Silicon Motion PCIe 4.0 destekleyen ilk kontrolcüsünü duyurdu

Silicon Motion bir süredir SSD denilince kontrolcü kanadında sıkça duyduğumuz bir üretici. PCIe 4.0 standartı konusunda ise şimdilerde daha çok Phison’un egemenliği söz konusu. Silicon Motion’un yeni kontrolcüsü detaylarıyla bir hayli iddialı.
SM’nin PCIe 4.0’da ilk göz ağrıları
SM2264 ve SM67’den SM2257 adlandırmasıyla daha üst model gibi görünse de daha mütevazi özelliklere sahip yonga olarak karşımıza çıkıyor. 4 kanallı yapıdaki çözüm DRAM önbelleği sayesinde Phison E19T’den daha yüksek performans sunuyor.
4 GB/s sıralı okuma ve 3 GB/s sıralı yazma değerlerine ulaşabilen SM2267’nın rastgele okuma/yazma operasyonlarındaki IOPS değerleriyse 400 000 seviyesinde. Modelin yeni 9X katmanlı TLC ve QLC tipi belleklerle kullanılabildiğini de aktaralım.
SM2264
SM2264’te sıralı okuma/yazma değerleri 6.5 GB/s ve 3.9 GB/s olarak belirtilirken 700 000 IOPS seviyesine ulaşılabiliyor. 8 kanallı tasarıma sahip modelin değerlerini Phison’un E18 çözümüyle kıyasladığımızda daha düşük kaldığını görüyoruz.
Ayrıca Silicon Motion görünüşe göre SM2264’ü NVMe 1.4 standartı üzerinde inşa etmemiş ki bu da bir eksi olarak kayda geçiyor. Kapasite başlığı altında ise SM2267’de 8 TB seviyesinde kalan değer yongada 16 TB’a çıkıyor.
https://www.tomshardware.com/news/smi-pcie-4.0-ssd-sm2264-sm2267-controller,40130.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle