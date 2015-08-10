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Siber saldırı Firefox kullanıcılarının kişisel bilgilerini ortaya saçtı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Siber saldırı Firefox kullanıcılarının kişisel bilgilerini ortaya saçtı

İnternet dünyasında önemli bir pazar payına sahip olan Mozilla'nın Firefox tarayıcısı, yapısında bulunan bir açık nedeniyle saldırı altında kaldı ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin ortaya saçılmasına neden oldu.

Rusya kaynaklı bir siteden paylaşılan açık nedeniyle Windows ve Linux işletim sistemi kullanıcıları tehdit altında kaldı. Entegre bir PDF okuyucusundaki hata nedeniyle zararlı PDF dosyaları oluşturabilen hackerlar sabit sürücüde depolanan verilere erişebiliyor. 

Linux tarafında hackerlar korumalı sistem şifrelerini, SSH anahtarlarını uzak sunuculara yüklerken, MySQL, PgSQL geçmişini, remina, Filezilla ve Psi+ konfigürasyon dosyalarını, adında pass ve acsess geçen tüm metin dosyalarını da transfer ediyor. Windows tarafında ise s3browser, Filezilla konfigürasyon dosyaları, .purple ve Psi+ hesap bilgileri transfer ediliyor. Henüz OS X tarafında bir saldırı olmadığı belirtiliyor.

Bahse konu sürüme sahip olan Windows ve Linux kullanıcılarının yukarıdaki dosyalarda saklı tüm şifre ve anahtarlarını değiştirmeleri isteniyor. Ayrıca reklam engelleme yazılımlarının kullandıkları filtrelere göre kullanıcılarını bu açıktan korumuş olabileceği de ifade ediliyor. Firefox ise 39.0.3 sürümü ile gerekli yamayı yayımladı. 

http://arstechnica.com/security/2015/08/0-day-attack-on-firefox-users-stole-password-and-key-data-patch-now/ Yorum Yaz
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Statistik 4 yıl en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles
Google Chrome akar. Hiç olmadı Opera kullanın daha iyi.

Chrome kullaniyorsan zaten senin hersey, tum bilgilerin googlein elinde, arattigin her harfi herseyi biliyolar
Mr. JinglesGoogle Chrome akar. Hiç olmadı Opera kullanın daha iyi.Chrome kullaniyorsan zaten senin hersey, tum bilgilerin goo...
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Rajeesh 4 yıl
haber yanlış.
39.0.3 bu sorunu fixledi, mozilla tüm firefox kullananların bir an önce bu sürümü update etmesini istedi

sorun 39.0.3 önceki sürümlerdeydi. ve bu haber çıkalı en azından 3 gün oluyor
nasıl haber yapıyorsunuz ya
haber yanlış.39.0.3 bu sorunu fixledi, mozilla tüm firefox kullananların bir an önce bu sürümü update etmesini istedisorun 39.0.3 önceki sürüm...
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Al-Yeleli Arslan 4 yıl
Firefox neye göre chromedan iyi? Ben ikisini de kullandım gayette performans alamadım firefoxta.
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UltimateEchelon 4 yıl
Güncelleme gelir gelmez uyguladım ancak çalınan bilgiler varsa çalınmıştır.AdMuncher kullandığım için korunmuş olabilirim
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huhuq 4 yıl
40.0 a geçtim bile
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balcis 4 yıl
araştırmadan mı haber yapıyorsunuz, açık bulundu, haberi yapılırken yama çıktı ve 39.0.3'le firefox anında yamandı.
chrome kullanan adam fx haberi yapmasın rica edicem komik oluyorsunuz.
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ozcanyuce 4 yıl
doğrudur
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kadirirdem 4 yıl
firefox kullanmadım ben chrome la iyi gidiyorum....
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adam olun 4 yıl
chrome firefox'un g. kılı olamaz
firefox gibi tarayıcı mı var la
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Mr. Jingles 4 yıl
Google Chrome akar. Hiç olmadı Opera kullanın daha iyi.
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Statistik 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Google Chrome akar. Hiç olmadı Opera kullanın daha iyi.

Chrome kullaniyorsan zaten senin hersey, tum bilgilerin googlein elinde, arattigin her harfi herseyi biliyolar
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MURATSPLAT 4 yıl
Windowsu bilmem ama eğer linux'da bahsedildiği şekilde home klasörüne erişiliyorsa, çok büyük bir tehlikedir.
git gibi araçları kullanan yazılımlıcıların tüm projeleri tehdit altındadır.
Zira ortak kullanılan ssh imzaları ve private imzalar elinizde olduğunda SSH koruma yöntemini safdışı bırakmanız çok kolaydır.
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AMC 4 yıl
Firefoxu birakali yillar oldu.
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