Shazam teknolojisi iOS 8'e entegre edilebilir





2 Haziran tarihinde başlayacak olan WWDC 2014 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 8 işletim sistemi ile ilgili pek çok önemli iddia gündeme gelmişti. Son sızıntılarda yine sistemde önemli bir yeniliğe işaret ediyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre iOS 8 işletim sisteminde belli bir kısmını cihaza dinlettiğiniz parçanın ne ve kime ait olduğunu bulabilen yeni bir teknoloji yer alacak. Mobil cihazlarda popüler olan bu teknoloji Shazam, SoundHound gibi platformlar tarafından sağlanıyordu.





Apple ise Shazam ile işbirliği yaparak hızlı parça tanıma teknolojisini iOS 8 sistemine entegre edecek. Apple'ın Shazam ile işbirliği yaptığı belirtilirken, verilen kararda dijital müzik endüstrisindeki düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.





iOS cihazı kullanıcıları yeni teknoloji ile hatırlayamadıkları bir melodiyi mikrofona dinleterek kısa süre içerisinde hangi parçaya ait olduğunu bulabilecek. Sonrasında ise iTunes mağazasından parçayı satın alabilecek. Apple dijital satışların bu sayede az da olsa artmasını bekliyor. Zira Shazam uygulaması iTunes'a büyük müşteri trafiği kazandırmıştı.





Shazam teknolojisi iOS 8'de yerleşik olarak yer alacağı için herhangi bir uygulama indirme gereği olmayacak. Teknolojiye Siri üzerinden de erişilebileceği belirtiliyor. Shazam ve Apple ise konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-17/apple-said-to-prepare-song-id-feature-for-iphone-software.html