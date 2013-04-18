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Sigma, F/1.8 diyafram değerine sahip dünyanın en hızlı ve ilk zoom lensini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sigma, F/1.8 diyafram değerine sahip dünyanın en hızlı ve ilk zoom lensini duyurdu

Dün ortaya çıkan ilk bilgileri ile fotoğraf dünyasına bomba gibi düşen Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM lens, bugün firma tarafından resmi olarak duyuruldu.
Zoom lens klasmanında F/1.8 sabit diyafram değeri ile dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM, firmanın yeni lens tasarım ve dış gövde kaplama yapısı doğrultusunda üretilmiş durumda. Daha önce zoom lens modellerinde görmeye alıştığımız F/2.8 diyafram değerini F/1.8 seviyesine getiren ve Canon, Nikon, Sigma gövdeler ile uyumlu olarak hazırlanmış olan lens, aşağıdaki teknik ayrıntılara sahip.
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM  
  • Zoom lens
  • APS-C / DX gövdeler ile uyum
  • 18-35mm (27-52.5mm)
  • Minimum F16
  • Maksimum F1.8
  • 9 diyafram bıçağı
  • 17 element 12 grup lens yapısı ( 5SLD, 4 Aspherical)
  • Ultrasonic otomatik netleme motoru (Dahili) (HSM)
  • 72mm filtre çapı
  • 810 gram ağırlık
  • 121mm uzunluk
Sigma, F/1.8 diyafram değerine sahip dünyanın en hızlı ve ilk zoom lensini duyurdu
Sunduğu sabit diyafram değeri ile lens dünyasında uzun zamandır görmediğimiz bir heyecana neden olan Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM, bu teknik özelliği sayesinde özellikle gece çekimlerimde ve genel olarak manzara, portre ve yakın çekimlerde üstün performans alınması doğrultusunda geliştirilmiş.
Sigma'nın "Art" serisi lens ailesine eklenen dünyanın en hızlı lensi 18-35mm f/1.8 DC HSM için, henüz resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.
 
Sigma, F/1.8 diyafram değerine sahip dünyanın en hızlı ve ilk zoom lensini duyurdu

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IamConquest 5 yıl
2300-3000 TL arası fiyatıyla apsc gövde fiyatına lens. Pekte mantıklı gelmiyor açıkcası. O fiyata 3 tane body alırsın apsc...
1 Yanıt Yanıtla
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3DneBandim 5 yıl IamConquest
IamConquest
2300-3000 TL arası fiyatıyla apsc gövde fiyatına lens. Pekte mantıklı gelmiyor açıkcası. O fiyata 3 tane body alırsın apsc...

+1
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pollock 6 yıl
18-35mm birde aps-c crop farkını da düşünücek olursak pek da akıllıca değil f3.5 luk sigma 10 20 hala daha iyi bir seçenek gibi duruyor. geniş acı lenslerin en büyük eksikliği keskinlik problemidir. Manzara çekimlerinde f 8 ve üzeri çekimler yaptığımızı düşünürsek bu odak uzaklığında(1.8) portre çekimi ne derece mantıklı olabilir tartışılır. Ben en azından 14 yada 16 - 35 f.2.8 ff ile uyumlu bir objektifin canon 16-35 rakip olmasını (en azından kağıt üzerinde) beklerdim
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Father Torque 6 yıl
Haberi ilk okuduğumda baya etkilenmiştim ama FF uyumlu olmadığını gördüğümde o ilk etkisini baya bir yitirdi diyebilirim. Yine de Sigma 35mm'siyle piyasada baya bir ses getirdi ve bu lens de ileride aynı kalitede çok daha iyi lenslerin bir başka habercisi diyebilirim. Eh üçüncü parti firmalardan böylesi dehşet modeller gelmeye devam ettikçe Canikon da artık eskimeye yüz tutmuş bazı lenslerini güncellemenin zamanının geldiğini biraz daha iyi anlar umarım.
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mizantropia 6 yıl
FF de zaten 24-70 2.8 var.
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