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Sinemalarda kaçak çekim yapan korsan film şebekesinin lideri 5 yıl hapse mahkum oldu

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde artan korsan içerik paylaşımı ve fikri hak sahiplerinin artan baskısı, hükümetler tarafından daha sert yaptırımlar yapılmasına neden oluyor.

Son olarak Virginia eyaletinde IMAGiNE adlı sinemalarda gizli çekim yaparak, vizyon esnasında yapımları korsan olarak paylaşan bir grubun lideri Jeramiah Perkins, 5 yıl hapse mahkum edildi. 

IMAGiNE grubu 2009-2011 yıllar arasında korsan paylaşım yapan en etkili gruplardan birisi olarak kabul ediliyor ve grubun 5 üyesi de hakim karşısına çıkmıştı. Grup vizyon filmlerini çok kısa süre içerisinde paylaşıma sunmakla ünlenmişti. 

Grup, film çekimi esnasında iki kısma ayrılıyor ve bir kısım sadece ses kaydı yaparken, diğer kısım da ses olmadan film kaydını yapıyor. Daha sonra bunlar senkronlanıyor. Böylece film diğer grupların çekimlerinden daha kaliteli oluyor. Grup; Fransa, ABD ve Kanada'daki sunucularda filmlerini barındırıp paylaşıyordu. Bu paylaşımlar için de kullanıcılardan bağış ve ödeme topluyordu.

The Men Who Stare at Goats, Avatar, Clash of the Titans, Iron Man 2, The Sorcerer's Apprentice, The Green Hornet, Friends With Benefits ve Captain America: The First Avenger paylaşılan filmlerden bazıları.

Grubun 3 üyesi 23-30 arası ceza alırken, bir destekçisi de 40 ay ceza aldı. Perkins 5 yıllık süre ile en yüksek cezayı almış oldu. Son üye ise Mart ayında yargılanacak.



http://www.wired.com/threatlevel/2013/01/record-filing-sharing-term Yorum Yaz
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swat882 6 yıl en beğenilen
kimin aklına bu geldi




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DH Misafiri 6 yıl
Adamlar kendine başka is bulamamismi ve kullanıcılar salak mi. Zaten korsan yoldan olcaksa biraz daha bekle bluray çıksın bedavadan indir. Hakkaten biz türkler daha zekiyiz
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thegym 6 yıl
korsancilik sadece bize has bisi deil arkadaslar...


avrupada da alenen korsan filmler satilmakta... hatta bi de cantacilar var, bi bakion eline sikistirmis illa al abi diolar...:)
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Guest-0924579C4 6 yıl
cem yılmazda korsan alıyor...:D
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lyridder 6 yıl
Türkiyede korsana karşı olmalıyız;
bu toprakların yetiştirdiği senaristlere, yönetmenlere, oyunculara ve müzisyenlere sadece biz sahip çıkabiliriz. Sanatçının emeğinin karşılığı bizlerdeyse, bizim de acımız tatlımız onlarda!
Sahip çıkalım.
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DH Misafiri 6 yıl
çok iyi olmuş gidin filmi sinemada izleyin...
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MxFxOx 6 yıl
korsanın eski tadı yok :]
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biggame 6 yıl
sanki filimler cok önemli ben hiç filim izlemiyorum bakın hala hayattayım
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Umutcan 6 yıl biggame
biggame

sanki filimler cok önemli ben hiç filim izlemiyorum bakın hala hayattayım

Korsan denen şey olmasaydı ben de izlemezdim açıkcası, adamlar helikoptere binip malikane sahibi oluyor daha mı para kazanamıyorlar ? Film olayı yazılım olayından farklıdır, dvd bluray satışları sadece çerezdir firmalar için.
Asıl gelirleri sinema gişelerindendir. Dolayısıyla biz korsan kullansak da onlar para içinde yüzüyor merak etmeyin.

Şunlara bakın korsandan nasıl da etkilenmiş gariban film endüstrisi, öyleki eve 2. kapalı havuzu yaptıramayan aktörler olmuş...

milliyet.com.tr/...
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Rajeesh 6 yıl
tebrikler 2012 yılı haberini şimdi veriyorsuuz, iyice 3. sınıf haber siteleri gibi oldu burası çevir çevir yayınla. yakalanan üyelerin fotoğrafları için nereye tıklıyoruz?
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bellair 6 yıl
adamların ekmek parası olarak bakmak pek doğru değil bence. bu filmi yapan adamda oynayan adamda ekmek parası için yapıyor sonuçta.
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Redunay 6 yıl
iyi olmuş
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__Nikolaus__ 6 yıl
grup film cekimi esnasinda. Virgul kullansaniz daha iyi olcak :)
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Umutcan 6 yıl
Korsancıyım ama sinemadan çekim sürümleri bir kere bile tenezül edip izlemedim, rip sürümler çıkmadan filmi izleyince ziyan ediyormuşum gibi geliyor.
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