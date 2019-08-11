AMD referans tasarım RX 5700 serisi üretmeye devam edecek

RDNA mimarili RX 5700 kartlarıyla rakibi Nvidia’yı orta segmentte özellikle de fiyat kanadında zorlayan AMD referans tasarım kartları hakkında yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Son günlerde ortaya atılan iddiaya firmadan cevap gecikmedi.

Resmi açıklama geldi

https://www.tomshardware.com/news/amd-not-killing-radeon-rx-5700,40132.html

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Son günlerde dolaşan iddiaya göre kırmızı ekibin RX 5700’ün referans tasarım modelini satıştan kaldıracaktı.açıklamasına görereferans tasarım modellerini özelleştirilmiş modellerin çıkışının ardından da satmaya devam edecek.Referans tasarım kartlar her ne kadar çoğu kullanıcı tarafından beğenilmese de sisteminde sıvı soğutmaya yer vermek isteyen performans tutkunları tarafından soğutma blokları çoğunluklarcih ediliyor.