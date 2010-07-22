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Shuttle'dan Intel tabanlı yeni mini-bilgisayar: SH55J2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Shuttle'dan Intel tabanlı yeni mini-bilgisayar: SH55J2
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Hazırladığı kompakt boyutlu bilgisayarlarla tanınan Shuttle, SH55J2 isimli yeni sistemini duyurdu. XPC serisi altında hazırlanan 33 x 21.5 x 19 cm boyutlarındaki sistem, Intel platformunu temel alıyor ve güçlü konfigürasyonuyla dikkat çekmeyi başarıyor. J2 tipi Alüminyum kasaya sahip olan Shuttle SH55J2, LGA1156 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 16GB'a kadar bellek desteği sunan yeni sistem, işlemciye entegre grafik birimine ek olarak bir adet çift slot ekran kartı da kullandırabiliyor.

Depolama sürücüleri için üzerinde dört adet SATA-II konnektörü bulunan yeni sistem, çok formatlı kart okuyucusuna da sahip. Intel H55 çipsetli anakart kullanan sistem, ihtiyaç duyduğu gücü, 300 Watt kapasiteli güç kaynağından sağlıyor. Shuttle'ın Intel Lynnfield tabanlı yeni mini sistemi SH55J2, yurt dışında 251 Avro seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlıyor.

Shuttle'dan Intel tabanlı yeni mini-bilgisayar: SH55J2
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yc#1 9 yıl
Evet takılabilir lakin arka panelde 6 USB yuvası ve optik ses çıkışı da olmalıydı.
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flower 9 yıl
e.kartı takilebilir

uygun güç kaynağı varsa tabii
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lj94 9 yıl
ekran kartı takılırmı acaba buna?
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