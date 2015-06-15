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Siemens, dünyanın ilk elektrikli uçak motorunu üretti!

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Siemens, dünyanın ilk elektrikli uçak motorunu üretti!
 
Uluslararası alanda endüstri, enerji ve sağlık olmak üzere üç ana sektörde faaliyet gösteren Avrupa'nın önemli teknoloji kuruluşlarından Siemens, dünyanın ticari odaklı ilk elektrikli uçak motorunu ürettiğini duyurdu.
Fosil yakıtların fiyatları ve çevreye verdikleri zararlar doğrultusunda elektrikli otomobil modellerinin sayısı artıyor. Benzer altyapıyı uçaklara getirmeyi hedefleyen Siemens ise, ürettiği dünyanın ilk elektrikli uçak motoru ile hem yüksek performans hem de temiz bir sürecin kapılarını aralamayı hedefliyor.
Şimdilik pervaneli hazırlanan ve kobalt-demir alaşımı ile soğutma için silikon yağı veya Galden gibi iletken olmayan sıvı kullanımı sonrası toplam ağırlığının 50 KG altında olduğu belirtilen elektrikli uçak motoru, bu haliyle hafif uçak modelleri için etkili bir alternatif ortaya koyuyor ve Siemens tarafından belirtildiği üzere standart motorlardan çok daha fazla oranda (260 kW) güç üretebiliyor.
Üretim maliyetleri göz önüne alındığı zaman genel olarak uçak fiyatlarını %12 oranında aşağıya çekebileceği söylenen elektrikli motor teknolojisi, herhangi bir yanma olmadığı için çevreye zarar vermiyor ve yaşam / uçuş kalitesini olumsuz etkileyecek düzeyde ses / gürültü yaratmıyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Süreç hakkında dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus ile ortaklığa giden Siemens, 2 tonluk 100 yolcu kapasiteli bir hibrit motor üzerinde de çalışma gösteriyor ve bu motoru 2035 yılında ticari olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yani gün geçtikçe fosil yakıt ihtiyacı bir nebze de olsa azalıyor ve bu da dünyamıza olumlu bir artı olarak geri geliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/134256-electric-planes-are-coming-this-is-the-electric-aeroplane-engine-of-the-future Yorum Yaz
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Erhan Güven 3 yıl
Bu Almanlar iyice cıvıttı
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01myavuz 3 yıl
DH Misafiri
elektrikler kesilince.ne olcak.parasüt var mi.

Yakıt bitince ne yapıyorsan aynısını yap, fark yok.
Asıl devrim pil sorunu halledildiğinde olacak, zaten elektrikli motorlarının kapasitesini biliyoruz.
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darkaura 3 yıl
elektrikli motorlar icten yanmali motorlara gore pek cok acidan daha avantajli. daha hafif, daha ufak, torku cok daha yuksek, guc iletimi icin karmasik ve agir vites kutularina disli takimlarina gerek yok, gucun kontrolu cok daha hassas. gelgelelim sorun ucaga elektrik motorunu koymakda degil onu besliyecek guc kaynagini koymakda. bataryalar hala cok agir ve yeterli kapasitede degil. gunes enerjisiyle giden ucak var ama cok hafif komposit govde ile hic bir yuk olmadan gidebiliyor. ticari uygulamasi cok guc. yakit hucreleri hala yeterince gelismedi. katalizor icin hala platin kullanilmasi gerekiyor. platin cok pahali bir metal. maliyetini goze alsak bile dunyadaki tum araclara yakit hucresi koymaya kalktigimizda buna yetecek kadar platin gezegende mevcut degil. eee nukleer gucde olmayacagina gore, nerden gelecek bu degitmenin suyu.
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DH Misafiri 3 yıl
elektrikler kesilince.ne olcak.parasüt var mi.
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cemus 3 yıl
nasıl ilk oluyor onu anlamadım daha geçenlerde dünyanın etrafında tur atacak olan güneş enerjisiyle çalışan uçak için haber başlığı vardı. Sadece ticari anlamda ilk ise başlığa ''ticari anlamda ilk elektrikli uçak motoru'' ibaresi eklenmeli.
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halitozbasli 3 yıl
260 kwlık bir motorun ortalama 200 ile 250 kg cıvarında bir ağırlığı olduğunu düşünecek olursaksak 50kg lık bir motordan güç elde etmenin getirisi aynı uçağa 2 kişi yerine 4 kişi bindirebilmeniz olacaktır. Bu tip motorlu uçağın pil yerine yakıt hücresi ile uçaçağını hesaba katarsak. muhtemlen son derece cevreci ve uzun menzilli bir prototipin yakın zaman içinde piyasaya çıkacağını söyleye biliriz.
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V4LKyR 3 yıl
İyi güzel eyw da, kimse bu motorun kullanılacağı yolcu uçağının pilleri hakkında falan bi şey dememiş? Pilli uçak? İnsan taşıyor?
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fthkn 3 yıl
Elektrikli teknoloji de fosil yakıta muhtaç hale getirildi bu tür çalışmalar yaygınlaşmaya başladıktan sonra. Ama gün gelecek fosil yakıt tümüyle bitecek ama bu teknolojiler güneş ve rüzgardan elektriğini sağlamaya başladığında asıl o zaman dünya petrol belasından kurtulacak.
İstenirse bugün tümüyle petrolden arınmış tümüyle güneşten rüzgardan ya da dalga gücünden üretilmiş elektrik ile en az fosil motorlar kadar verimli çalışabilen otomobilleri daha ucuza kullanabiliriz. Ama işte cümlemdeki ucuz ifadesi dünyanın fosilleşmiş kodamanlarını korkutuyor.
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cangunner 3 yıl
Keşke bizde de öyle projeler yapılsa da bizim insanımızda fotoğraftaki adam gibi göğüs gere gere ürettiği şeyi tanıtsa/lanse etse/adını duyursa...
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Biyturs_OnSr 3 yıl cangunner
cangunner

Keşke bizde de öyle projeler yapılsa da bizim insanımızda fotoğraftaki adam gibi göğüs gere gere ürettiği şeyi tanıtsa/lanse etse/adını duyursa...

Bizim dörtyollarımız, tünellerimiz var
Gelecek dörtyol ve tünellerde zaten


Teknolojiyi sevmiyor maalesef bakanlarımız.
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cinobilly 3 yıl
daha ucuz olur

ustelik motorlardaki arizalanmalar yakitli motorlara gore daha dusuk demek. yani daha guvenli bir ucuz demek oluyor.
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swat882 3 yıl
Şu firmaya bayılıyorum ya


adamlarda inanılmaz bir üretim ve ar-ge var
bravo Almanya
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