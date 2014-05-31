Şifre ve güvenlik uygulaması 1Password, iOS tarafında güncellendi

Popüler güvenlik uygulamalarından 1Password, iOS tarafında 4.5.2 sürümüne güncellendi





AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor. 256-bit AES şifreleme standardını kullanan uygulamanın iCloud ve Dropbox ile eş zamanlama, istediğiniz zorlukta şifre türetme ve dahili internet tarayıcısı sayesinde kimliklerinizi otomatik hatırlama gibi birçok faydalı özelliği bulunuyor ve dahili arama motoruyla kolay ve hızlı bir kullanım sunabiliyor. iOS 7 işletim sistemli iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinde çalışan 1Password, yayınlanan son güncellemesiyle ise artık verileri iTunes temelli otomatik yedekleyebiliyor, önemli bir hatadan kurtuluyor, obje baskısı geri geliyor ve görüntüleme sırasında oluşan titreşim sorunundan kurtuluyor.





37,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id568903335?mt=8