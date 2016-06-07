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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone, küçük yapılara özel yeni SFX-L güç kaynağını duyurdu

Tüketicilerin küçük yapılara daha fazla ilgi göstermesi, soğutucu ve güç kaynağı gibi bileşenlerin de evrilmesine neden oluyor. SFX form faktöründen sonra şimdi de SFX-L faktörü ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,1b
1
4
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Küçük sistemlere yönelik olarak geliştirilen SFX form faktörü, boyutları nedeniyle en fazla 92mm çapındaki fanlara imkan tanıyordu. Bu nedenle belirli senaryolarda fanların gürültü seviyesi de artıyordu. Bunu bir şekilde aşmak isteyen SilverStone, SFX-L adında yeni bir form faktörü geliştirmişti. Bu forma yönelik ürünler de gelmeye başladı.

SFX formatı normalde 125mm x 63.5mm x 100mm ölçülere sahip. SFX-L ise derinlik kısmını 100mm seviyesinden 130mm seviyesine çekiyor. Böylece 120 mm’ye kadar soğutucu fan kullanılması da mümkün oluyor.

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SilverStone SX700-LPT adındaki yeni güç kaynağı, formata uygun ikinci üye oldu. 700W gücündeki SilverStone SX700-LPT, tam modüler kablolama tasarımı sayesinde karışıklıkların önüne geçiyor. İçerisindeki 120mm fan, düşük yüklerde yavaşlayarak gürültü seviyesini azaltıyor.

80 Plus Platinum sertifikası ile yüzde 95 civarında enerji verimliliği sunabilen güç kaynağı, tek bir +12V hattında 58 amper, 5V hattında 22 Amper, 5VSB hattında ise 3 Amper güç dağıtabiliyor. Güç kaynağı 168$ fiyat etiketine sahip ve 3 yıl garanti ile geliyor. 

 

http://www.tomshardware.com/news/silverstone-sfx-l-sx700-lpt,31997.html Yorum Yaz
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dedeler666 3 yıl
Bildiğim kadarıyla yok
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dedeler666 3 yıl
Hocam sfx-l güç kaynagı kullanıyorum şubattan beri 500wlık
Coil whine problemi vardı
Stickerı kaldırıp makine yağı döktüm fanların döndüğü yere o sorun geçti böyle bi şeye rastlayan varsa dediğim gibi yapsın geri göndermekle uğraşmasın :)
Rvz02 kasa için güzel bi güç kaynagı olabilir düşüncesindeyim ama 700w niye yaptılar onu anlayamadım zaten kartların tdp değerleri gitgide azalıyorken :D
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Tristan23 3 yıl dedeler666
Hocam silverstone uluslararası garantisi var mı?
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vjdrsjejv 3 yıl
Bu şekilde sfx güç kaynaklarının kullanılabildiği silverstone rvz02 gibi kasalara takılabilen işlemcinin mantıklı bir tdp içerisinde olması ve maximum tek ekran kartı takılabilmesi sebebiyle bana hiç mantıklı bir ürün gibi gelmedi. E tabiii çift gpu'lu kart sığabilirse takılabilir ama kaç kişi?
Sanki bakın biz bunu başardık diye yapılmış bir ürün gibi geldi bana.
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