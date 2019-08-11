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AMD referans tasarım RX 5700 serisi üretmeye devam edecek

AMD son günlerde ortaya çıkan referans tasarım kartların piyasadan çekeceği iddiasına firmadan yanıt geldi. Sıvı soğutma tercih edenlerin endişelenmesini gerektirecek bir durum şimdilik yok.
8 sa.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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RDNA mimarili RX 5700 kartlarıyla rakibi Nvidia’yı orta segmentte özellikle de fiyat kanadında zorlayan AMD referans tasarım kartları hakkında yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Son günlerde ortaya atılan iddiaya firmadan cevap gecikmedi.

Resmi açıklama geldi 

Son günlerde dolaşan iddiaya göre kırmızı ekibin RX 5700’ün referans tasarım modelini satıştan kaldıracaktı. Scott Herkelman’ın açıklamasına göre AMD RX 5700 serisini referans tasarım modellerini özelleştirilmiş modellerin çıkışının ardından da satmaya devam edecek.
Referans tasarım kartlar her ne kadar çoğu kullanıcı tarafından beğenilmese de sisteminde sıvı soğutmaya yer vermek isteyen performans tutkunları tarafından soğutma blokları çoğunlukla stok PCB’ye göre dizayn edildiği tercih ediliyor.

https://www.tomshardware.com/news/amd-not-killing-radeon-rx-5700,40132.html Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 8 sa. en beğenilen authir
Arkadaş bir şey konuşurken önce bilginiz olsun sonra fikir oluşturursunuz.
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IceRulez 6 sa.
ya kart tam yükte 72 dereceyi geçmiyor ve fan hızı %44 de kalıyor. referans tasarım demekki gayet yeterli ki adamlar devam etme kararı almışlar. bir tek siz biliyorsunuz herşeyi. msi gaming x modeli alsan ne olur 72 yerine 60 da çalışsa ne olur ömrü mü uzayacak kartın ?
ya kart tam yükte 72 dereceyi geçmiyor ve fan hızı %44 de kalıyor. referans tasarım demekki gayet yeterli ki adamlar devam etme kararı almışlar. bir tek siz bil...
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IceRulez 3 sa. estrofem
İslemcini güzelce overclock edersen darboğaz miktarı azalır bir nebze. Ekran kartına birşey olmaz tabiki.
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estrofem 5 sa.
Normalde 1660 Tİ almayı düşünüyordum, RX 5700 çıkınca vazgeçtim 1660 Tİ almaktan. RX 5700 'ün fiyatına göre daha iyi bir kart. Ayrıca güncel bir kart. İşlemcim i5 4690k maalesef. Çok darboğaz olacak ama yinede darboğaz olması ekran kartına zarar vermez öyle değilmi? 1-2 yıl öyle kullanır sonra da işlemciyi yükseltirim ekran kartı durur.
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asko56 6 sa.
rx 5700 blower modelleri suanda 2300 2400 e h.b de çok rahatça bulunuyor yeni özel sogutmalı modeller geldigide blower modeller bi 2000 e düşer ki 2000 e 2060s performansı alıyorsun ki 2000 e aldıgım ürün koyda 70 derece çalışsın beni baglamaz aldıgım performasa bakarım
hele yukkoda xt modeli 2800 üstünede 75 tl çek 2700 e geliyor
yukko.com/...
2700 e 2060 6gb anca alıyorsun
hepsiburada.com/...

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IceRulez 6 sa.
ya kart tam yükte 72 dereceyi geçmiyor ve fan hızı %44 de kalıyor. referans tasarım demekki gayet yeterli ki adamlar devam etme kararı almışlar. bir tek siz biliyorsunuz herşeyi. msi gaming x modeli alsan ne olur 72 yerine 60 da çalışsa ne olur ömrü mü uzayacak kartın ?
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General Darknes 7 sa.
Kasanın içine türkü söyler.
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TheNewAtilla 7 sa.
Isı hadi uv ile düşerde sesten kurtulamazsın. 3000 lira verdiğim kartında bir zahmet düzgün soğutması olsun
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Dr.Faustus 7 sa.
Tasarımını bari değiştir. Nvidia'yı bu konuda tebrik etmek lazım.
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Painkiller. 8 sa.
Sesli filan tamamda isiniyor kismi cok sacma. Piyasada ki cogu kartta o isilarda calisacak.Butun hepsi 60 derecede calismayacak.
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authir 8 sa.
Ne kadar saçma aşırı ısınan bir kart hala üretiyorlar youtube.com/...
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Mutlak.Sıfır 8 sa. authir
Arkadaş bir şey konuşurken önce bilginiz olsun sonra fikir oluşturursunuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

guru3d.com/...
techpowerup.com/...
techspot.com/...
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