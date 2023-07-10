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    Onlarca merkez bankası 2030 yılına kadar dijital para birimlerine geçecek

    Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yayınlanan bir rapora 2030 yılına kadar onlarca merkez bankasının dijital para birimlerini kullanmaya başlayacağı belirtiliyor.
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    24 merkez bankası 2030 yılında dijital para birimlerine geçecek Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki yaklaşık iki düzine merkez bankasının on yılın sonuna kadar dolaşımda dijital para birimlerine sahip olması bekleniyor.

    Dijital para birimleri geliyor

    Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, nakit paranın hızla azaldığı bir ortamda dijital ödemeleri özel sektöre bırakmamak için para birimlerinin perakende kullanıma yönelik dijital versiyonları üzerinde çalışıyor. BIS'in 2022 sonlarında 86 merkez bankası arasında yaptığı ankete göre, yeni Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin (CBDC'ler) çoğu perakende alanında ortaya çıkacak. Raporda on bir merkez bankasının Bahamalar, Doğu Karayipler, Jamaika ve Nijerya'da halihazırda kullanımda olan dijital para birimlerini kullanan meslektaşlarına katılacağı aktarılıyor. 2030 yılına kadar 24 merkez bankasının CBDC kullanımına başlayacağının altı çiziliyor.

    BIS, gelecekte tokenizasyon sayesinde finansal kurumların yeni işlevlere erişmesine izin verebilecek olan toptan satış tarafında ise dokuz merkez bankasının CBDC'leri devreye sokabileceğini söyledi. Raporda, "Sınır ötesi ödemelerin geliştirilmesi, merkez bankalarının toptan CBDC'ler üzerindeki çalışmalarının temel itici güçleri arasında yer alıyor" diye belirtiliyor.

    Finansal istikrar için bir tehdit

    İsviçre Merkez Bankası haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada bir pilot uygulamanın parçası olarak İsviçre'nin dijital borsasında toptan bir CBDC kullanıma sunacağını belirtirken, Avrupa Merkez Bankası da 2028'de olası bir kullanım öncesinde dijital euro pilot uygulamasına başlama yolunda ilerliyor. Çin'deki pilot testler şu anda 260 milyon kişiye ulaşıyor ve diğer iki büyük gelişmekte olan ekonomi olan Hindistan ve Brezilya da önümüzdeki yıl dijital para birimlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

    BIS raporunda, "Ödemeler için yaygın olarak kullanılması halinde, sabit paralar da dahil olmak üzere kripto varlıklar finansal istikrar için bir tehdit oluşturabilir"denildi.

    Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın sonunda Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu. TCMB’nin halihazırda Dijital Türk Lirası için testleri devam ederken yıl içinde bankalar tarafından da test edilecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/markets/currencies/twenty-four-central-banks-will-have-digital-currencies-by-2030-bis-survey-2023-07-10/ https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap136.pdf
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    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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