Silicon Power, Velox V70 serisi SATA-III SSD'lerini duyurdu

Yüksek performans, düşük güç sarfiyatı, darbelere karşı dayanıklılık ve sessizlik gibi avantajlarıyla yakın gelecekte mekanik sabit disklerin yerini tamamen alması beklenen SSD'lere bir yenisi daha Silicon Power tarafından ekleniyor. Silicon Power, Velox V70 serisi yeni SSD'lerini duyurdu.

100 mm x 69.85 mm x 9.4 mm boyutlarında ve 64 gram ile 77 gram arasında değişen ağırlıklarda tasarlanan Velox V70 serisi, 60 GB, 120 GB, 240 GB, 480 GB olmak üzere farklı ihtiyaçlara göre dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve SandForce SF-2281 kontrolcüyle desteklenen SSD'lerde toggle senkron tipi NAND flash bellek yongaları kullanılmış. Toggle senkron bellek yongalarının, asenkron bellek yongalarına kıyasla daha yüksek performanslı oldukları dile getiriliyor.



Saniyede 557 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 507 MB'a varan yazma hızı sunan SSD'lerin rastgele maksimum 4K yazma performansları 86.000 IOPS olarak açıklanmış. 3 yıllık garanti kapsamında satılması planlanan SSD'lerin fiyatına ilişkin bilgi ise verilmemiş.



http://www.silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20120717001&start=0&css_1=1&currlang=utf8