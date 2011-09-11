Sims Social oyunu FarmVille'i geçerek Facebook'da iki numaraya yükseldi

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Facebook'un dünya nüfusunun neredeyse 7'de 1'ine hitap eder hale gelmesi bünyesinde barındırdığı oyunların da büyük oyuncu kitlesine sahip olmasına neden oluyor. Zynga ve Electronic Arts, Facebook üzerinde en çok oyuncuya sahip iki firma. Bu firmaların oyunları ilk üç için kıyasıya bir rekabet içinde.Electronic Arts firmasının en çok satan yapımı Sims Facebook üzerinde de kısa sürede popüler oldu. İlk hafta Sims Social hergün giren 4.6 milyon oyuncusuyla Facebook'un en popüler onuncu oyunu haline geldi.Facebook istatistik sitesi Appdata.com'un verilerine göre Sims Social son 24 saatte 9.3 milyon oyuncuyu ağırlayarak bir anda ikinci sıraya fırladı. Sims Social'ın geride bıraktığı oyunlar arasında Empires & Allies, Texas Hold ‘Em, Pioneer Trail ve FarmVille var. FarmVille 8.1 oyuncusuyla üçüncü sırada yer aldı.Listenin birinci sırasında ise CityVille oyunu var. Günde 14 milyon aktif oyuncu ile CityVille açık ara önde gidiyor.Sims Social oyunu aslında 2008 yılında rafa kaldırılan Sims Online yapımının Facebook versiyonu sayılabilir. Ancak sunduğu daha etkileşimli oynanış mekaniği onu kısa sürede popüler yaptı.Facebook oyunlarının bir numarası Zynga'nın yapımları ise artık popülaritesini kaybetmeye başladı. Devamlı oyunu kontrol etmek zorunda kalmak, daha hızlı olabilmek için sanal paralar satın almak sürekli eleştirilere maruz kalan konular. Geçen yıl günde 32 milyon kişi aktif olarak FarmVille oynamaktaydı. Bu yıl ise en çok oynanan oyun günde ancak 14 milyon kişiye ev sahipliği yapabiliyor.Sims oyununda ise karakteriniz ve eviniz bıraktığnız yerde süresiz ve kayıpsız bekleyebiliyor. Bu alternetif oynanışın Zynga'nın hakimiyetine son verebileceği konuşuluyor.