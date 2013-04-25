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Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens modelinin resmi fiyatını açıkladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens modelinin resmi fiyatını açıkladı
Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için üst seviye lensler üreten Sigma, daha önce çıkış tarihini açıkladığı 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lensinin, şimdi de fiyat bilgisi hakkında bilgiler yayınladı.
Geçtiğimiz dönemde üretim sırasında meydana gele tedarik sonuları ile gündeme gelen Sigma 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm, teknik olarak 20.4°-8.2° görüş açısına, 23 element 18 grup optik dizilime, 9 diyafram bıçağına, F22 minimum diyafram değerine, 150-250cm minimum netleme mesafesine, 105mm filtre çapına ve Sigma, Nikon ve Canon gövdeler ile uyumlu bir yapıya sahip.

Resmi açıklamaya göre Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacak olan Sigma’nın yeni 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens modeli, 3,600$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkacak. Ayrıca Sigma, lens ayarlarına imkan veren ve 59$ fiyat etiketiyle piyasada yer alacak olan USB stant modeli için de bir tanıtım videosu yayınlamış durumda.

http://www.sigmaphoto.com/article/sigma-corporation-announces-pricing-and-availability-for-new-120-300mm-f28-lens-and-usb-dock Yorum Yaz
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seyyah66 5 yıl
Optik kalitesi için tek birşey söylemek istiyorum nikon 400 mm f2.8 den daha iyi keskinliği var
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okanabim 5 yıl
5d Mark 3 ile sigma 120 300mm f2.8 EX DG HSM
kullanıyorum..2.65 kg taşımaya değer bir lens...)

Bir kaç Foto..


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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murdocklawless 6 yıl
nikoncu olarak buna 3600 dolar verene kadar nikkor 70-200 alırım paşalar gibi, 1300 dolarda cebimde kalır.
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CanTnçr 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

nikoncu olarak buna 3600 dolar verene kadar nikkor 70-200 alırım paşalar gibi, 1300 dolarda cebimde kalır.

Aynı klasmanda değil ama iki lens. Yerine koyduğunuz 70-200 Sigma'nın aralığını karşılayamıyor
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BLoWeR 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

nikoncu olarak buna 3600 dolar verene kadar nikkor 70-200 alırım paşalar gibi, 1300 dolarda cebimde kalır.

Tabi canım :) Canon 600mm alana kadar da bundan alıp 2x tc takarım yani... Olur mu öyle mantık yahu?
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