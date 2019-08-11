AMD referans tasarım RX 5700 serisi üretmeye devam edecek

RDNA mimarili RX 5700 kartlarıyla rakibi Nvidia’yı orta segmentte özellikle de fiyat kanadında zorlayan AMD referans tasarım kartları hakkında yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Son günlerde ortaya atılan iddiaya firmadan cevap gecikmedi.
Resmi açıklama geldiSon günlerde dolaşan iddiaya göre kırmızı ekibin RX 5700’ün referans tasarım modelini satıştan kaldıracaktı. Scott Herkelman’ın açıklamasına göre AMD RX 5700 serisini referans tasarım modellerini özelleştirilmiş modellerin çıkışının ardından da satmaya devam edecek.
Ayrıca Bkz. "AMD Nvidia’yı üst seviyede zorlayacak ve Ray Tracing desteği sunacak kartlar hazırlıyor"Referans tasarım kartlar her ne kadar çoğu kullanıcı tarafından beğenilmese de sisteminde sıvı soğutmaya yer vermek isteyen performans tutkunları tarafından soğutma blokları çoğunlukla stok PCB’ye göre dizayn edildiği tercih ediliyor.
https://www.tomshardware.com/news/amd-not-killing-radeon-rx-5700,40132.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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