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Sims Social oyunu FarmVille'i geçerek Facebook'da iki numaraya yükseldi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un dünya nüfusunun neredeyse 7'de 1'ine hitap eder hale gelmesi bünyesinde barındırdığı oyunların da büyük oyuncu kitlesine sahip olmasına neden oluyor. Zynga ve Electronic Arts, Facebook üzerinde en çok oyuncuya sahip iki firma. Bu firmaların oyunları ilk üç için kıyasıya bir rekabet içinde.

Electronic Arts firmasının en çok satan yapımı Sims Facebook üzerinde de kısa sürede popüler oldu. İlk hafta Sims Social hergün giren 4.6 milyon oyuncusuyla Facebook'un en popüler onuncu oyunu haline geldi.

Facebook istatistik sitesi Appdata.com'un verilerine göre Sims Social son 24 saatte 9.3 milyon oyuncuyu ağırlayarak bir anda ikinci sıraya fırladı. Sims Social'ın geride bıraktığı oyunlar arasında Empires & Allies, Texas Hold ‘Em, Pioneer Trail ve FarmVille var. FarmVille 8.1 oyuncusuyla üçüncü sırada yer aldı.

Listenin birinci sırasında ise CityVille oyunu var. Günde 14 milyon aktif oyuncu ile CityVille açık ara önde gidiyor.

Sims Social oyunu aslında 2008 yılında rafa kaldırılan Sims Online yapımının Facebook versiyonu sayılabilir. Ancak sunduğu daha etkileşimli oynanış mekaniği onu kısa sürede popüler yaptı.

Facebook oyunlarının bir numarası Zynga'nın yapımları ise artık popülaritesini kaybetmeye başladı. Devamlı oyunu kontrol etmek zorunda kalmak, daha hızlı olabilmek için sanal paralar satın almak sürekli eleştirilere maruz kalan konular. Geçen yıl günde 32 milyon kişi aktif olarak FarmVille oynamaktaydı. Bu yıl ise en çok oynanan oyun günde ancak 14 milyon kişiye ev sahipliği yapabiliyor.

Sims oyununda ise karakteriniz ve eviniz bıraktığnız yerde süresiz ve kayıpsız bekleyebiliyor. Bu alternetif oynanışın Zynga'nın hakimiyetine son verebileceği konuşuluyor.
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X3NoPHoBia 7 yıl
Cityville yakında tahtını kaybeder The Sims Socialı akıllı kullanırsa sayet EA...
Zynga buyuk kan kaybediyor.
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delarux 7 yıl
hmm enteresan bir rekabet.
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escapethelife 7 yıl
Tokay
Facebook altındaki başka oyunlala tabiki benzerlikleri var ama bu çok daha farklı kanallardan ilerleyebileceğin. Hatta arkadaşından nesne vb. almaya çok fazla ihtiyacın olmayan bir oyun. Bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesi beni çok da şaşırtmadı.Not: Evliliğe kadar giden ilişkiler, aldatmalar, iyi ve kötü arkadaşlıklar, meslekte ilerleme gibi çeşitlilikler devam ettirilirse bence daha da çok insan oynar.Not2: Diğer popüler oyunların ilk zamanlarında olduğu gibi hile daha doğrusu açık bulanlar voleyi vuracaktır. En yüksek seviyelerde ilerlemeler olmazsa ve yeni nesneler yetenekler vs. eklenmezse diğer oyuncuların önemli bir kısmı oyunu oynamayacaktır.

Güzel bir oyun fakat arkadaşlarına son derece bağlısın. Hatta belki farmvillden daha da bağlısın. İlerleyen yerlerde ihtiyaç duyduğun eşyalar yeterli sayıda çıkmıyor yaptığın aktivitelerden ve arkadaşlarından istemeye zorluyor. Zaten oda falan inşa ederken arkadaşlarına sorduruyor. Görevlerin bir çoğunda arkadaşlarına sorup öyle görevi tamamlıyorsun. Arkadaşlarını ziyaret etmeyince ilişkileriniz düşüyor. Yani söylediğiniz kimseye muhtaç olmama durumuna katılmıyorum tam tersi herkese muhtaç zorunluluğu olan tek oyun diyebilirim..
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Pablo Vader 7 yıl
Oyunun adında SOCIAL varken zaten tek başına oynamaya uygun bir durum beklemek hata olur. Hele ki Facebook oyunundan tek başına takılman için yapılmasını beklemek daha komik olmaz mıydı?
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Bl00dyHell 7 yıl
Gerçekten çok büyük bir başarı yakalamışlar. Facebook'da hiç oyun veya uygulama kullanmayan ben bile bir deneyeyim dedim
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