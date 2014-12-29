Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siber suçlular gizlenmek için güvenlik yazılımları kullanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
308
1
3
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Siber suçlular gizlenmek için güvenlik yazılımları kullanıyor

Son günlerde Sony ve Microsoft gibi firmaların dev hizmet platformlarının siber saldırıya uğraması, dijital güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Güvenlik tedbirleri üst seviyede olan bu tür platformların sıkça saldırıya uğraması saldırganların çalışma şekillerinin mercek altına alınmasına neden oldu.


CrowdStrike ve Cymmetria güvenlik şirketlerinin araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre siber saldırganlar izlerini kaybettirmek için güvenlik yazılımlarına başvurmaya başladı.


Avrupa ve İsrail'deki askeri hedeflere karşı yapılan saldırılar incelendiğinde saldırganların zararlı yazılımlarını geliştirmek ve kendilerini gizlemek amacıyla hali hazırda satılan güvenlik yazılımlarından faydalandığı ortaya çıkmış.


Saldırganlar bilgisayarları ele geçirebilmek için mail eklentileri üzerinden hayalet Excel betikleri gönderiyor ve durumu farkedemeyen kullanıcıların bilgisayarına bu betikler bazı zararlı yazılımları kurmaya başlıyor. Ancak bu zararlı yazılımlar arkasında iz bırakmamak adına Core Security tarafından geliştirilen bir sistemi kullanıyor. Firmanın telif hakkı gerektiren yazılımların kopyalanmasını önleyici mekanizmaları kullanan saldırganlar böylelikle peşlerindeki güvenlik uzmanlarını da yanıltmış oluyor.
Bu yöntemin büyük finansal desteği olmayan saldırganlar tarafından yapıldığı sanılıyor. Zira Çin, ABD gibi ülkelerden kaynaklanan siber saldırıların kendilerini örtecek farklı yazılımlar üretip kullandığı belirtiliyor.

http://www.reuters.com/article/2014/12/27/us-hacking-tool-idUSKBN0K50HI20141227?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Üfler 4 yıl
bende bi site hack liyim bakalım :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Buraxlive 4 yıl Üfler
Üfler
bende bi site hack liyim bakalım :D

HACKED By Üfler! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 2. bölüm 4 yıl Android cihazlarınızı hızlandırın 4 yıl Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor" 4 yıl Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim