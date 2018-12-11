Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi

7. Olimpiyat zirvesi birkaç gün önce İsviçrenin Lozan şehrinde yapıldı. Zirvenin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC), toplantıda gündeme gelen konular hakkında bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasının oyuncuları ilgilendiren bölümü ise komitenin bir tam paragrafı tamamen eSpor konusuna ayırmasıydı. Hatırlanacağı üzere 2024 yılı Paris Olimpiyatları organizatörleri, Olimpiyat Oyunlarına eSpor faaliyetlerini de dahil etmek konusundaki heveslerini dile getirmişlerdi. Fakat Eylül ayı içinde bir açıklama yapan IOC Başkanı Thomas Bach, Olimpiyatlarda kesinlikle insanların birbirini öldürdüğü oyunlara izin vermeyeceklerini net bir biçimde dile getirdi.

Son yapılan açıklamada da Komitenin duruşu pek değişmiş gibi gözükmüyor. Bazı “e-oyunların” olimpiyat ruhuyla bağdaşmadığı yinelenirken, “simülasyon” tarzı futbol, Amerikan futbolu, basketbol ve tenis gibi spor oyunları için kapıların aralık olduğunun altı çizilmiş. İlgili spor dallarının Uluslararası Federasyonlarıyla (FIFA, FIBA gibi) iş birliğine gidilebileceğinin bahsedildiği açıklamada, hızlandırılmış bir iş birliği anlayışı içinde söz konusu Federasyonların kendi eSpor organizasyonlarını hayata geçirmeleri tavsiye edilmiş.

Henüz çok erken

Rekabete dayanan oyunların fiziksel aktiviteye neden olduğu vurgulanan açıklamada, boş vakitlerde oynanan oyunların aynı kategoride değerlendirilemeyeceği vurgulanmış. Bu yüzden spor ile eSpor kavramlarıyla ilgili tanımların iyi yapılması gerektiği ve konunun tüm boyutlarıyla ele alınmasının zorunluluğu IOC tarafından ifade edilmiş.

Video oyunlarının Olimpiyatlara dahil edilmesi süreci için konuşmak henüz çok erken de olsa, konunun en resmi ağızdan gündeme getirilmesi bile oyuncular için çok büyük anlam ifade ediyor. Umalım da eSpor müsabakalarını, dünyanın en prestijli spor organizasyonunda görme şansını en kısa sürede yakalayalım.

https://wccftech.com/olympic-wont-ignore-esports-growth/