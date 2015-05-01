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Siemens'in düzenlediği İnovasyon Yarışması’na başvuru için son bir ay

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Siemens'in düzenlediği İnovasyon Yarışması’na başvuru için son bir ay
 
Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı şirketlerden Siemens'in Türkiye’nin gençlerini inovatif düşünme konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlediği ‘Siemens İnovasyon Yarışması’na başvuru için son bir aylık sürece girildi.
Siemens Türkiye tarafından ilk kez düzenlenen ve gençleri inovatif düşünme konusunda özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefleyen Siemens İnovasyon Yarışması’nın başvuruları 30 Mayıs’a kadar yapılabilecek. Alan gözetmeksizin Türkiye’de eğitim gören tüm üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezun olanlar ve 35 yaşını doldurmamış yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olan yarışmanın sonuçları da Haziran 2015 tarihinde açıklanacak.
"Akıllı Şehirlerde Bütünleşik Ulaşım", "Geleceğin Terapi Odaları" ve "Akıllı Şebekelerde Güvenlik” başlıkları altında üç kategoriden birinde ya da üçünde de proje hazırlama şansı veren yarışma, başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucu kazanan sekiz adayı Teknopark İstanbul’da bulunan Siemens İnovasyon Laboratuvarı’nda projeleri için bir prototip geliştirmeleri amacıyla Siemens İnovasyon Kampı’na katılma hakkı verecek. Ayrıca burada fikirlerini geliştiren her yarışmacıya Siemens Türkiye’den bir mühendis, mentor olarak eşlik ederek danışmanlık verecek.

Yarışmanın birincisi 5.000 Euro, ikincisi 3.000 Euro ve üçüncüsü 2.000 Euro para ödülü kazanacak. Yarışmanın birincisi ayrıca prototip geliştirme çalışmaları yapmak üzere Almanya, Hindistan ya da Çin’de düzenlenen üç aylık Siemens İnovasyon kamplarından birine katılma hakkı kazanacak. 
Siemens İnovasyon Yarışması'na direkt olarak buradan başvurabilirsiniz.

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grafman09 4 yıl en beğenilen
Bir telefon haberi olsa altında ne yorumlar okurduk,, değil mi?
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artenis 4 yıl
5bin euro ? Sıemen İnavasyon Yarısması...
Ulke genelınde ucuza proje fikir arge cıkartma modasına Sıemens de katılmıs...
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SEO-Uzmanı 4 yıl
la yarışmanın başlangıçını duyurmuyorsunuz ! sonucunu duyuruyorsunuz olmuyor bu böyle ! bu ne yaw !!!
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VlknFX 4 yıl
Çok güzel bir yarışma tebrikler siemens
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selahattın ısık 4 yıl
Bravo siemens...
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grafman09 4 yıl en beğenilen
Bir telefon haberi olsa altında ne yorumlar okurduk,, değil mi?
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