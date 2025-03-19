Siemens’ten büyük işten çıkarma! Binlerce çalışan etkilenecek

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Siemens, küresel ölçekte önemli bir işten çıkarma sürecine giriyor. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 6.000 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Bu kesintilerin 450’si, elektrikli araç şarj çözümleri geliştiren Smart Infrastructure biriminde gerçekleşecek. Almanya’da 250 çalışanın işini kaybedeceği belirtilirken, kalan çıkarmalar farklı ülkelerde yapılacak. Sürecin, 2025 mali yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Şirket, düşük güçlü (Seviye 2) şarj cihazlarında artan rekabetin ve fiyat baskısının kârlılığı zorlaştırdığını vurguluyor. Bu nedenle Siemens, odak noktasını daha kazançlı gördüğü hızlı DC şarj istasyonlarına ve ticari filolar ile uzun yolculuk yapan araçlara yönelik çözümlere kaydıracak.

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Siemens’in küçülmeye gittiği bir diğer alan ise fabrika otomasyonu bölümü oldu. Dijital Endüstriler biriminde 5.600 çalışanın işine son verilecek. Şirket, bu kararın arkasında özellikle Çin ve Almanya'da zayıflayan talebin etkili olduğunu belirtiyor.

Şirketin 2023 yılında ABD’nin Teksas eyaletinde ticari Seviye 2 şarj cihazları üretmek için bir fabrika açtığı biliniyor. Ancak gelecekte bölgesel pazarların farklı şarj standartlarına sahip olması nedeniyle Siemens’in daha yerelleşmiş bir yaklaşım benimsemeyi planladığı ifade ediliyor.

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