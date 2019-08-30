Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor

University of Stirling kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre sigaraların üzerine yazılacak uyarı işaretleri ile sigara tüketiminin azalacağı düşünülüyor. Bilim insanları bu etkileri gözlemlemek amacıyla sigaraların üzerinde de uyarı mesajı yazan sigaraları tüketen insanların davranışlarını inceledi.

Stirling Çalışması sigara bırakma oranlarını artırmıştı

Ayrıca Bkz.

"3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı"

https://medicalxpress.com/news/2019-08-individual-cigarettes.html

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önderliğinde gerçekleştirilen gözlemler sonucunda,uyarı yazılarını gördüğü zamanbelirlendi.'ta ve'dayılında yapılan benzer bir çalışma olan'ndaki katılımcılar çalışma sürecinde, uyarı mesajları sebebiyle kendilerini rahatsız hissettiklerini ve sigara tüketim süreci boyunca endişe duyduklarını belirtmişti.Ayrıca çalışmalar yapılmadan önce uyarılarınetki göstereceği yaniön görülüyordu ancak sonuçlar beklendiği gibi olmadı.Yeni araştırma uyarı işaretlerinin insanların davranışlarınıde gözler önüne seriyor.'takikurumundan; devletlerin uyguladığıve, genç bireylerin sigaraya başlamaların engellemek için kullandıklarıoluşturduğunu ancak genç bireylerin sigara tüketme oranlarını düşürmek için dahagerektiğini söylüyor.