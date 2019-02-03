ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek

Ethereum geliştiricileri, özel tümleşik devrelere (ASIC) dirençli bir algoritma olan proof-of-work (PoW)'un Ethereum ağına entegrasyonunu erteleme kararı aldılar. Geliştiriciler, söz konusu algoritmanın öncelikle üçüncü bir tarafça denetlenmesinin gerektiğini düşünüyorlar.

Hudson Jameson, yapılması istenilen denetlemelerle birlikte ProgPoW’un özellikle madenciler için ne kadar önemli olacağının ortaya çıkacağını söyledi. Jameson, Ethereum geliştiricilerinin, ProgPoW’un her cihazda aynı performansı gösterip göstermediğini öğrenmek istediğini belirtti. Söz konusu bu denetleme için henüz bir çizelge olmasa da denetlemenin Mart-Nisan arası başlaması bekleniyor.

Bir başka temel geliştirici olan Martin Holst Swende, ProgPoW uygulamasının entegrasyonuna birkaç aydır karar vermeye çalıştıklarını ve bu sorunun nasıl çözüleceğini merak ettiğini açıkladıktan sonra, Greg Colvin agresif bir şekilde "Bir karar verebilsek her sorun çözülecek." demişti.

Ethereum topluluğunda tanınan bir isim olan Greg Colvin, ProgPoW uygulamasının bir an önce başlatılması kanaatinde fakat birçok Ethereum geliştiricisi, söz konusu algoritmanın PoW algoritmasının öncelikle üçüncü taraflarca denetlenmesi gerektiğini düşünüyor.

https://cointelegraph.com/news/ethereum-devs-delay-asic-resistant-pow-algorithm-decision-until-third-party-audit