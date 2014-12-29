Siber suçlular gizlenmek için güvenlik yazılımları kullanıyor

Son günlerde Sony ve Microsoft gibi firmaların dev hizmet platformlarının siber saldırıya uğraması, dijital güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Güvenlik tedbirleri üst seviyede olan bu tür platformların sıkça saldırıya uğraması saldırganların çalışma şekillerinin mercek altına alınmasına neden oldu.

CrowdStrike ve Cymmetria güvenlik şirketlerinin araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre siber saldırganlar izlerini kaybettirmek için güvenlik yazılımlarına başvurmaya başladı.

Avrupa ve İsrail'deki askeri hedeflere karşı yapılan saldırılar incelendiğinde saldırganların zararlı yazılımlarını geliştirmek ve kendilerini gizlemek amacıyla hali hazırda satılan güvenlik yazılımlarından faydalandığı ortaya çıkmış.

Saldırganlar bilgisayarları ele geçirebilmek için mail eklentileri üzerinden hayalet Excel betikleri gönderiyor ve durumu farkedemeyen kullanıcıların bilgisayarına bu betikler bazı zararlı yazılımları kurmaya başlıyor. Ancak bu zararlı yazılımlar arkasında iz bırakmamak adına Core Security tarafından geliştirilen bir sistemi kullanıyor. Firmanın telif hakkı gerektiren yazılımların kopyalanmasını önleyici mekanizmaları kullanan saldırganlar böylelikle peşlerindeki güvenlik uzmanlarını da yanıltmış oluyor.