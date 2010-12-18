Shturmann'dan telefon özellikli yeni GPS cihazı: Link 512 WiFi

Elektronik üreticisi Shturmann ürün gamına eklediği yeni GPS cihazını duyurdu. Link 510 WiFi adını taşıyan yeni cihazın en önemli özelliği aynı zamanda telefon olarak ta kullanılabilmesi. Üzerinde bir adet SIM kart slotu bulunan ve GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz ağlarına destek sunan otomobil navigasyon cihazı, bu sayede hem canlı trafik bilgilerini çekebiliyor hem de elektronik posta kontrolü ve hızlı mesajlaşma uygulamalarını da çalıştırabiliyor. 500MHz'de çalışan SiRF Atlas IV işlemcisinden güç alan ve Windows CE 6.0 platformunu çalıştıran GPS cihazı, 5-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip.

Standart olarak 2GB depolama kapasitesiyle gelen ancak sahip olduğu microSD kart slotu ile 8GB'a kadar harici bellek kartı desteği de sunuyor. Diğer özellikleir arasında FM radyo, 3.5mm kulaklık girişi, dahili hoparlör ve mikrofon detaylara yer verilen cihaz, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1200 mAh kapasiteli pilden alıyor. Tam fonksiyonlu bir telefon olarak ta kullabilen Shturmann'ın yeni GPS cihazı Link 510 WiFi, Rusya'da 330 dolar civarında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunuluyor.