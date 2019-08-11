Silicon Motion PCIe 4.0 destekleyen ilk kontrolcüsünü duyurdu

SM’nin PCIe 4.0’da ilk göz ağrıları

SM2264

https://www.tomshardware.com/news/smi-pcie-4.0-ssd-sm2264-sm2267-controller,40130.html

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Silicon Motion bir süredirdenilince kontrolcü kanadında sıkça duyduğumuz bir üretici. PCIe 4.0 standartı konusunda ise şimdilerde daha çokegemenliği söz konusu. Silicon Motion’un yeni kontrolcüsü detaylarıyla bir hayli iddialı.SM2264 ve SM67’denadlandırmasıyla daha üst model gibi görünse de daha mütevazi özelliklere sahip yonga olarak karşımıza çıkıyor. 4 kanallı yapıdaki çözümönbelleği sayesinde Phison E19T’den daha yüksek performans sunuyor.4 GB/s sıralı okuma ve 3 GB/s sıralı yazma değerlerine ulaşabilen SM2267’nın rastgele okuma/yazma operasyonlarındakiseviyesinde. Modelin yeni 9X katmanlıtipi belleklerle kullanılabildiğini de aktaralım.SM2264’te sıralı okuma/yazma değerleri 6.5 GB/s ve 3.9 GB/s olarak belirtilirkenseviyesine ulaşılabiliyor. 8 kanallı tasarıma sahip modelin değerleriniçözümüyle kıyasladığımızdakaldığını görüyoruz.Ayrıca Silicon Motion görünüşe göre SM2264’ü NVMe 1.4 standartı üzerinde inşa etmemiş ki bu da bir eksi olarak kayda geçiyor. Kapasite başlığı altında iseçıkıyor.Veri merkezi tarafında iseSSD’lerin duyuran firma böylece uygulamaya has aygıtları ve Open-Channel sürücüleri hedef alıyor. Son olarak Silicon Motion’un Toshiba’nın XL-Flash birimlerine destek sunduğunu da aktaralım.