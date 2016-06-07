SilverStone, küçük yapılara özel yeni SFX-L güç kaynağını duyurdu

Küçük sistemlere yönelik olarak geliştirilen SFX form faktörü, boyutları nedeniyle en fazla 92mm çapındaki fanlara imkan tanıyordu. Bu nedenle belirli senaryolarda fanların gürültü seviyesi de artıyordu. Bunu bir şekilde aşmak isteyen SilverStone, SFX-L adında yeni bir form faktörü geliştirmişti. Bu forma yönelik ürünler de gelmeye başladı.

SFX formatı normalde 125mm x 63.5mm x 100mm ölçülere sahip. SFX-L ise derinlik kısmını 100mm seviyesinden 130mm seviyesine çekiyor. Böylece 120 mm’ye kadar soğutucu fan kullanılması da mümkün oluyor.

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SilverStone SX700-LPT adındaki yeni güç kaynağı, formata uygun ikinci üye oldu. 700W gücündeki SilverStone SX700-LPT, tam modüler kablolama tasarımı sayesinde karışıklıkların önüne geçiyor. İçerisindeki 120mm fan, düşük yüklerde yavaşlayarak gürültü seviyesini azaltıyor.

80 Plus Platinum sertifikası ile yüzde 95 civarında enerji verimliliği sunabilen güç kaynağı, tek bir +12V hattında 58 amper, 5V hattında 22 Amper, 5VSB hattında ise 3 Amper güç dağıtabiliyor. Güç kaynağı 168$ fiyat etiketine sahip ve 3 yıl garanti ile geliyor.