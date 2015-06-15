Siemens, dünyanın ilk elektrikli uçak motorunu üretti!

Uluslararası alanda endüstri, enerji ve sağlık olmak üzere üç ana sektörde faaliyet gösteren Avrupa'nın önemli teknoloji kuruluşlarından Siemens, dünyanın ticari odaklı ilk elektrikli uçak motorunu ürettiğini duyurdu.

Fosil yakıtların fiyatları ve çevreye verdikleri zararlar doğrultusunda elektrikli otomobil modellerinin sayısı artıyor. Benzer altyapıyı uçaklara getirmeyi hedefleyen Siemens ise, ürettiği dünyanın ilk elektrikli uçak motoru ile hem yüksek performans hem de temiz bir sürecin kapılarını aralamayı hedefliyor.

Şimdilik pervaneli hazırlanan ve kobalt-demir alaşımı ile soğutma için silikon yağı veya Galden gibi iletken olmayan sıvı kullanımı sonrası toplam ağırlığının 50 KG altında olduğu belirtilen elektrikli uçak motoru, bu haliyle hafif uçak modelleri için etkili bir alternatif ortaya koyuyor ve Siemens tarafından belirtildiği üzere standart motorlardan çok daha fazla oranda (260 kW) güç üretebiliyor.

Üretim maliyetleri göz önüne alındığı zaman genel olarak uçak fiyatlarını %12 oranında aşağıya çekebileceği söylenen elektrikli motor teknolojisi, herhangi bir yanma olmadığı için çevreye zarar vermiyor ve yaşam / uçuş kalitesini olumsuz etkileyecek düzeyde ses / gürültü yaratmıyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Süreç hakkında dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus ile ortaklığa giden Siemens, 2 tonluk 100 yolcu kapasiteli bir hibrit motor üzerinde de çalışma gösteriyor ve bu motoru 2035 yılında ticari olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yani gün geçtikçe fosil yakıt ihtiyacı bir nebze de olsa azalıyor ve bu da dünyamıza olumlu bir artı olarak geri geliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/134256-electric-planes-are-coming-this-is-the-electric-aeroplane-engine-of-the-future