Sigma, F/1.8 diyafram değerine sahip dünyanın en hızlı ve ilk zoom lensini duyurdu





Dün ortaya çıkan ilk bilgileri ile fotoğraf dünyasına bomba gibi düşen Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM lens, bugün firma tarafından resmi olarak duyuruldu.

Zoom lens klasmanında F/1.8 sabit diyafram değeri ile dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM, firmanın yeni lens tasarım ve dış gövde kaplama yapısı doğrultusunda üretilmiş durumda. Daha önce zoom lens modellerinde görmeye alıştığımız F/2.8 diyafram değerini F/1.8 seviyesine getiren ve Canon, Nikon, Sigma gövdeler ile uyumlu olarak hazırlanmış olan lens, aşağıdaki teknik ayrıntılara sahip.

Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM

Zoom lens

APS-C / DX gövdeler ile uyum

18-35mm (27-52.5mm)

Minimum F16

Maksimum F1.8

9 diyafram bıçağı

17 element 12 grup lens yapısı ( 5SLD, 4 Aspherical)

Ultrasonic otomatik netleme motoru (Dahili) (HSM)

72mm filtre çapı

810 gram ağırlık

121mm uzunluk Sunduğu sabit diyafram değeri ile lens dünyasında uzun zamandır görmediğimiz bir heyecana neden olan Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM, bu teknik özelliği sayesinde özellikle gece çekimlerimde ve genel olarak manzara, portre ve yakın çekimlerde üstün performans alınması doğrultusunda geliştirilmiş.

Sigma'nın "Art" serisi lens ailesine eklenen dünyanın en hızlı lensi 18-35mm f/1.8 DC HSM için, henüz resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.