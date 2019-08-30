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Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor

University of Stirling kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre sigaraların üzerine yazılan uyarı işaretleri sigara tüketim oranlarını azaltıyor.
34 dk.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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University of Stirling kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre sigaraların üzerine yazılacak uyarı işaretleri ile sigara tüketiminin azalacağı düşünülüyor. Bilim insanları bu etkileri gözlemlemek amacıyla sigaraların üzerinde de uyarı mesajı yazan sigaraları tüketen insanların davranışlarını inceledi.

Dr. Crawford Moodie önderliğinde gerçekleştirilen gözlemler sonucunda, katılımcıların uyarı yazılarını gördüğü zaman rahatsız hissettikleri belirlendi. Katılımcılar uyarı yazılarını sigarayı tükettikleri müddetçe, sigara kül tablasında dururken, ellerinde tutarlarken yani sigara tüketim süreci boyunca gördü.

Stirling Çalışması sigara bırakma oranlarını artırmıştı


Edinburgh'ta ve Glasgow'da 2015 yılında yapılan benzer bir çalışma olan Stirling çalışması yaşları 16 ve üzerinde değişen 120 kişinin fikrinin değişmesine sebep olmuş ve 120 kişi tütün ürünlerini bırakmıştı.

Stirling Çalışması'ndaki katılımcılar çalışma sürecinde, uyarı mesajları sebebiyle kendilerini rahatsız hissettiklerini ve sigara tüketim süreci boyunca endişe duyduklarını belirtmişti.

Ayrıca çalışmalar yapılmadan önce uyarıların negatif etki göstereceği yani sigara tüketimini artıracağı ön görülüyordu ancak sonuçlar beklendiği gibi olmadı.

Ayrıca Bkz. "3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı"

Yeni araştırma uyarı işaretlerinin insanların davranışlarını etkileyebileceği gerçeğini de gözler önüne seriyor.

Birleşik Krallık'taki Cancer Research kurumundan Profesör Linda Bauld; devletlerin uyguladığı sigara karşıtı kampanyaların ve sigaralar üzerindeki vergi artışlarının, genç bireylerin sigaraya başlamaların engellemek için kullandıkları en etkili yöntemleri oluşturduğunu ancak genç bireylerin sigara tüketme oranlarını düşürmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-08-individual-cigarettes.html Yorum Yaz
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