Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor

Uygun fiyata iyi bir performans arayan tüketiciler için tasarlanan SilverStone Strider Essential güç kaynağı serisi, 3 yeni üye ile yelpazesini genişletiyor. Enerji verimliliği odaklı yeni üyeler yine maliyet dengesini korumaya çalışmış.

ATX form faktörüne göre geliştirilen 3 yeni model, 120mm fan ile soğutma yapıyor. Düşük yüklerde fan hızı yavaşlıyor ve böylece gürültü seviyesi de azalmış oluyor. Güç kaynakları, bu sayede en düşük 18 desibel seviyesini yakalayabiliyor.

Seride 80 Plus 230v EU sertifikası mevcut. Bunun anlamı, 230v altında yüzde 85 enerji verimliliğine ulaşılabiliyor olması. Hatalar arası zaman dilimi 100 000 saat olarak belirlenen seride, 40 derece sıcaklığa kadar 7-24 çalışma imkanı mevcut. Ayrıca aşırı voltaj ve kısa devre korumaları da unutulmamış.

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Tüm modeller 150 x 86 x 140 mm boyutları içerisinde geliyor. Firma, modellerin yüksek güç yoğunluk oranlarına sahip olduğunu ifade ediyor. Örneğin 700W modeli, litre başına 388W enerji aktarımı yapabiliyor. Modellerde 6 ve 8 pinli PCIe kabloları sunulurken, 700W modelinde iki grafik kartı için yeterli bağlantı girişi mevcut.

Yeni eklenen üyelerden 700W kapasiteli olanı 63$ civarında. 600W kapasiteli ürün 53$, 400W kapasiteli ürün ise 38$ civarında bir fiyat etiketi ile gelecek. Satışlara 14 Haziran itibariyle başlanıyor.