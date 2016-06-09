Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor

Fiyat-performans dengesini iyi koruyan güç kaynaklarının toplandığı SilverStone Strider Essential serisi, enerji verimliliği odaklı 3 yeni üye ile yelpazesini genişletiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,8b
1
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uygun fiyata iyi bir performans arayan tüketiciler için tasarlanan SilverStone Strider Essential güç kaynağı serisi, 3 yeni üye ile yelpazesini genişletiyor. Enerji verimliliği odaklı yeni üyeler yine maliyet dengesini korumaya çalışmış.

ATX form faktörüne göre geliştirilen 3 yeni model, 120mm fan ile soğutma yapıyor. Düşük yüklerde fan hızı yavaşlıyor ve böylece gürültü seviyesi de azalmış oluyor. Güç kaynakları, bu sayede en düşük 18 desibel seviyesini yakalayabiliyor.

Seride 80 Plus 230v EU sertifikası mevcut. Bunun anlamı, 230v altında yüzde 85 enerji verimliliğine ulaşılabiliyor olması. Hatalar arası zaman dilimi 100 000 saat olarak belirlenen seride, 40 derece sıcaklığa kadar 7-24 çalışma imkanı mevcut. Ayrıca aşırı voltaj ve kısa devre korumaları da unutulmamış.

Ayrıca Bkz. "Patriot, düşük maliyetli SSD ürünlerini duyurdu"

Tüm modeller 150 x 86 x 140 mm boyutları içerisinde geliyor. Firma, modellerin yüksek güç yoğunluk oranlarına sahip olduğunu ifade ediyor. Örneğin 700W modeli, litre başına 388W enerji aktarımı yapabiliyor. Modellerde 6 ve 8 pinli PCIe kabloları sunulurken, 700W modelinde iki grafik kartı için yeterli bağlantı girişi mevcut.

Yeni eklenen üyelerden 700W kapasiteli olanı 63$ civarında. 600W kapasiteli ürün 53$, 400W kapasiteli ürün ise 38$ civarında bir fiyat etiketi ile gelecek. Satışlara 14 Haziran itibariyle başlanıyor. 

 

http://www.tomshardware.com/news/silverstone-strider-essential-80plus-psus,32014.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hyundai lüks Genesis alt markası altında elektrikli araçlarını üretecek 3 yıl İLHAM KAYNAĞI BABALARIMIZA… 3 yıl BLOCKS modüler akıllı saat satışa çıkıyor 3 yıl Tetra Pak tamamen yenilenebilir enerjiye geçiyor 3 yıl Windows Store hayal kırıklığına doğru gidiyor 3 yıl Sony PS4 Neo doğrulandı 3 yıl Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak 3 yıl Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor 3 yıl Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun 3 yıl Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor 3 yıl 1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda 3 yıl Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı 3 yıl Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu 3 yıl Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var 3 yıl Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak? 3 yıl Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu 3 yıl HTC Vive kutusundan çıkıyor ön inceleme videosu "BSC Özel" 3 yıl Apple Music Türkçe içerik testi inceleme videosu 3 yıl Samsung SDI elektrlikli araçlar için batarya geliştirme işine odaklanıyor 3 yıl Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor Sonraki App Store önemli değişikliklere uğruyor 3 yıl Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick 3 yıl Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak 3 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 3 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 3 yıl Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası 3 yıl İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası 3 yıl Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor 3 yıl Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor 3 yıl McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT 3 yıl Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek 3 yıl Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor 3 yıl HP Spectre X360 "Üst segment" 2si1 arada dizüstü incelemesi 3 yıl 10. nesil Honda Civic Hatchback kamuflajlı haliyle görüntülendi 3 yıl Office 365 kullanıcıları için proje yönetim uygulaması Planner indirmeye sunuldu 3 yıl Moto Z serisinde optik yakınlaştırma ihtimali 3 yıl Harvard bilim insanları "Biyonik Yaprak" ile sıvı yakıt üretmeyi başardı 3 yıl Terör olaylarını önceden haber veren Android ve iOS uygulaması 3 yıl 4.5G şebekelerinin en yeni özellikleri dünyada ilk defa Turkcell’de test ediliyor 3 yıl Lenovo Project Tango telefonu kameralar karşısında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim