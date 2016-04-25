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Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan paylaştığı büyüleyici fotoğraflar ve videolarla bilinen Tim Peake bu sefer de 24 Nisan'da düzenlenen Londra Maratonu'na uzaydan katıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İngiltere tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan ilk astronot Tim Peake, 24 Nisan'da düzenlenen Londra Maratonu'na uzaydan katıldı. 42 kilometrelik mesafeyi 3 saat 35 dakikada koşan İngiliz astronot böylece yeni bir rekora da imza atmış oldu. Daha önce ABD'li astronot Sunita Williams uzayda maraton koşmuş ve maratonu 4 saat 24 dakikada tamamlamıştı.

Tim Peake maraton koşuşunu bir koşu bandı üzerinde gerçekleştirdi. Mikrogravitenin etkisini gidermek için kendisini koşu bandına bağlayan bir kemer sistemi kullanan Peake, maratonun atmosferini hissedebilmek için koşarken bir yandan da rotasının dijital bir versiyonunu izledi.

Yeryüzü'ndeki rakipleriyle yaklaşık 320 kilometre yukarıdan mücade eden Peake'i maraton sırasında en çok kayış sistemi zorladı. Kayış sisteminin kendisini epey bir zorladığını belirten Tim Peake,"Koşu bandına çok sıkı bir şekilde bağlandığım için omuz ve bel kısmımda zorlanmalar oldu." ifadelerini kullandı. Peake'in üç saat 35 dakika boyunca bağlı kaldığı kayış sistemi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların mikrogravite ortamda kas ve kemiklerini çalıştırabilmeleri için dizayn edilmişti.

1999 yılında da yine bir Londra Maratonu'na katılan Peake'in o zamanki süresi 3 saat 18 dakikaydı. Sağlık ekibinin uyarıları nedeniyle önceki rekorunu geçmek için çabalamayan Peake, yine de uzayda en hızlı maraton koşusu rekorunun sahibi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

2015'in Aralık ayında ESA tarafından ISS'e gönderilen Tim Peake altı aylık görev süresini tamamlayarak önümüzdeki Haziran ayında Dünya'ya geri dönüş yapacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardığı günden bu yana oldukça popüler bir insan haline gelen Peake'in Twitter ve Instagram adresleri üzerinden paylaştığı muhteşem fotoğraflara da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

http://www.huffingtonpost.com/entry/tim-peake-astronaut-london-marathon_us_571d9e08e4b0d912d5fefe2f Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Adam uzaya gitmiş Guinness'i kim takar :)
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