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Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi

eSpor müsabakalrını yakında Olimpiyat Oyunlarında görebiliriz. En yetkili ağızdan yapılan açıklama, bir hayalin gerçekleşmesinin çok da uzak olmadığının bir habercisi gibi.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi
 
7. Olimpiyat zirvesi birkaç gün önce İsviçrenin Lozan şehrinde yapıldı. Zirvenin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC), toplantıda gündeme gelen konular hakkında bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasının oyuncuları ilgilendiren bölümü ise komitenin bir tam paragrafı tamamen eSpor konusuna ayırmasıydı. Hatırlanacağı üzere 2024 yılı Paris Olimpiyatları organizatörleri, Olimpiyat Oyunlarına eSpor faaliyetlerini de dahil etmek konusundaki heveslerini dile getirmişlerdi. Fakat Eylül ayı içinde bir açıklama yapan IOC Başkanı Thomas Bach, Olimpiyatlarda kesinlikle insanların birbirini öldürdüğü oyunlara izin vermeyeceklerini net bir biçimde dile getirdi.

Son yapılan açıklamada da Komitenin duruşu pek değişmiş gibi gözükmüyor. Bazı “e-oyunların” olimpiyat ruhuyla bağdaşmadığı yinelenirken, “simülasyon” tarzı futbol, Amerikan futbolu, basketbol ve tenis gibi spor oyunları için kapıların aralık olduğunun altı çizilmiş. İlgili spor dallarının Uluslararası Federasyonlarıyla (FIFA, FIBA gibi) iş birliğine gidilebileceğinin bahsedildiği açıklamada, hızlandırılmış bir iş birliği anlayışı içinde söz konusu Federasyonların kendi eSpor organizasyonlarını hayata geçirmeleri tavsiye edilmiş.

Henüz çok erken

Rekabete dayanan oyunların fiziksel aktiviteye neden olduğu vurgulanan açıklamada, boş vakitlerde oynanan oyunların aynı kategoride değerlendirilemeyeceği vurgulanmış. Bu yüzden spor ile eSpor kavramlarıyla ilgili tanımların iyi yapılması gerektiği ve konunun tüm boyutlarıyla ele alınmasının zorunluluğu IOC tarafından ifade edilmiş.

Video oyunlarının Olimpiyatlara dahil edilmesi süreci için konuşmak henüz çok erken de olsa, konunun en resmi ağızdan gündeme getirilmesi bile oyuncular için çok büyük anlam ifade ediyor. Umalım da eSpor müsabakalarını, dünyanın en prestijli spor organizasyonunda görme şansını en kısa sürede yakalayalım.


https://wccftech.com/olympic-wont-ignore-esports-growth/ Yorum Yaz
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HIGHER 5 ay
GTA 5 için çağırırlarsa giderim:)
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Haplo 5 ay
CS:GO'yu mod ile Paintball'a döndürmek çok da zor olmasa gerek. Valve yerinde olsam sırf böyle bir şeyi kabul edip etmeyeceklerine görmek için anında böyle bir mod çıkarıp olimpiyatlar için adım atardım.
O komite içerisinde 50 yaşının altında biri var mı acaba?
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elektrontan 5 ay
Siz bunun CS, Fifa gibi oyunlarla olacağını mı zannediyorsunuz? Yarış simülasyonlarından bahsediyorlar. Spor denebilecek tek e-spor da zaten yarış simülasyonları.
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BekirTemel 5 ay
esporcular yaşadı valla, her yerden paralar, seyahatler
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AsterixOburix 5 ay
İnsanların birbirlerini sanal olarak öldürdüğü oyunlara karşılar ama insanların birbirlerinin kafalarını kırdığı oyunlara açıklar. Sporda şiddete hayır mış. Yersen.
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Architechnology 5 ay AsterixOburix
Kum torbasını yumruklayan kişi kum torbasına ne kadar şiddet uyguluyorsa Cs:GO da rakibi vuran kişi o kadar şiddet uyguluyordur. Şiddetin tanımını doğru yapamazsak ikambil oyunundaki pişti bile bize şiddeti çağrıştırır.
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yorumculuklar 5 ay
Öncelikle "e-Spor" terimini çok beğenmesemde (farklı bir isimlendirme şart) komiteye girmesi güzel gelecek böyle etkinliklerde. Rocket League tarzı şeyler daha heyecanlı bence CS:GO gibi şeylerden ve haklılar. Spor ile öldürmek pek birbirine yakışmıyor. O yüzden zaten "e-Spor" termini çok beğenmiyorum.
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apodur 5 ay
LOL, DOTA2 ve CS-GO oyunlarını olimpiyat komitesi kabul etmez ise tadı çıkmaz bu işin. İlgi az olur.
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Architechnology 5 ay
Evet yani gülle at sırıkla atla nereye kadar. Gelsin "headshot"lar "ulti"ler
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Anti Fanboy 5 ay Architechnology

"Fakat Eylül ayı içinde bir açıklama yapan IOC Başkanı Thomas Bach, Olimpiyatlarda kesinlikle insanların birbirini öldürdüğü oyunlara izin vermeyeceklerini net bir biçimde dile getirdi."
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rwo 5 ay
maratonuda evde koşubandında yaparız artık
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