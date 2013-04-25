Sigma, 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens modelinin resmi fiyatını açıkladı

Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için üst seviye lensler üreten Sigma, daha önce çıkış tarihini açıkladığı 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lensinin, şimdi de fiyat bilgisi hakkında bilgiler yayınladı.

Geçtiğimiz dönemde üretim sırasında meydana gele tedarik sonuları ile gündeme gelen Sigma 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm, teknik olarak 20.4°-8.2° görüş açısına, 23 element 18 grup optik dizilime, 9 diyafram bıçağına, F22 minimum diyafram değerine, 150-250cm minimum netleme mesafesine, 105mm filtre çapına ve Sigma, Nikon ve Canon gövdeler ile uyumlu bir yapıya sahip.





Resmi açıklamaya göre Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacak olan Sigma’nın yeni 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm lens modeli, 3,600$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkacak. Ayrıca Sigma, lens ayarlarına imkan veren ve 59$ fiyat etiketiyle piyasada yer alacak olan USB stant modeli için de bir tanıtım videosu yayınlamış durumda.

http://www.sigmaphoto.com/article/sigma-corporation-announces-pricing-and-availability-for-new-120-300mm-f28-lens-and-usb-dock