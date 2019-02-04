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SIM kart dolandırıcılığı sayesinde kripto para hırsızlığı yapan adam, 10 yıl hapis cezası aldı

SIM kart dolandırıcılığı sayesinde insanların kişisel bilgilerini ele geçirmek hırsızların tercih ettiği bir yöntem. ABD'de bu yolla kripto para çalan bir kişi, 10 yıl hapis cezası aldı.
3 ay
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kripto para
Gökhan G.
Editör
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20 yaşındaki ABD vatandaşı Joel Ortiz, en az 5 milyon dolar değerinde kripto parayı SIM kart dolandırıcılığı sayesinde çaldığı için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 40 kişiyi söz konusu yolla dolandırdığını itiraf eden Ortiz, bu suçtan ceza alan ilk insan oldu.

SIM kart değişikliği, hırsızlar tarafından kripto para ve sosyal medya hesap bilgilerini ele geçirmek için son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanan bir dolandırıcılık yöntemi. Yöntem; sahibinin rızası olmadan, mevcut telefon numarasının farklı bir SIM karta aktarılmasıyla işliyor. GSM şirketini arayan kötü niyetli kişi, SIM kartını kaybettiğini ve numarasının yeni bir telefona aktarılmasını talep ediyor. Söz konusu talep kabul edildiğinde, hırsızlar hedeflerindeki hesabın iki aşamalı doğrulama mesajlarını kontrol ederek bahse konu hesabı ele geçilebiliyor.

Cezanın caydırıcı olması umuluyor

Yöntemin hırsızlar için altın değerinde olabileceği ifade edilmiş. Florida’da yaşayan bir adam, birden çok eyalette kurduğu suç çemberi sayesinde kripto para hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı. Bahsedilen yöntem yüzünden 23 milyon dolar değerinde kripto para dolandırıcılığına kurban gittiğini iddia eden bir AT&T müşterisi de firmaya dava açmıştı.

Yetkililere göre Ortiz’e verilen ceza, bu tür eylemleri gerçekleştirme arzusu olanları engelleyebilir.


https://www.theverge.com/2019/2/3/18209286/sim-hijacking-theft-california-man-jail-time-plea-deal-cryptocurrency Yorum Yaz
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Bay Robot 3 ay
10 yıl az bile...
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cengiz7 3 ay
Giden gitti, adam 10 yıl sonra (hapiste durumu bilenler bıçaklamazsa) çıkacak ve çaldığı milyon dolarları yiyecek
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selahattın ısık 3 ay cengiz7
Btc gecmis 10 yillik performansi gosterise milyarlari harcayacaktir.
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