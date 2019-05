Sinemalarda kaçak çekim yapan korsan film şebekesinin lideri 5 yıl hapse mahkum oldu

Son dönemlerde artan korsan içerik paylaşımı ve fikri hak sahiplerinin artan baskısı, hükümetler tarafından daha sert yaptırımlar yapılmasına neden oluyor.





Son olarak Virginia eyaletinde IMAGiNE adlı sinemalarda gizli çekim yaparak, vizyon esnasında yapımları korsan olarak paylaşan bir grubun lideri Jeramiah Perkins, 5 yıl hapse mahkum edildi.





IMAGiNE grubu 2009-2011 yıllar arasında korsan paylaşım yapan en etkili gruplardan birisi olarak kabul ediliyor ve grubun 5 üyesi de hakim karşısına çıkmıştı. Grup vizyon filmlerini çok kısa süre içerisinde paylaşıma sunmakla ünlenmişti.





Grup, film çekimi esnasında iki kısma ayrılıyor ve bir kısım sadece ses kaydı yaparken, diğer kısım da ses olmadan film kaydını yapıyor. Daha sonra bunlar senkronlanıyor. Böylece film diğer grupların çekimlerinden daha kaliteli oluyor. Grup; Fransa, ABD ve Kanada'daki sunucularda filmlerini barındırıp paylaşıyordu. Bu paylaşımlar için de kullanıcılardan bağış ve ödeme topluyordu.





The Men Who Stare at Goats, Avatar, Clash of the Titans, Iron Man 2, The Sorcerer's Apprentice, The Green Hornet, Friends With Benefits ve Captain America: The First Avenger paylaşılan filmlerden bazıları.





Grubun 3 üyesi 23-30 arası ceza alırken, bir destekçisi de 40 ay ceza aldı. Perkins 5 yıllık süre ile en yüksek cezayı almış oldu. Son üye ise Mart ayında yargılanacak.









