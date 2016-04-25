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Silikon Vadisi’nin en çok kâr eden 10 teknoloji şirketi

Silikon Vadisi şirketleri teknoloji dünyasına yön vermeye devam etmenin yanı sıra kazançları ile de dudak uçuklatıyor. Peki en çok kazanan teknoloji şirketleri hangileri?
3 yıl
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49
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Silikon Vadisi’nin en çok kâr eden 10 teknoloji şirketi
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Donanımdan yazılıma, medya firmalarından internet şirketlerine kadar çok geniş bir yelpazede yüzlerce şirkete ev sahipliği yapan Silikon Vadisi şirketlerinin toplam kârı 133 Milyar Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık altıda birine denk düşüyor.

Halka açık şirketlerin resmi verilerine göre hesaplanan bu rakamlar ölçeğinde Silikon Vadisi’ndeki en kârlı teknoloji şirketi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Apple. Kârlılık oranı %23 olarak gerçekleşen Apple, 53,731 Milyar Dolar kâr ile Silikon Vadisi’nin en kârlı şirketi konumunda. Üstelik en yakın rakiplerinden biri olan Alphabet’in 3 katından fazla bir kâr ile. Google şirketlerinin tepe noktası olan Alphabet’in kârlılığı %21 ile 15,897 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiş.

Listedeki en dikkat çekici isimlerden bir diğeri ise Yahoo. Google’dan transfer edilen CEO Marissa Mayer, gerçekleştirdiği satın almalar ile ve şirketin yüksek kârlılığa sahip birimlerini satarak kötü gidişe dur demek istemişti ancak tablo 2015’te de pek parlak olmadı. Yahoo’nun 2015 yılı zararı 4,359 Milyar Dolar oldu. Bu arada zarar eden popüler isimlerden bir diğeri de Tesla Motors. Elon Musk’ın şirketi geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Zarar ise bu yıl toplamda 889 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş.

Listeye göre Silikon Vadisi’nin en çok gelir elde eden bazı popüler teknoloji şirketleri şöyle sıralanıyor:

  • 1. Apple: 234,988 Milyar Dolar gelir, 53,731 Milyar Dolar kâr, %23 kârlılık oranı,
  • 2. Alphabet: 74,989 Milyar Dolar gelir, 15,897 Milyar Dolar kâr, %21 kârlılık oranı,
  • 3. Intel: 55,355 Milyar Dolar gelir, 11,420 Milyar Dolar kâr, %21 kârlılık oranı,
  • 4. Hewlet Packard Enterprise: 51,778 Milyar Dolar gelir, 2,181 Milyar Dolar kâr, %4 kârlılık oranı,
  • 5. HP: 49,708 Milyar Dolar gelir, 1,866 Milyar Dolar kâr, %4 kârlılık oranı,
  • 6. Cisco Systems: 49,708 Milyar Dolar gelir, 10,333 Milyar Dolar kâr, %21 kârlılık oranı,
  • 7. Oracle: 37,159 Milyar Dolar gelir, 8,844 Milyar Dolar kâr, %24 kârlılık oranı,
  • 8. Gilead Sciences: 32,639 Milyar Dolar gelir, 18,108 Milyar Dolar kâr, %55 kârlılık oranı,
  • 9. Facebook: 17,927 Milyar Dolar gelir, 3,670 Milyar Dolar kâr, %20 kârlılık oranı,
  • 10. Synnex: 13,262 Milyar Dolar gelir, 207 Milyon Dolar kâr, %2 kârlılık oranı,
  • 12. PayPal Holdings: 9,248 Milyar Dolar gelir, 1,228 Milyar Dolar kâr, %13 kârlılık oranı,
  • 13. eBay: 8,592 Milyar Dolar gelir, 1,725 Milyar Dolar kâr, %20 kârlılık oranı,
  • 14. Netflix: 6,780 Milyar Dolar gelir, 123 Milyon Dolar kâr, %2 kârlılık oranı,
  • 16. VMware: 6,572 Milyar Dolar gelir, 997 Milyon Dolar kâr, %15 kârlılık oranı,
  • 20. SanDisk: 5,565 Milyar Dolar gelir, 388 Milyon Dolar kâr, %7 kârlılık oranı,
  • 23. NVIDIA: 5,010 Milyar Dolar gelir, 613 Milyon Dolar kâr, %12 kârlılık oranı,
  • 24. Yahoo: 4,968 Milyar Dolar gelir, 4,359 Milyar Dolar zarar, -%88 zarar oranı,
  • 27. Electronic Arts: 652 Milyon Dolar kâr, %16 kârlılık oranı,
  • 28. Tesla Motors: 4,046 Milyar Dolar gelir, 889 Milyon Dolar zarar, -%22 zarar oranı.

NOT: Tabloda sıralama gelirlere göre yapılmıştır.


https://tr.scribd.com/doc/310234474/SV150-doubletruck-042416#fullscreen Yorum Yaz
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Şehmistan 3 yıl en beğenilen crazy585858
crazy585858
Samsungun olmamasına şaşırdım neden yok acaba biri açıklayabilirmi :) ?

Samsung güney kore vadisinden
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ali222 3 yıl
Boyle kalkinma olmazzzz. Kupon arsalara yogunluk artirip gokdelen avm residans dikeceksin. Kalkinma booooole olur
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Emple 3 yıl
size çok kısa bir fıkra anlatacağım

güney kore'nin devlet desteği verdiği şirket ve sonucu : samsung

türkiye'nin devlet desteği versiği şirket ve sonucu : cengiz holding


size çok kısa bir fıkra anlatacağımgüney kore'nin devlet desteği verdiği şirket ve sonucu : samsungtürkiye'nin devlet desteği versiği şir...
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MarjinaL_Kedi 2 yıl
vestel yok boşamı aldılar okadar telefon tv vs vs i
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deblekeli 2 yıl
seneye toki de bu listede
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favored 2 yıl
Google ın listede olmaması şaşırttı

edit: ups benden önce şaşıranlar varmış..
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liberum 2 yıl favored
Alphabet
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BekirTemel 3 yıl
ea iyi iş yapıyormuş harbi.
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Amd64x2 3 yıl
AMD ilk 10'a girememiş olabilir ama Qualcomm ciro ve karlılıkta İntel'i geçti diye haber yapan da sizdiniz.
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Microsoft?
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bbuilk 3 yıl
Düşün adamlar %88 zararla bile sıralamaya giriyor o derece
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DeidaraSanji 3 yıl
Yahoo
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pervanee 3 yıl
Bu hp nin sırrı nedir.El altından uzay aracı filan mı yapıyor yoksa
.
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berkerden 3 yıl
blizzard3
Google neden yok ben bile googledan kazanc sagliyorum

2. sıradaki alphabet google oluyor, genel şirketi bu isim altında topladılar, google da bir kolu oldu onun.
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DH Misafiri 3 yıl
gilead science ½55 kar fena degil bombaymişş
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