine en iyisini entegre etmişler radyo dinlerken çok işimi görüyor herkesin kullanım alanı farklı ama bu kadar kötülemenin anlamı yok!
Olan bir şeyi yeniden yapmak yerine en iyisini entegre etmişler radyo dinlerken çok işimi görüyor herkesin kullanım alanı farklı ama bu kadar kötülemenin anlamı...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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okan_cehapelioglu 5 yıl
siriye monte ederse kabul edilebilir zira kullanan var kullanmayan var
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Just Smile 5 yıl
Çok güzel kolaylık olur bence sirinin türkçe olduğu günleri de görürsek...
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clopin 5 yıl
Şişirme sistemi böyle şeylerle face twetter da koydun bi kere kullanmadım
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ouzqan 5 yıl
Sony bunu yıllardır entegre olarak kullanıyorki Hata java telefonlarında dahi var. Ama derseniz etkili çalışıyormu Shazam kadar değil .
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Schnitter 5 yıl
İos un artık bu tarz yeniliklere ihtiyacı var, tamam stabil, kasma, şişme yok ama bunun gibi yenilikler, kolaylıklar da şart.
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DH Misafiri 5 yıl
Sony özentisi bir hareket blz: track ID...
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halflıfe 5 yıl
bence dünyanın sonu geliyor apple ilk kez hoşuna giden uygulamanın şirketini satın almak yerine o şirketle çalışma kararı alıyor kesin dünyanın sonu
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Ken Block43 5 yıl
yine gereksiz şeyler
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manyakurt 5 yıl
soundhound'da android'e geliyor demekki.
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Halil_Kok 5 yıl en beğenilen
Olan bir şeyi yeniden yapmak yerine en iyisini entegre etmişler radyo dinlerken çok işimi görüyor herkesin kullanım alanı farklı ama bu kadar kötülemenin anlamı yok!
1 Yanıt Yanıtla +15
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umut_baris 5 yıl Halil_Kok
Halil_Kok

Olan bir şeyi yeniden yapmak yerine en iyisini entegre etmişler radyo dinlerken çok işimi görüyor herkesin kullanım alanı farklı ama bu kadar kötülemenin anlamı yok!

Sorun orada zaten. Bunu biz yaptık, yenilikçiyiz yeaaa adı altında sunup, yola nasıl çıktıklarını unutmalarıdır sorun!

Her ne kadar kapitalizme sığınsalarda emperyalizm bittiği an onlarda bitecek demektir.
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EzoBride 5 yıl
Sorun yok parçaları bulduktan sonra yine youtubedan indiricez
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assasin34 5 yıl
cop..
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